Путин обсудил с Борисовым работу в космосе частных компаний

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30 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вся трагическая русская история, начиная с февраля 1917 года, и для рассерженных патриотов, и для освободителей оказывается яко не бывшей. Что вызывает вопрос: да точно ли они патриоты и точно ли они либералы, если они были готовы вновь безоглядно раскручивать красное колесо? Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Не стоит путать релокацию с эмиграцией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не каждая релоцировавшаяся звезда нам нужна обратно. За кого на самом деле стоит побороться, так это за тех, кто оказался за рубежом, поддавшись панике или будучи увлечен общим настроением своего круга. Простых и незнаменитых, трудящихся людей. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО, где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    Путин обсудил с Борисовым работу в космосе частных компаний

    Путин обсудил с главой Роскосмоса Борисовым работу на низких орбитах частных компаний

    30 июня 2023, 20:15

    Текст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обсудил с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым работу в космосе частных компаний, в частности для освоения орбит до 200 км.

    «Вчера на форуме АСИ, наверное, вы обратили внимание, обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 км. Там проблемы, связанные с двигателями прежде всего, чтобы держать эту высоту. Это частные компании», – приводит слова Путина ТАСС.

    Президент упомянул, что недавно общался с Борисовым на эту тему, и глава Роскосмоса высказал предложение, чтобы частные компании «привлекать к космосу».

    Ранее в Кремле сообщали, что Путин в пятницу проведет встречу с Борисовым.

    Путин вышел к собравшимся в центре Дербента людям
    Журналист Зарубин: Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям
    		   
    28 июня 2023, 22:14
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям, сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Жители встретили его восторженными возгласами, сообщает РИА Новости.

    Ранее в среду Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по вопросам туризма, встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым и участия в других мероприятиях. В ходе рабочей поездки в Дагестан президент России посетил одну из древнейших мечетей в мире.

    Коментарии (67)
    Херш: Разведка США заявила об усилившейся позиции Путина после мятежа

    29 июня 2023, 18:17

    Текст: Ольга Иванова

    Разведывательное сообщество США полагает, что президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, написал американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на осведомленный источник.

    По его словам, американская разведка осознала неизбежность конфликта между Министерством обороны России и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в январе. Источник считает, что силы «Вагнера» были готовы рисковать и платить высокую цену, что было очень полезно при наступательных операциях в ходе СВО, но армии приходилось терпеть их высокомерие и публичные нападки, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем Пригожин отказался принимать стратегию основной российской армии, которая перешла от завоевания к «защите того, что у них уже было». Глава ЧВК продолжил наступление на Артемовск. «Вместо создания общественного кризиса от отдачи под трибунал Пригожина Москва просто удержала ресурсы и позволила Пригожину израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, обрекая его на отставку», – рассказал источник.

    «Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть. И все это без лишних военных усилий и политического столкновения Путина с фундаменталистами, которые были ярыми поклонниками Пригожина. Довольно умно», – отметил источник.

    События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».

    Коментарии (17)
    Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке»
    		   
    28 июня 2023, 18:44
    Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России.

    «Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», – заявил Байден в ответ на вопрос о том, ослабил ли российского лидера мятеж 24 июня, передает РИА «Новости».

    Ранее Байден на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди в Вашингтоне перепутал гимн своей страны с гимном Индии.

    Коментарии (38)
    ВЦИОМ: Действия Путина одобряют более 78% россиян

    30 июня 2023, 12:14

    Текст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян главе государства Владимиру Путину составляет 78,6%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

    На сайте ВЦИОМ указано, что на вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента сократился на 1,3 п. п. и составил 74,8%.

    Также деятельность правительства России одобрили 50,1% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 51,7% респондентов, о доверии Мишустину заявили 60,9% опрошенных.

    Уровень поддержки «Единой России» составил 37,9%, КПРФ – 10,4%, ЛДПР – 9,2%, «Справедливой России – За правду» – 5,6%, «Новых людей» – 4,3%.

    В опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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    Путин: Из-за санкций и ухода западных компаний мир не рухнул
    		   
    29 июня 2023, 15:51
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Антироссийские санкции и уход западных компаний из России не привели к критическим последствиям, при этом отечественные компании расширили свои возможности, для них высвободились новые направления, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

    «Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления. В результате вся экономика двигается вперед», – цитирует президента ТАСС.

    Он подчеркнул, что для страны важен вклад каждого гражданина, коллектива предприятия, молодых творческих научных бизнес-команд, важны инициативы, направленные на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала.

    Коментарии (24)
    Путин: В России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых странах на это надеялись
    		   
    29 июня 2023, 16:12
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в России нет пустых полок в магазинах, хотя в некоторых государствах на это надеялись.

    «Свои возможности для продвижения отечественных брендов уже задействуют крупные торговые сети, ведущие интернет-площадки. И неслучайно в ходе этого конкурса многие крупные компании поддержали этот конкурс, это неслучайно, не потому что они такие добренькие или у них лишние деньги, нет, просто вы им нужны, и нужно оправдать это, так скажем, бизнес-доверие и быстро заполнять эти все ниши и, естественно, полки. Но у нас, слава Богу, нет пустых полок, а на это очень некоторые надеялись», – цитирует его ТАСС.

    Также Путин отметил, что России необходима целенаправленная политика продвижения отечественных брендов, такие программы должны быть во всех регионах.

    «Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов на всех уровнях – в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа. Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации. Это важное направление совместной работы», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что необходимо сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое, для этого в России все есть.

    Коментарии (17)
    Путин: Неуважение к Корану в России является преступлением
    		   
    28 июня 2023, 20:37
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в России является преступлением, заявил президент России Владимир Путин во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте.

    «Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе – не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», – цитирует его ТАСС.

    Путин добавил, что «в нашей стране это преступление – и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление – неуважение и разжигание межконфессиональной розни».

    Также он отметил, что взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России.

    «В стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир. Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: «Мусульмане – это наши братья». Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа – многонационального, многоконфессионального, но единого», – заявил Путин.

    Ранее Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.

    Коментарии (16)
    Путин посетил в Дербенте одну из древнейших мечетей в мире
    		   
    28 июня 2023, 20:54
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан посетил мечеть Джума в Дербенте.

    Это самая древняя мечеть в России и одна из старейших в мире. Согласно письменным источникам, ее строительство начал арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик в 733–734 годах н. э. Во внутреннем дворе мечети растут три многовековых дерева – платаны. В 2012 году эти тысячелетние деревья были признаны природными памятниками и теперь охраняются государством, сообщает ТАСС.

    Все основные постройки комплекса дошли до наших дней: главное здание, медресе – школа при мечети и жилые строения. Длина мечети Джума составляет 68 метров, высота купола – 17 метров.

    Мечеть является объектом культурного наследия народов РФ и объектом культурного наследия ЮНЕСКО. В 2019 году начата ее реставрация, которая продолжается в настоящее время.

    В Дагестане отмечают один из двух главных праздников ислама – Ид аль-Адха (Курбан-байрам), или праздник жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа – паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию.

    Коментарии (2)
    Путин назвал перспективной программу по освоению «низкого» космоса частными компаниями
    		   
    29 июня 2023, 16:59
    Фото: photo.roscongress.org
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает очень перспективной программу по освоению «низкого» космоса, на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» он обещал обсудить эту тему с руководством Роскосмоса.

    На форуме он пообщался с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие «Кипр» из Сергиева Посада. Темкин рассказал президенту о том, что занимается проблемой длительного удержания космических аппаратов в низком космосе на высотах до 200 км, в то время как все современные спутники работают на высотах от 500 км, передает ТАСС.

    «Я обязательно с ним (с главой Роскосмоса Юрием Борисовым) поговорю. Это очень интересное и перспективное направление… Вы абсолютно правы, когда говорите, что ниша не занята и нужно активно здесь работать, пока она не занята. Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем. Обещаю!» – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что любая монополия и доминирование не могут продолжаться вечно, российские компании уже готовы к конкуренции, необходимо помочь им раскрутиться.

    Коментарии (14)
    Песков рассказал о предстоящей поездке Путина в Дагестан
    Песков анонсировал поездку Путина в Дагестан

    28 июня 2023, 15:21

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что вторую половину среды Путин будет работать в Дагестане, где выступит на совещании по развитию туризма в СКФО, передает РИА «Новости».

    Кроме того, ожидаются доклады министра экономического развития России Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта России Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана Сергея Меликова о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов.

    Также запланирована встреча Путина с Меликовым.

    Коментарии (2)
    Путин заявил об уверенности в поддержке всей России во время мятежа
    Президент Путин заявил об уверенности в поддержке жителями Дагестана и всей России во время мятежа 24 июня
    		   
    28 июня 2023, 22:39
    Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин заявил, что был уверен в поддержке жителями Дагестана и всей страны действий властей РФ во время мятежа 24 июня.

    Глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с главой государства подчеркнул, что «в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года». «Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране», – приводит ответ президента ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в момент вооруженного мятежа народ и армия России сплотились вокруг президента.

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    Путин: Санкции и русофобия вычеркнули ряд стран из туристических направлений для россиян

    28 июня 2023, 21:15

    Текст: Ольга Иванова

    Страны, вводящие против России санкции и поощряющие русофобию, вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.

    «Уже говорил, что в последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы – разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», – цитирует его ТАСС.

    Также Путин добавил, что Россия готова принимать туристов из-за рубежа, поэтому все формальности для иностранных туристов должны быть максимально удобными, электронные визы должны заработать как можно быстрее.

    «Наши курорты посещают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом. В том числе речь о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям… Этот востребованный, современный, удобный механизм должен заработать как можно скорее», – подчеркнул он.

    Ранее Путин прибыл в Дербент, где он встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.

    Коментарии (0)
    Путин поручил ускорить разработку концепции автомобильного туризма
    		   
    28 июня 2023, 21:33
    Фото: @polozovsky
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин потребовал ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма, выступая на совещании в Дагестане по развитию туристической отрасли.

    «Необходимо активизировать работу и по другим направлениям, которые мы обсуждали в сентябре прошлого года на президиуме Государственного совета по вопросам развития внутреннего туризма, а затем детально рассматривали на нескольких совещаниях. В том числе прошу ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. Для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять всю соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги», – цитирует его ТАСС.

    Президент отметил, что принятие таких мер «важно <…> и для дальнейшего развития такого все более популярного вида отдыха, как пешеходные туристические тропы». «Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных и федеральных интернет-платформах», – добавил он.

    Ранее Путин прибыл в Дербент, где встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.

    Коментарии (6)
    Лавров рассказал, как «состряпали» ордер МУС на «арест» Путина
    Лавров: Прокурора МУС заставили принять решение об ордере на «арест» президента Путина

    30 июня 2023, 13:48

    Текст: Ольга Никитина

    Прокурор Международного уголовного суда (МУС) принял решение об ордере на «арест» президента России Владимира Путина в результате давления со стороны англосаксов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Ордер МУС в отношении российского президента и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью, передает ТАСС слова Лаврова.

    Он пояснил, что англосаксы заставили прокурора МУС – этнического пакистанца, у которого есть британский паспорт, – составить данный документ. При этом неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями, напомнил министр.

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

    Коментарии (3)
    Путин прибыл в Дербент

    28 июня 2023, 18:27

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.

    Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании ожидается доклад министра экономического развития Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), министра транспорта Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма в СКФО и доклад Меликова о развитии туристической инфраструктуры Дагестана и реализации плана развития городов, передает ТАСС.

    Напомним, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент призывал динамично развивать инфраструктуру для отдыха в стране.

    Ранее Песков анонсировал поездку Путина в Дагестан.

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