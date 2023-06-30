Bloomberg: Россия увеличила долю в мировой торговле зерном на фоне СВО

На Россию будет приходиться каждая пятая партия экспортируемой пшеницы в сезоне, который начнется с 1 июля, при этом доля Украины снизится до 5% по сравнению с уровнем до начала СВО, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США.

Как пишет «Коммерсант», доля России в мировых поставках вырастет на фоне рекордного урожая зерна в плодородных регионах страны, в том числе на Северном Кавказе.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, на фоне рекордного объема сбора пшеницы второй год подряд Россия пытается установить минимальную цену на экспорт зерна. В июне Россия пыталась установить минимальную цену в пределах 240 долларов за тонну, в этом же месяце ей пришлось снизить установленный ей минимальный потолок 275 долларов за тонну из-за давления рынка.

По данным ООН, за год до СВО объем экспорта зерна из России составил 10 млрд долларов. По оценкам Bloomberg на основе данных Logistic OS, с июля 2022-го по июнь 2023 года Россия экспортировала в Турцию 12,6 млн т зерна, в Египет – 8 млн, Иран – 5,5 млн, Саудовскую Аравию – 3,1 млн т. Еще по 1–2 млн т зерна было отправлено в Алжир, Ливию, Пакистан, Израиль, Судан, Бангладеш и Кению.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ заявил, что поставки агропромышленного комплекса России в 2022 году за рубеж показали новый максимум – более 41 млрд долларов.