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Bloomberg: Россия увеличила долю в мировой торговле зерном на фоне СВО
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На Россию будет приходиться каждая пятая партия экспортируемой пшеницы в сезоне, который начнется с 1 июля, при этом доля Украины снизится до 5% по сравнению с уровнем до начала СВО, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США.
Как пишет «Коммерсант», доля России в мировых поставках вырастет на фоне рекордного урожая зерна в плодородных регионах страны, в том числе на Северном Кавказе.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, на фоне рекордного объема сбора пшеницы второй год подряд Россия пытается установить минимальную цену на экспорт зерна. В июне Россия пыталась установить минимальную цену в пределах 240 долларов за тонну, в этом же месяце ей пришлось снизить установленный ей минимальный потолок 275 долларов за тонну из-за давления рынка.
По данным ООН, за год до СВО объем экспорта зерна из России составил 10 млрд долларов. По оценкам Bloomberg на основе данных Logistic OS, с июля 2022-го по июнь 2023 года Россия экспортировала в Турцию 12,6 млн т зерна, в Египет – 8 млн, Иран – 5,5 млн, Саудовскую Аравию – 3,1 млн т. Еще по 1–2 млн т зерна было отправлено в Алжир, Ливию, Пакистан, Израиль, Судан, Бангладеш и Кению.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ заявил, что поставки агропромышленного комплекса России в 2022 году за рубеж показали новый максимум – более 41 млрд долларов.
Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
Минобороны: Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
В ходе удара по городу Краматорску в Донецкой народной республике ВС России уничтожили двоих украинских генералов, сообщило Министерство обороны России.
Удар по городу был нанесен высокоточным оружием 27 июня, он пришелся по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там проходило штабное совещание, были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.
Суд установил детали пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»
Мурманский гарнизонный военный суд детально восстановил картину возникновения и развития пожара, произошедшего три с половиной года назад на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Как сообщает «Коммерсант», суд признал, что возгорание началось из-за сварочных работ, которые шли на второй платформе энергетического отсека крейсера. Пламя перекинулось на ветошь, а следом – на расположенные рядом кабели. Уже через полчаса огонь, раздуваемый воздушной тягой, распространился по нижним палубам крейсера.
Напомним, пожар на авианесущем крейсере произошел 12 декабря 2019 года в Мурманске. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. В результате пожара погибли два человека. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта произошедшее не повлияет.
Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задавать вопросы, связанные с ситуацией вокруг заместителя командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина, министерству обороны.
На просьбу прояснить ситуацию вокруг Суровикина и его возможной отставки Песков рекомендовал обращаться в министерство обороны.
На вопрос о том, продолжает ли Путин доверять Суровикину, представитель Кремля ответил, что Верховный главнокомандующий в первую очередь работает с руководителями министерства обороны и генерального штаба, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.
Подростки в Бердянске ранили полицейского и убили прохожего
Подростки в Бердянске ранили полицейского из автомата и убили прохожего
Два подростка в Бердянске Запорожской области отобрали у полицейского автомат, убили прохожего и ранили нескольких человек, сдаваться полиции они отказались, сообщили в СК России по Запорожской области.
Инцидент произошел 24 июня, он начался с того, что на крыльце здания отдела по вопросам миграции №2 ОМВД России «Бердянск» парни причинили колющим предметом резаные раны сотруднику полиции, передает РИА «Новости».
Скрывшись с автоматом, подростки убили случайного мужчину и ранили еще троих человек, позже спрятались в заброшенном помещении дома № 16 по улице Шмидта.
«Потерпевшие самостоятельно обратились в медицинские учреждения, где им оказана первая помощь», – уточнили следователи.
Сдаться полиции добровольно подростки отказались, поэтому были ликвидированы. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
На Украине назвали источник получения данных о работе боевой авиации России
ВВС Украины признали получение данных о работе стратегической авиации России от западных разведок
Запад предоставляет Киеву информацию о взлетах стратегической авиации России с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает украинское издание Zaxid.net.
По его словам, союзники постоянно поддерживают Киев. «Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры», – сказал советник, передает ТАСС.
Игнат добавил, что у украинских войск есть широкий спектр радиолокационного оборудования, однако оборона от ракет с баллистическими траекториями остается «большой проблемой».
Из-за частого применения Россией баллистических ракет, страны Запада «задумываются и на перспективу будут поставлять мощные» ЗРК, которые смогут защитить от ракет баллистического типа.
Накануне сообщалось, что авиация РФ разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.
Миллиардер Макаров отказался от гражданства России
Миллиардер Макаров и экономист Мовчан отказались от российского гражданства
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Миллиардер Игорь Макаров в 2023 году отказался от российского гражданства, теперь он гражданин Кипра, сообщают СМИ. Кроме того, об отказе от российского гражданства сообщил экономист Андрей Мовчан.
По данным Forbes, состояние Макарова оценивается в 2,2 млрд долларов. В рейтинге самых богатых россиян он занимал 57-е место. В 2022 году против него ввели санкции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».
Мовчан опубликовал в соцсетях справку из посольства России в Великобритании, из которой следует, что ему разрешили выйти из гражданства России 27 июня. Он покинул Россию в 2020 году, сейчас живет в Лондоне. Мовчан сообщал, что в 2014 году стал гражданином Кипра.
Напомним, в ноябре основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил, что «принял решение отказаться от российского гражданства», опубликовав фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Позднее пост был удален.
Озвучена новая версия способа подрыва «Северных потоков»
Grayzone заявила о диверсии на «Северных потоках» без использования «сотен килограммов» взрывчатки
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Для подрыва «Северных потоков» могли не использовать сотни килограммов взрывчатки, основной ущерб вызван давлением в трубопроводах, пишут СМИ.
Как пишет Grayzone, ни одна из стран Европы, которые ведут расследования, не опубликовала никаких результатов. Издание заявило, что получило снимки шведского инженера Эрика Андерссона, который руководил экспедицией к месту взрыва, передает РИА «Новости».
Утверждается, что данные «наглядные доказательства» опровергают версию об использовании «сотен килограммов» взрывчатки. Как заявили эксперты, снимки свидетельствуют, что главные повреждения трубопроводы получили не из-за самих взрывов, а из-за «быстрого выброса чрезвычайно высокого давления».
По информации Grayzone, Андерссон и эксперт-инженер Майкл Кобс, изучив видео, «убедились», что основной ущерб нанесен не самой взрывчаткой. В материале говорится, что «настоящие взрывы произошли примерно в середине около 250-метрового участка полностью разрушенного трубопровода». Сообщается, что «избыточное давление разорвало трубопровод участок за участком». При этом, как пишет издание, «огромная сила» разбросала обломки труб на «десятки метров».
Напомним, датские официальные лица заявляли, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте
Полпред в ДФО Трутнев оценил решение госслужащих отправиться в зону СВО добровольцами
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев положительно воспринял решение работников Минвостокразвития и «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) отправиться добровольцами в зону СВО.
Трутнев в интервью «Аргументам и Фактам» заявил, что состоящим на государственной службе людям нужно быть готовым к выполнению любой задачи, а сейчас стоит задача по защите Родины и ее независимости.
«Победа в специальной военной операции и есть самая важная задача для любого гражданина России. Именно победа в специальной военной операции создает условия для независимости и процветания нашей страны», – подчеркнул он.
Уход части сотрудников из министерства и корпорации заставит работать ведомство напряженнее, но необходимо действовать «максимально напряженно», когда россияне с оружием в руках защищают страну, указал Трутнев.
В ходе встречи с добровольцами им объявили, что рабочие места за ними будут сохранены, по возвращении будет рассмотрена возможность их повышения в должности, так как «они сдают главный экзамен – экзамен на преданность стране».
Полномочное представительство ДФО планирует провести встречу с работниками, принявшими решение уйти в зону СВО, она пройдет в ходе командировки полпреда во Владивосток, указал он.
Работающие в органах исполнительной власти люди должны стать примером ответственности, решимости, примером служения Родине на любом доверенном участке, сказал Трутнев.
Он отметил, что несколько недель назад проводилось совещание по созданию ТОР «Патриотическая», правительство утвердило соответствующие меры поддержки. На Дальнем Востоке будут строиться предприятия, выпускающие беспилотные летательные аппараты, высокопроходимые автомобили, тепловизионные прицелы, системы радиоэлектронной борьбы.
«Мы тоже не остаемся в стороне и активно участвуем в поддержке наших бойцов. Тысячи боеприпасов для высокоточного оружия, винтовок нашего и иностранного производства, БПЛА, автомобилей, средств радиоэлектронной борьбы, тепловизионных прицелов, средств обнаружения тепловых целей и прочего уже поставлено в зону боевых действий. Будем и дальше выезжать в зону специальной военной операции и помогать нашим ребятам», – сказал Трутнев.
Новое заявление Байдена о Си Цзиньпине вызвало недоумение у американцев
Sky News: Новое заявление Байдена о Си Цзиньпине вызвало недоумение у американцев
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Президент США Джо Байден заявил, что во время своего вице-президентства встречался с председателем КНР Си Цзиньпином 68 раз, этим заявлением он вызвал недоумение среди американцев, сообщили Sky News.
По словам Байдена, на посту вице-президента общая длительность его встреч с лидером КНР составила 68 часов – больше, чем у других мировых лидеров, передает РИА «Новости».
Республиканцы из комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности в своем Twitter (заблокирован в России) с сарказмом отметили: «Конечно же, президент Байден встречался с Си Цзиньпином 68 раз. Китайские компании ведь были его лучшими клиентами».
В Сети также удивились словам президента США, хоть и признали, что странности в поведении Байдена стали нормой.
Некоторые предположили, что Байден «просто не может держать язык за зубами. Но это и хорошо, потому что это только подтверждает то дело, которое против него строят».
«Он теперь может ляпнуть что угодно и сказать, что пошутил», – добавил пользователь с ником 10yearsgon.
«Наш главный изменник», – подчеркнул ShredUtah.
Глава комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер заявлял, что семейство Байдена в период его вице-президентства получало миллионы долларов из КНР.
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В ОНК опровергли слухи о нахождении генерала Суровикина в СИЗО «Лефортово»
Генерала армии Сергея Суровикина нет ни в каких других изоляторах временного содержания, в том числе нет его и в СИЗО «Лефортово», заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Он рассказал, что в последние дни к нему часто стали поступать вопросы о том, правда ли Суровикин в СИЗО. Мельников подчеркнул, что генерала ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.
МИД заявил о необратимости выхода России из ДОВСЕ
Рябков подчеркнул невозможность пересмотра решения России о выходе из ДОВСЕ
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Решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе уже принято и воплощено в законе, оно не будет пересмотрено, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
На Конференции государств-участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе Рябков заявил, что Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября, «даже если Дунай повернет свои воды вспять». Такой шаг вызван «исключительными обстоятельствами, поставившими под угрозу высшие интересы» России – расширением НАТО без учета норм и обязательств по ДОВСЕ, а также «действиями ряда государств-участников ДОВСЕ, идущими вразрез с целями договора, в частности, действиями, касающимеся передач обычных вооружений», сообщается на сайте МИДа.
Как подчеркнул Рябков, недавно к НАТО присоединилась Финляндия, «не являющаяся государством-участником ДОВСЕ», но граничащая с входящей в район применения Договора частью России, в НАТО может вступить Швеция, «также не являющаяся государством-участником ДОВСЕ». Это нарушает баланс и «стало «последней каплей», сделавшей неизбежным выход» России из договора.
Рябков пояснил, что после выхода России из ДОВСЕ «с практической стороны мало что изменится», так как договор был приостановлен, а с юридической «Россия будет свободна от всех связанных с ДОВСЕ обязательств не на временной, а на постоянной основе, то есть навсегда».
«Говорить о новом издании контроля над обычными вооружениями станет возможным лишь по завершении нынешнего штормового периода европейской истории и в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики», – сказал он.
Страны НАТО и ЕС ведут «политику коллективной дезинформации», примером которой стали и «написанные как под копирку заявления, штампы и лозунги», озвученные ими на конференции, заявил Рябков.
Рябков отверг обвинения о том, что Москва якобы «не выполняет свои обязательства». «И выступление российской делегации в начале нашего совещания, в отличие от перенасыщенных пустой риторикой текстов, которые мы прослушали в исполнении ряда представителей, – это не что иное, как изложение фактической стороны дела. Именно так это происходило. Это factual statement и не более того», – заявил он.
Комментируя «слабость контраргументов» противников России, Рябков указал, что они пытаются добавить к обсуждению «вопросы, вообще не относящиеся к повестке дня мероприятия», например, продовольственную безопасность.
По его словам, это «лишь подтверждают правильность решения» России, которое «не будет пересмотрено». Как заявил Рябков, если бы противники России хотели сохранить ее участие в ДОВСЕ, «им уже давно следовало бы действовать по-иному».
«Теперь мы лишь пожелаем тем, кто остается в Договоре, успехов в его выполнении, наверное, актуальных для них положений (главное – не забывайте про Прибалтийский военный округ)», – сказал Рябков.
Он заявил, что Россия намерена «действовать в строжайшем соответствии с национальными интересами» и интересами своих союзников. По его словам, если ДОВСЕ прекратит работу, виноваты в этом США.
В мае Госдума приняла решение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора.
Херш: Разведка США заявила об усилившейся позиции Путина после мятежа
Разведывательное сообщество США полагает, что президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, написал американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, американская разведка осознала неизбежность конфликта между Министерством обороны России и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в январе. Источник считает, что силы «Вагнера» были готовы рисковать и платить высокую цену, что было очень полезно при наступательных операциях в ходе СВО, но армии приходилось терпеть их высокомерие и публичные нападки, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Пригожин отказался принимать стратегию основной российской армии, которая перешла от завоевания к «защите того, что у них уже было». Глава ЧВК продолжил наступление на Артемовск. «Вместо создания общественного кризиса от отдачи под трибунал Пригожина Москва просто удержала ресурсы и позволила Пригожину израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, обрекая его на отставку», – рассказал источник.
«Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть. И все это без лишних военных усилий и политического столкновения Путина с фундаменталистами, которые были ярыми поклонниками Пригожина. Довольно умно», – отметил источник.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами
Кулеба заявил о согласии жителей Украины на продолжение вооруженного конфликта
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.
Кулеба уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у Киева «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на La7.
Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «никогда не просил о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, – приводит его слова ТАСС. – Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт».
Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Разведуправление Пентагона США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
В ВСУ посоветовали жителям Сумской области эвакуироваться
Руководство украинской армии дало рекомендацию проживающим в приграничных с Россией районах Сумской области эвакуироваться, заявление сделал командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Сумское направление остается «наиболее опасным» для проживающих там граждан, заявил Наев, передает ТАСС.
«Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, для этого люди могут обратиться к местным властям, которые знают «алгоритмы и пути эвакуации».
На Украине назвали размер помощи Запада за время СВО
На Украине заявили о получении 170 млрд евро от разных стран и организаций с февраля 2022 года
Киевский режим с февраля 2022 года получил от своих партнеров порядка 170 млрд евро, заявило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины со ссылкой на информацию Кильского института мировой экономики.
В эти 170 млрд евро вошла военная, финансовая и гуманитарная помощь от других стран и международных финансовых организаций, сообщило ведомство, передает ТАСС.
По данным Ukraine Support Tracker, киевский режим получал деньги от 40 государств, европейских институтов, МВФ и Всемирного банка. ЕС выделил почти 62 млрд евро, США – 71 млрд евро.
Деньги также давали Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия.