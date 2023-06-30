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Вода перестала уходить из подтопленных пунктов после прорыва Каховской ГЭС
Экстренные службы сообщили о прекращении снижения уровня воды после прорыва Каховской ГЭС
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В Херсонской области остаются подтопленными после прорыва Каховской ГЭС шесть населенных пунктов, уровень воды там почти не снижается, сообщили в экстренных службах.
Источник ТАСС сообщил, что по-прежнему затоплены шесть населенных пунктов и 9,5 тыс. жилых домов в них, порядка 40% строений, уровни воды почти перестали снижаться.
Всего от воды освободились почти 13,5 тыс. жилых домов.
Напомним, в результате прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территорий в Херсонской области погибли 48 человек.
Жители Херсонской области, потерявшие имущество в результате подтопления после разрушения Каховской ГЭС, получили от властей более 60 млн рублей.
Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
Минобороны: Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
В ходе удара по городу Краматорску в Донецкой народной республике ВС России уничтожили двоих украинских генералов, сообщило Министерство обороны России.
Удар по городу был нанесен высокоточным оружием 27 июня, он пришелся по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там проходило штабное совещание, были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.
На Украине назвали источник получения данных о работе боевой авиации России
ВВС Украины признали получение данных о работе стратегической авиации России от западных разведок
Запад предоставляет Киеву информацию о взлетах стратегической авиации России с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает украинское издание Zaxid.net.
По его словам, союзники постоянно поддерживают Киев. «Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры», – сказал советник, передает ТАСС.
Игнат добавил, что у украинских войск есть широкий спектр радиолокационного оборудования, однако оборона от ракет с баллистическими траекториями остается «большой проблемой».
Из-за частого применения Россией баллистических ракет, страны Запада «задумываются и на перспективу будут поставлять мощные» ЗРК, которые смогут защитить от ракет баллистического типа.
Накануне сообщалось, что авиация РФ разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.
Военный эксперт объяснил усиление ВСУ в районе Артемовска
Аналитик Онуфриенко: ВСУ хотят добиться переброски наших резервов под Артемовск
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Ввиду отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар.
«Сейчас на фронте идет перегруппировка войск противника, которые должны наступать на Запорожском направлении. Почти месяц боев уже продемонстрировал отсутствие ожидаемых успехов. ВСУ не удалось не то что прорвать линию фронта, а даже взять первую линию обороны, за исключением некоторых районов Времевского выступа», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко
«Поэтому сейчас противник перебрасывает на Запорожское направление дополнительные соединения. Речь идет о тех самых резервах украинских вооруженных сил, которые планировалось вводить в прорыв, для развития стратегического наступления на Мелитополь и Бердянск», – отметил собеседник.
«На этом фоне ВСУ пытаются отвлекать внимание на второстепенных направлениях. Именно с этим связано создание плацдарма у Антоновского моста на Херсонском направлении, подготовка к десантированию на других направлениях, а также усиление давления в районе Артемовска и Северска», – добавил он.
«Задача окружить Артемовск и перейти в контрнаступление была поставлена еще в конце мая. Но попытка не удалась, украинские войска завязли, и это направление стало второстепенным. Сейчас противник пытается переместить направления основных ударов если не с целью прорвать оборону ВС РФ, то хотя бы с целью вынудить нас перебрасывать туда резервы», – акцентировал собеседник.
«Ко всему прочему, продвижение наших войск в Серебрянском лесничестве для противника крайне опасно. Если наши подразделения выйдут к излучине Северского Донца, напротив Серебрянки, Григоровки и Белогоровки, то Северск окажется в полукольце. Он хоть прикрыт населенными пунктами, которые превращены в мощные укрепрайоны, но при таком развитии событий он окажется окружен с трех сторон нашими войсками», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, в этом районе ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава. Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов.
Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
В четверг утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ проводят очередную атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино. По его словам, активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по позициям ВС России в формате «карусели».
По словам Рогова, ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил России позиции, при этом само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии.
Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab.
Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР.
На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехова, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
В ВСУ посоветовали жителям Сумской области эвакуироваться
Руководство украинской армии дало рекомендацию проживающим в приграничных с Россией районах Сумской области эвакуироваться, заявление сделал командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Сумское направление остается «наиболее опасным» для проживающих там граждан, заявил Наев, передает ТАСС.
«Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, для этого люди могут обратиться к местным властям, которые знают «алгоритмы и пути эвакуации».
На Украине назвали размер помощи Запада за время СВО
На Украине заявили о получении 170 млрд евро от разных стран и организаций с февраля 2022 года
Киевский режим с февраля 2022 года получил от своих партнеров порядка 170 млрд евро, заявило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины со ссылкой на информацию Кильского института мировой экономики.
В эти 170 млрд евро вошла военная, финансовая и гуманитарная помощь от других стран и международных финансовых организаций, сообщило ведомство, передает ТАСС.
По данным Ukraine Support Tracker, киевский режим получал деньги от 40 государств, европейских институтов, МВФ и Всемирного банка. ЕС выделил почти 62 млрд евро, США – 71 млрд евро.
Деньги также давали Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия.
Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами
Кулеба заявил о согласии жителей Украины на продолжение вооруженного конфликта
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.
Кулеба уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у Киева «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на La7.
Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «никогда не просил о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, – приводит его слова ТАСС. – Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт».
Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Разведуправление Пентагона США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
Названы условия проведения военных миссий Евросоюза на Украине
FT: Страны ЕС назвали принципы проведения военных миссий Евросоюза на Украине
Члены Евросоюза не исключили возможность отправки на украинскую территорию военных миссий при согласии членов ЕС и «в подходящих условиях», сообщил знакомый с обсуждением источник Financial Times.
Страны ЕС обещают расширить обучение бойцов ВСУ, возможность проведения военных миссий Евросоюза на Украине, если для этого «будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами», сказал собеседник Financial Times, передает РИА «Новости».
Также страны ЕС обещают продолжение финансирования поставок оружия киевскому режиму через Европейский фонд мира.
СМИ узнали о планах передачи ракет ATACMS Украине
СМИ: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине
В скором времени Вашингтон может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для украинских войск, которую американский президент Джо Байден долго откладывал, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Газета пишет, что вопрос о передаче дальнобойных ракет ATACMS находится на стадии согласования на самом высоком уровне, передает РИА «Новости».
Издание также пишет, что в последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS.
Ранее группа конгрессменов представила проект резолюции, которая призывает президента США Джо Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS с дальностью до 300 километров.
В ЕС назвали условие дальнейшей поддержки ВСУ
FT: Исход контрнаступления ВСУ повлияет на поддержку Украины
В Европейском союзе признают, что результат контрнаступления Украины повлияет на дальнейшую финансовую и политическую поддержку страны, сообщает The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.
Чиновник добавил, что исход контрнаступления ВСУ затронет финансирование, политическое участие и другие виды поддержки, кроме того, ускорит мирные переговоры, передает РИА «Новости».
Между тем ВСУ признались, что ситуация в Кременском лесу в Луганской области становится все сложнее и опаснее для украинских военных, пишет The Washington Post.
Авторы статьи цитируют одного из бойцов ВСУ, который заявил, что их сильно атакуют русские, и пришлось отступать, не получив должного артиллерийского прикрытия. Журналисты пишут, что украинские медики рассказали, что число погибших в районе Красного Лимана увеличилось в 10 раз.
Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ сталкиваются с трудностями из-за российской обороны.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на ожидания блокбастера от ВСУ у поколения Netflix.
Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины
Евросоюз будет поставлять Украине оружие во время конфликта и после него, так как может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
По его словам, ЕС должен помогать Киеву «во время войны и после войны», а Европейскому фонду мира стоит стать Оборонным фондом Украины, передает ТАСС.
Боррель заявил, что «Украина должна продолжать», также должна продолжаться «модернизация украинской армии».
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для Евросоюза важно и далее поддерживать Украину, поэтому военная помощь Киеву будет увеличена на 3,5 млрд евро.
В ЕС не готовы принять Украину еще десять лет
Monde: Дипломаты Евросоюза заявили о неготовности принять Украину в ЕС еще десять лет
Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии стать членами ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшие десять лет, пишет французское издание Monde.
Источник издания сообщил, что не представляет расширения ЕС в ближайшее десятилетие, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Отмечается, что процесс присоединения новых членов ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Указано, что вступление в ЕС бедной и коррумпированной Украины с населением 42 млн человек может изменить структуру ЕС. Также отмечается, что появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС.
Еврочиновники признали, что причастны к появлению высоких ожиданий у Украины, касающихся вступления в ЕС.
Украина пригрозила НАТО отказом Зеленского от участия в саммите в Вильнюсе
Замглавы офиса президента Украины Жовква потребовал от НАТО «проявить мужество» в вопросе членства в альянсе
Если НАТО не продемонстрирует «мужество» в вопросе членства Украины, украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс, заявил замглавы его офиса Игорь Жовква.
Как заявили в офисе президента Украины, у Зеленского «нет повода и времени» для посещения саммита, если там «не будет результата». Жовква подчеркнул, что после заявки Финляндии и Швеции члены НАТО «ответили сразу», пригласив их в альянс, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, НАТО признало отсутствие консенсуса по вопросу членства Украины. Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит.
Небензя назвал поражение Киева вопросом времени
Небензя заявил, что Киеву после неизбежного поражения Украины выставят «другие» условия мира
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Поражение киевского режима – это лишь вопрос времени и количества жертв, которые Украина совершенно напрасно за это время принесет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя на созванном Россией заседании Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине заявил, что грядущее поражение Киева признает «большинство независимых военных экспертов». По его словам, «баланс сил никакие поставки вооружений не изменят». При этом, заявил Небензя, после того, «как шанс на мир по вине США и ЕС был упущен в марте» 2022 года, «его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», передает ТАСС.
Постпред указал, что у Киева нет «собственных вооружений», но еще остаются «украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления». По его словам, сами украинцы называют наступление «запорожской мясорубкой». Он заявил, что «мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет». «Но, и это чрезвычайно печально, мест на украинских кладбищах уже не хватает», – сказал Небензя.
Небензя заявил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине, они желают поражения России. «Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», – сказал Небензя.
Он назвал «безумным» расчет Запада на то, что Украина сможет «победить Россию». Как заявил Небензя, «западная техника сгорает, украинской и другой, старой советской техники у киевского режима и его спонсоров уже почти не осталось».
Однако угрозы, порождаемые такими поставками, растут, заявил он. Западные страны «в милитаристском угаре» намеренно провоцируют прямое столкновение ядерных держав, считает он.
Небензя указал, что и поставки вооружений, и сам кризис на Украине «начались задолго до специальной военной операции», Киев «накачивали» оружием под прикрытием Минских соглашений.
«Эта схема за полтора года превратилась в нечто вроде частной военной компании «Украина»: натовцы поставляют оружие, в основном утилизируя свои старые запасы, финансируют «под шумок» свои военные корпорации, получающие баснословную прибыль, а воюют и десятками тысяч погибают на поле боя украинцы», – сказал Небензя.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что на поле боя в ходе специальной военной операции на Украине уничтожается иностранная военная техника – «горит за милую душу».
Россия в ООН обвинила Украину в подготовке диверсии на ЗАЭС
Небензя заявил о попытке Киева скрыть приготовления для осуществления диверсии на Запорожской АЭС
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Обвинениями в адрес России Киев пытается создать дымовую завесу, чтобы скрыть приготовления к реальной диверсии на Запорожской АЭС со стороны Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Об этом Небензя заявил в письме, распространенном в СБ ООН. Он указал на «неспособность киевского режима опомниться и перестать угрожать АЭС», передает ТАСС.
При этом обвинения высказываются на фоне дискуссии в Конгрессе США о том, что «любое радиационное заражение на Украине могло бы быть предлогом для запуска механизма НАТО по политическому и военному ответу», отметил Небензя. Он заявил об «очевидной попытке эскалации украинского кризиса до беспрецедентного уровня».
Он подчеркнул, что любой инцидент на Запорожской АЭС «неизбежно повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для соседних стран», всего континента «и, вероятно, мира».
Напомним, американские сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.
Российские войска отразили атаки ВСУ в Донбассе
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Украинские военные в последние сутки продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщило Министерство обороны России.
На Донецком направлении группировка войск «Южная» отразила атаки у поселков Белогоровка (ЛНР) и Тоненькое (ДНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ потеряли до 530 военнослужащих ранеными и убитыми, танк, две БМП, пять автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. У поселка Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении поразила 21-ю, 42-ю и 67-ю механизированные бригады ВСУ у поселков Невское, Червоная Диброва и города Кременная в ЛНР.
У населенного пункта Кузьмино (ЛНР) раскрыта деятельность украинской ДРГ. На этом направлении за сутки уничтожено до 65 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, две САУ «Гвоздика».
У Времевского выступа на Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку ВСУ у поселка Старомайорское (ДНР). На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 106-й бригады теробороны у поселков Луговское Запорожской области.
На этих направлениях ВСУ потеряли до 135 человек, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30 и САУ «Гвоздика».
Группировка войск «Запад» на Купянском направлении поразила украинские подразделения возле поселков Синьковка и Красное Первое в Харьковской области. Уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, САУ «Акация», гаубица Д-30, машина РСЗО «Град».
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 40 бойцов, шесть автомобилей и гаубицу «Мста-Б». В районе населенного пункта Кизомыс ликвидирован склад боеприпасов 123-й бригады теробороны.
Ранее Минобороны уточнило, что в ходе высокоточного удара по Краматорску в ДНР ВС России уничтожили двух украинских генералов.