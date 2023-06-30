Пчелы в Башкирии укусили двоих детей 465 раз

В Башкирии пчелы покусали детей 465 раз, они оказались в больнице

Рой домашних пчел напал на двоих детей в Башкирии, врачи больницы Стерлитамака извлекли 465 пчелиных жал, состояние детей стабильное, сообщают в республиканском Минздраве.

По информации пресс-службы больницы Стерлитамака, в селе Ахмерово Ишимбайского района двое братьев отправились на поляну в лесу без сопровождения родителей, после чего на них напал рой домашних пчел, дети получили многочисленные укусы, передает РИА «Новости».

Уточняется, что восьмилетний ребенок успел сбежать и добраться до своего дома и сообщил о том, что его старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. Отец и дядя отправились на поляну, где разогнали пчел и освободили ребенка.

Медучреждение указывает, что мальчики были доставлены в деревенский медпункт, им была оказана первая помощь, после этого на машине скорой помощи дети были отправлены в отделение реанимации Детской больницы Стерлитамака.

«В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела – конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы», – указали в медучреждении.

Как утверждает пресс-служба ведомства, спасение детей стало возможным благодаря профессионализму опытного врача Григория Сааряна, под наблюдением которого дети находятся под наблюдением, их состояние улучшается, детям ничего не угрожает.

Кроме того, в Минздраве Башкирии уточнили, что пациентов уже выписали из больницы.