Путин обсудил с Борисовым работу в космосе частных компаний

Путин обсудил с главой Роскосмоса Борисовым работу на низких орбитах частных компаний

Президент Владимир Путин обсудил с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым работу в космосе частных компаний, в частности для освоения орбит до 200 км.

«Вчера на форуме АСИ, наверное, вы обратили внимание, обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 км. Там проблемы, связанные с двигателями прежде всего, чтобы держать эту высоту. Это частные компании», – приводит слова Путина ТАСС.

Президент упомянул, что недавно общался с Борисовым на эту тему, и глава Роскосмоса высказал предложение, чтобы частные компании «привлекать к космосу».

Ранее в Кремле сообщали, что Путин в пятницу проведет встречу с Борисовым.