Школа и детский сад пострадали в Белгородской области от огня ВСУ

Глава Белгородской области Гладков: ФАП, школа, детский сад получили повреждения от обстрела села Муром со стороны ВСУ

Здания школы, детского сада и дома культуры получили повреждения в результате обстрела села Муром Шебекинского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрелом оказалось село Муром Шебекинского округа Белгородской области, где от прямого попадания снаряда загорелся ФАП, повреждение получили здания ДК, школы и детского сада. Глава региона отметил, что, по имеющимся у него предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Гладков также сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), последствия на земле уточняют оперативные службы.

Ранее в субботу от обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли два человека.