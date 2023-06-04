Более 4 тыс. жителей из приграничных районов Белгородской области разместили в ПВР

Гладков: Более 4 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области размещены в ПВР

Более 4 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР), сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в пунктах временного размещения у нас находятся более 4 тыс. человек, вся необходимая помощь оказывается, передает ТАСС. Также Гладков выразил благодарность неравнодушным жителям, которые приносят в Центр молодежных инициатив города Белгорода предметы первой необходимости.

По словам губернатора, минувшей ночью со стороны ВСУ были обстреляны Шебекинский округ и Волоконовский район. «Много повреждений. Информации о пострадавших нет», – отметил он.

Гладков попросил жителей населенных пунктов, которые обстреливаются ВСУ, временно покинуть свои дома, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь близких.

Ранее Гладков рассказал, что здания школы, детского сада и дома культуры получили повреждения в результате обстрела села Муром Шебекинского округа Белгородской области со стороны ВСУ, от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт.