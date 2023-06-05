Глава Минстроя Файзуллин осмотрел ход строительства в новых регионах России

Делегация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства во главе с министром Иреком Файзуллиным посетила ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, сообщили в ведомстве.

В состав делегации Министерства также вошли заместители министра строительства и ЖКХ РФ Вадим Васильев и Валерий Леонов. В ДНР делегация совместно с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым осмотрела строящиеся и восстанавливаемые объекты в Мариуполе и Новоазовске, сообщается на сайте министерства.

В Мариуполе делегация открыла восстановленный ясли-сад, рассчитанный на 145 детей. В здании обновлен фасад, отремонтированы внутренние помещения и заменены инженерные сети. В городе делегация также осмотрела стройплощадки жилых домов.

В Новоазовском районе также активно продолжается восстановление разрушенных домов, объектов образования и здравоохранения, ремонт транспортной и коммунальной инфраструктуры. Здесь регионы-шефы проводят капитальный ремонт Новоазовской центральной районной больницы и городской канализационной станции биологической очистки.

Делегация Минстроя осмотрела пункт пропуска и перехватывающую парковку. В настоящее время по поручению президента России планомерно выполняется работа по увеличению пропускной способности контрольно-пропускного пункта (КПП) и оптимизации процесса пересечения административных границ.

Глава Минстроя Файзуллин провел совещание по вопросам восстановления и социально-экономического развития ДНР. В частности, рассмотрели вопросы развития жилищного строительства и ЖКХ в рамках реализации программы социально-экономического развития в регионе.

«В новых регионах реализуется программа социально-экономического развития, которая нацелена на то, чтобы вывести субъекты на общероссийский уровень. Кроме того, мы также создаем условия для оптимизации строительства на фоне интеграционных процессов, что также должно способствовать улучшению качества жизни в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях», – подчеркнул министр.

В совещании также приняли участие председатель правительства ДНР Евгений Солнцев, представители региональной власти и стройкомплекса.

В Запорожской области министр провел совещание по вопросам реализации программы социально-экономического развития региона, в котором принял участие глава правительства Запорожской области Антон Кольцов. Отдельно обсудили вопросы развития сферы жилищного строительства и ЖКХ.

Делегация Минстроя также осмотрела строительные площадки в Мелитополе. В регионе развернуты комплексные восстановительные работы, в приоритете подготовка учебных заведений, объектов здравоохранения и жизнеобеспечения к отопительному сезону.

В ходе рабочего визита в Херсонскую область делегация Минстроя посетила строительную площадку МФЦ, а также восстанавливаемые объекты инфраструктуры в Геническе.

Один из приоритетов проводимых в регионе работ – обеспечение стабильной подачи тепла и воды в дома и социально значимые объекты. Важным направлением является и восстановление промышленности и развитие предприятий.