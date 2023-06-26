|
|
Число погибших после прорыва Каховской ГЭС достигло 48 человек
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В результате прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территорий в Херсонской области погибли 48 человек, сообщили в экстренных службах.
Источник сообщил, что были найдены тела еще двоих, общее число погибших достигло 48 человек, госпитализированы 126 пострадавших, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления территорий в Херсонской области погибли 46 человек.
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России.
Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг.
Рогов рассказал, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина
Рогов: Наши бойцы мужественно сдерживали фронт и переживали за ситуацию в тылу
|
|
Противник рассчитывал, что мятеж продлится в России не одни сутки, и он успеет перейти в широкомасштабное наступление. Однако его планам не суждено сбыться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении фронта.
«Во время попытки вооруженного мятежа я постоянно был на связи с ребятами на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Все они героически держались и переживали за то, что происходит в тылу, в «большой России», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы ведь прекрасно понимаем, как любые проблемы в тылу могут сказаться на фронте. Кроме того, бойцы и местные жители искренне переживали за свою Родину и боялись ее потерять. Причем я получал от них не просто слова поддержки, а целые видеоролики, чтобы я выложил их у себя в Telegram-канале. В общей сложности жители региона и военнослужащие прислали больше полутысячи видеозаписей и, конечно, все их опубликовать я не смог просто физически», – добавил он.
«Что касается обстановки на фронте, бои там были средней интенсивности. Противник не воспользовался ситуацией в первые сутки. Судя по всему, они надеялись, что мятеж не удастся подавить так быстро, и готовились к активной фазе своего контрнаступления в воскресенье – понедельник», – отметил собеседник.
«Вместе с тем на Запорожском направлении вчера началась перегруппировка подразделений ВСУ. По сути, они вскрыли свои позиции в тылу. Конечно, этим воспользовались наши артиллерия и ВКС, были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения личного состава. Противник допустил оплошность, расслабившись и обрадовавшись нашим проблемам», – рассказал Рогов.
«Кроме того, в районе Гуляйполя уже появились первые группы военнослужащих ВСУ, которые готовились для основного удара контрнаступления. Это говорит о том, что резерв живой силы иссякает в обычных подразделениях противника и требуется пополнение», – заключил он.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского. Чехов уточнил, что на участке Южно-Донецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка в регионе остается стабильной, все службы продолжают работу в штатном режиме, рубежи надежно защищены российскими военными.
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», около здания была выставлена бронетехника. Попытку мятежа осудили в российском обществе. К вечеру субботы ситуацию удалось урегулировать, глава ЧВК Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря.
Кабанов: То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, это самый опасный сценарий
Самым опасным и недопустимым сценарием развития событий назвал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов происходящее с ЧВК Вагнер.
«То, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, – это самый опасный и недопустимый сценарий развития событий. Патриоты России сегодня должны быть в едином ударном кулаке. Никак иначе», – написал председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.
«Разбираться внутри с различными сволочами надо, но не так, – заметил он. – Враг у границы! Нельзя давать нашим врагам даже малейших поводов для радости».
Напомним, ранее в экстренном обращении к гражданам президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее, как измена и предательство своей страны. Он пообещал, что действия против мятежников будут жесткими.
Эксперт рассказал, как попытка мятежа повлияет на статус ЧВК
Эксперт Рожин: Необходимо разработать нормативную базу, регламентирующую деятельность ЧВК
|
|
ЧВК и добровольческие подразделения стали значимым инструментом государственной военной политики. Поэтому крайне важно разработать правовые основы их функционирования, государственного регулирования и контроля за их деятельностью. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя сложившуюся в России ситуацию с ЧВК и добровольческими подразделениями.
«С моей точки зрения, когда речь идет о встраивании частных военных компаний в государственную систему, то сама их концепция не отбрасывается, но требует определенной доработки. Можно говорить, что сейчас перед государством стоит две самые главные задачи: с одной стороны, обезопасить себя от подобных мятежей в будущем, а с другой, дать социальные гарантии и выстроить систему обеспечения ЧВК и добровольцев», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«Сегодня проблема во многом заключается в том, что у нас до сих пор отсутствует правовое регулирование деятельности ЧВК. Вместе с тем, уже есть информация о том, что Государственная Дума планирует плотно заняться этим вопросом в рамках осенней сессии. Проект закона, конечно, предстоит доработать с учетом состоявшейся накануне попытки мятежа», – отметил он.
«Парламентариям необходимо будет определить права и обязанности ЧВК и добровольческих объединений. Все же прекрасно понимают, что это не просто частная лавочка. Все они так или иначе аффилированы с государством, снабжаются в том числе из ресурсов Министерства обороны боеприпасами, техникой, ГСМ», – рассуждает эксперт.
«Я глубоко убежден, что запрещать ЧВК и добровольческие подразделения в стране нельзя. Частные военные компании широко используются в Африке и других странах для того, чтобы обеспечивать российскую позицию и очерчивать зону нашего влияния. Кроме того, специальная военная операция дала большой подъем добровольческому движению и активизировала процессы их встраивания в систему обеспечения безопасности страны», – полагает Рожин.
«Можно констатировать, что такие объединения стали инструментом в руках государства, а значит, должен быть создан правовой режим их работы и обеспечен определенный контроль за их деятельностью. Частично эти процессы мы видим уже сейчас, на основе подписания частью личного состава контрактов с оборонным ведомством», – указал собеседник.
«Я думаю, когда заключенные вчера договоренности будут полностью выполнены, мы увидим постепенные изменения внутри действующих частных военных компаний и добровольческих подразделений, а также в части их взаимодействия с государством», – заключил он.
Вечером 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко, принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания была выставлена бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Стоит отметить, что во время самого мятежа главы городов со всей России выступили в поддержку президента Владимира Путина. Так, мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов заявил, что Россия должна стоять единым фронтом в борьбе с врагом. Мэр Сургута Андрей Филатов заявил о необходимости сплотиться вокруг защиты Родины и вокруг главы государства.
Мэр Саратова Лада Мокроусова подчеркнула, что в тяжелое для страны время народ должен быть един. Глава Миасса Егор Ковальчук назвал разжигание внутренних конфликтов недопустимым. Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что разжигать конфликты среди патриотов немыслимо и недопустимо.
Также во время «марша» «Вагнера» представители НАТО провели неформальные переговоры с Минобороны РФ, заверив, что не имеют отношения к решению Пригожина, пишет La Repubblica. В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
В свою очередь Михаил Подоляк – советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского – высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы». «И вдруг... отступаете», – указал он.
В США указали на «скандальный провал» украинского контрнаступления
American Greatness: «Скандальный провал» контрнаступления ВСУ послужит важным уроком для США
Потери Вооруженных сил Украины при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.
По словам обозревателя American Greatness, Киев при контрнаступлении потерял огромное количество людей и техники. Причиной этого, по мнению Роуча, стало то, что обученные специалистами Североатлантического альянса украинские военные «не очень хорошо себя показали» в бою. Кроме того, пишет журналист, украинцы не слишком умело используют поставленную Киеву технику.
Роуч подчеркивает, что «этот скандальный провал» станет хорошим уроком для Вашингтона и курсантов, изучающих военное дело, передает РИА «Новости».
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение.
Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад»
Шойгу на совещании с командованием группировки российских войск «Запад» отметил ее эффективность
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание с командованием группировки российских войск «Запад», он отметил ее эффективность при выявлении и поражении военной техники вооруженных сил Украины и скоплений личного состава ВСУ, сообщает российское ведомство.
Шойгу указал на необходимость продолжать вести разведку, чтобы своевременно пресекать намерения ВСУ «на дальних подступах к линии боевого соприкосновения». Он подчеркнул важность «всестороннего обеспечения войск», а также организацию «условий для безопасного размещения» российских военных, передает РИА «Новости».
Напомним, Шойгу сообщил, что формирование резервов Вооруженных сил России в составе отдельной армии завершится к концу июня.
Посла Украины решили вызвать в МИД Израиля
Украинского посла Корнейчука решили вызвать в израильский МИД в связи с «неприемлемыми» заявлениями Киева
|
|
Посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнейчука вызовут в израильский МИД, сообщили в израильском ведомстве после того, как украинское посольство обвинило Израиль в «тесном сотрудничестве» с Россией.
В воскресенье министр иностранных дел Израиля Эли Коэн также сообщил, что украинский посол будет вызван в МИД. Коэн счел заявление украинской стороны «резким и неприемлемым», передает РИА «Новости».
Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест, передает ТАСС.
Напомним, украинское посольство в еврейском государстве заявило, что Израиль «сделал выбор в пользу пути тесного сотрудничества» с Россией. Украина обвинила Израиль в «полном бездействий» в вопросе оказания Киеву «оборонительной помощи».
Коэн ответил, что «не намерен опускаться до этого дискурса», передает РБК.
По его словам, Израиль относительно конфликта на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая Украине гуманитарную помощь. Киев утверждает, что израильская гуманитарная помощь «практически отсутствует».
Российский разведчик рассказал о ситуации в районе Артемовска
Российский разведчик сообщил о прекращении наступательных действий ВСУ в районе Артемовска
|
|
Вооруженные силы Украины не ведут активных наступательных действий на Артемовск, в основном работает артиллерия, сообщил разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российских войск. Российские военные в четкой координации выдавливают украинских боевиков с позиций дальше Артемовска, сообщают информационные агентства.
По словам разведчика, украинские военные понимают, что российские войска «находятся выше» и у бойцов ВСУ будет «немного вариантов», если «пойдут», передает РИА «Новости».
Кроме того, под огневым контролем российских войск находится дорога, по которой украинские силы снабжают свои передовые позиции, «как они сами назвали – в ад». По технике ВСУ, появляющейся на дороге «отрабатывает ПТУР».
Разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США, перевозивший боеприпасы и группу пехоты ВСУ в строну Ивановского, рассказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что было вскрыто выдвижение трех штурмовых групп украинских войск севернее Артемовска в направлении Берховки, их рассеяли огнем из минометов.
ТОС «Солнцепек» поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки. Авиация нанесла удар по ВСУ в районе Раздоловки и Богдановки, РСЗО «Торнадо-С» – в районе Константиновки. Кроме того, в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке уничтожены украинские артустановки 2С1 «Гвоздика», в Новопокровском – Д-20, в районе Белой Горы – украинская БМП, в Красногоровке – станция радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боепитания, в районе Николаевки – склад ГСМ.
Штурмовые действия украинских военных были остановлены в районе населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские войска подавили на Краснолиманском направлении около 30 позиций артиллерии и более 20 минометных расчетов ВСУ. Авиация провела более 40 вылетов, нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации, местам скопления техники, а также сосредоточения живой силы и огневых средств противника, передает ТАСС.
На торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений ВСУ. Были уничтожены боевые бронированные машины ВСУ, два пикапа, а также «достигнуты значительные потери среди личного состава националистов».
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери ВСУ составили до 430 военнослужащих.
Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Минобороны: Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, сообщили в Министерстве обороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Отмечается, что все цели достигнуты, а объекты поражены.
Ранее Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ в Запорожье.
ВС России отразили три атаки на Времевском выступе
|
|
За последние сутки самые активные попытки наступления ВСУ предпринимали на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Южно-Донецком направлении в результате грамотных действий подразделений группировки «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Положском направлении, а также в районе Марфополя Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за прошедшие сутки составили более 130 военнослужащих, пять танков, три машины пехоты, три бронемашины, две гаубицы Д-20, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab.
На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки возле Первомайского, Бердычей и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). В ходе боев уничтожены более 90 военнослужащих, две бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Кроме того, у Часова Яра ДНР уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.
На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск в течение последних суток ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, а также польская самоходная артустановка Krab. Около Тимковки Харьковской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Площанки Луганской народной республики (ЛНР), а также Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков.
Возле Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность двух ДРГ.
За минувшие сутки уничтожены до 90 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении за сутки ликвидированы свыше 40 военнослужащих и американская артсистема М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО перехвачены четыре тактические ракеты «Точка-У», а также 15 снарядов РСЗО HIMARS и американских управляемых авиационных бомб JDAM.
Уничтожены 11 украинских беспилотников в районах Спорного, Липового, Красной Поляны ДНР, Акимовки и Копани Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В Киеве заявили о желании провести «саммит мира» на Украине
Глава офиса Зеленского заявил о желании Киева провести «саммит мира» на Украине
Киев хотел бы провести так называемый глобальный «саммит мира» на Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Как сообщил Ермак, в Копенгагене 24-25 июня прошла встреча, в которой приняли участие помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Кроме них в мероприятии участвовали советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.
Основной темой стало обсуждение украинской «формулы мира», стороны договорились продолжать данный формат консультаций, передает РИА «Новости».
Также Ермак сообщил, что предложил площадки для проведения глобального саммита мира. «Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант», – написал Ермак в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также говорил об организации саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, говорил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Военный эксперт рассказал о переброске колонн ВСУ с резервами под Купянск
Военный эксперт Марочко рассказал, что украинское командование перебрасывает колонны с резервами под Купянск
Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, в колоннах следует новая тяжелая техника, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что движение украинской боевой техники, ранее не участвовавшей в боевых действиях, замечено с северо-западного направления в направлении населенного пункта Купянск. В состав колонн входят танки, автомобильная и бронированная техника.
Марочко добавил, что в грузовых автомобилях едет личный состав и перевозят материальное имущество, передает РИА «Новости».
Ранее Марочко сообщал, что украинские военнослужащие по приказу Киева совершают дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания российских военных на Купянском направлении.
Украинская разведка спрогнозировала еще два-три месяца активных боевых действий
Активные боевые действия будут продолжаться на Украине в ближайшие два-три месяца, заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Как заявил Скибицкого, активные боевые действия «наступательного и оборонительного характера» продолжатся еще два-три месяца, передает ТАСС.
Ранее двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства заявили CNN, что проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий.
Нарышкин рассказал о планах Киева начать карательную операцию в Донбассе в 2022 году
Нарышкин: Киев планировал с подсказки Запада начать задушить Донбасс в 2022 году
У российских властей была информация о том, что Киев к 2022 году готовил силы, чтобы «задушить Донбасс», из-за этого Москва была вынуждена начать специальную военную операцию, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, у Москвы есть достаточно данных, согласно которым Киев планировал сконцентрировать серьезные силы вокруг Донбасса, чтобы «окончательно задушить» регион, передает РИА «Новости».
«Действительно, Киев планировал с согласия, даже с подсказки западных хозяев в конце февраля – начале марта (2022 года) начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса», – заявил Нарышкин со ссылкой на документы, обнаруженные российскими военными в начале спецоперации.
Чтобы не допустить этого, Россия была вынуждена начать спецоперацию, подчеркнул глава СВР.
Нарышкин также назвал заблуждением мысли западных элит, считающих, что возможно «сокрушить Россию силой оружия». «Видимо, именно так, убеждая себя в том, что не было в истории ни обороны Брестской крепости, ни Сталинградской, ни Курской битвы, не было якобы ни красного Знамени Победы над рейхстагом, некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия», – сказал он.
По его словам, последствие этого заблуждения испытывают на себе теперь украинские военные и наемники из западных стран, погибающие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов США и ряда государств НАТО.
Ранее Нарышкин заявил, что российские силы сдерживают контрнаступление не вооруженных сил Украины, а группировки Североатлантического альянса, который использует украинских военных в качестве живой силы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт оценил вероятность поставки кассетных боеприпасов из США на Украину
Военный эксперт Козюлин: США прощупывают почву перед отправкой кассетных боеприпасов Украине
|
|
Официально Вашингтон не передает кассетные боеприпасы Украине, однако заявление Пентагона о «полезности» такого вооружения наводит на мысль, что поставки скоро начнутся, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могли бы оказаться «полезными» для ВСУ.
«Как правило, кассетные боеприпасы запускаются с самолетов или при помощи наземных РСЗО. Сам снаряд представляет собой контейнер, в котором находится множество мелких бомб. При падении устройство раскрывается и поражает внушительные территории», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.
«Изначально боеприпасы были придуманы для блокировки продвижения противника по определенному участку. Но проблема в том, что при «рассыпании» бомбы могут оказаться в жилой зоне, среди мирного населения. Поэтому многие страны их и запретили», – продолжил военный эксперт.
«Однако это не останавливает Украину. ВСУ уже уличали в применении ПФМ-1 «Лепесток», которые доставляются именно с помощью кассетных боеприпасов. Что же касается Вашингтона, то Штаты официально не поставляют подобные вооружения Украине», – рассуждает собеседник.
«Но высказывания Пентагона на этот счет и слова о «полезности» наводят на мысль об очередном прощупывании почвы со стороны США. Вполне вероятно, что при провале контрнаступления ВСУ Штаты решатся на официальную отправку кассетных боеприпасов ВСУ», – полагает эксперт.
«В таком случае России стоит максимально оперативно организовать мощную информационную кампанию. Наши чиновники и дипломаты должны настойчиво говорить о применении негуманного оружия. Не исключаю, что части западных стран такие действия США могут не понравиться», – считает собеседник.
«Но надо признать, что нашим военным в этот момент придется непросто. Обезвредить бомбы можно только за счет разминирования. Тут саперам наверняка пригодятся устройства для дистанционной работы», – резюмирует Козюлин.
Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могли бы оказаться «полезными» для ВСУ. Об этом сообщает издание Reuters. По словам Лауры Купер, заместителя помощника главы ведомства по России и Украине, применение подобных снарядов поможет союзникам в борьбе против окопавшихся войск РФ.
Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM). Купер заявила комитету Палаты представителей по международным делам, что «с точки зрения эффективности на поле боя» DPICM «были бы полезны» ВСУ.
По ее словам, в настоящий момент поставка подобных снарядов невозможна в связи с ограничениями со стороны Конгресса США, введенными в связи с опасениями по поводу будущего единства союзников.
При этом кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира. Они выпускают большое количество бомб малого калибра, что делает их потенциально опасными для гражданского населения, проживающего вблизи мест сражений.
Напомним, Украина попросила США о предоставлении кассетных бомб. СМИ сообщали, что Турция с ноября 2022 года начала поставлять ВСУ разработанные в Штатах снаряды данного типа времен холодной войны.