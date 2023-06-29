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Путин назвал сильное гражданское общество основой суверенитета страны
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Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета страны, считает президент России Владимир Путин, об этом он заявил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
«Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы – это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул, что многодетные семьи в России пользуются особым уважением.
Путин вышел к собравшимся в центре Дербента людям
Журналист Зарубин: Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям
Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям, сообщил журналист Павел Зарубин.
Зарубин сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Жители встретили его восторженными возгласами, сообщает РИА Новости.
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Ранее в среду Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по вопросам туризма, встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым и участия в других мероприятиях. В ходе рабочей поездки в Дагестан президент России посетил одну из древнейших мечетей в мире.
Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке»
Российский президент Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России.
«Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», – заявил Байден в ответ на вопрос о том, ослабил ли российского лидера мятеж 24 июня, передает РИА «Новости».
Ранее Байден на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди в Вашингтоне перепутал гимн своей страны с гимном Индии.
Путин: Неуважение к Корану в России является преступлением
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Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в России является преступлением, заявил президент России Владимир Путин во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте.
«Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе – не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», – цитирует его ТАСС.
Путин добавил, что «в нашей стране это преступление – и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление – неуважение и разжигание межконфессиональной розни».
Также он отметил, что взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России.
«В стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир. Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: «Мусульмане – это наши братья». Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа – многонационального, многоконфессионального, но единого», – заявил Путин.
Ранее Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.
Путин посетил в Дербенте одну из древнейших мечетей в мире
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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан посетил мечеть Джума в Дербенте.
Это самая древняя мечеть в России и одна из старейших в мире. Согласно письменным источникам, ее строительство начал арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик в 733–734 годах н. э. Во внутреннем дворе мечети растут три многовековых дерева – платаны. В 2012 году эти тысячелетние деревья были признаны природными памятниками и теперь охраняются государством, сообщает ТАСС.
Все основные постройки комплекса дошли до наших дней: главное здание, медресе – школа при мечети и жилые строения. Длина мечети Джума составляет 68 метров, высота купола – 17 метров.
Мечеть является объектом культурного наследия народов РФ и объектом культурного наследия ЮНЕСКО. В 2019 году начата ее реставрация, которая продолжается в настоящее время.
В Дагестане отмечают один из двух главных праздников ислама – Ид аль-Адха (Курбан-байрам), или праздник жертвоприношения, который знаменует завершение обрядов хаджа – паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию.
Путин заявил об уверенности в поддержке всей России во время мятежа
Президент Путин заявил об уверенности в поддержке жителями Дагестана и всей России во время мятежа 24 июня
Президент России Владимир Путин заявил, что был уверен в поддержке жителями Дагестана и всей страны действий властей РФ во время мятежа 24 июня.
Глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с главой государства подчеркнул, что «в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года». «Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране», – приводит ответ президента ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в момент вооруженного мятежа народ и армия России сплотились вокруг президента.
Путин: Санкции и русофобия вычеркнули ряд стран из туристических направлений для россиян
Страны, вводящие против России санкции и поощряющие русофобию, вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для россиян, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.
«Уже говорил, что в последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы – разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», – цитирует его ТАСС.
Также Путин добавил, что Россия готова принимать туристов из-за рубежа, поэтому все формальности для иностранных туристов должны быть максимально удобными, электронные визы должны заработать как можно быстрее.
«Наши курорты посещают и граждане других стран. Все формальности для них должны быть максимально удобными. Мы заинтересованы в этом. В том числе речь о возможности оформить электронную визу по основным туристическим направлениям… Этот востребованный, современный, удобный механизм должен заработать как можно скорее», – подчеркнул он.
Ранее Путин прибыл в Дербент, где он встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.
Путин поручил ускорить разработку концепции автомобильного туризма
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Президент России Владимир Путин потребовал ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма, выступая на совещании в Дагестане по развитию туристической отрасли.
«Необходимо активизировать работу и по другим направлениям, которые мы обсуждали в сентябре прошлого года на президиуме Государственного совета по вопросам развития внутреннего туризма, а затем детально рассматривали на нескольких совещаниях. В том числе прошу ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма. Для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять всю соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги», – цитирует его ТАСС.
Президент отметил, что принятие таких мер «важно <…> и для дальнейшего развития такого все более популярного вида отдыха, как пешеходные туристические тропы». «Подробная информация о них должна быть шире представлена не только на ресурсах частного бизнеса, но и на региональных и федеральных интернет-платформах», – добавил он.
Ранее Путин прибыл в Дербент, где встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.
Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о социально-экономической обстановке в регионе.
Также на встрече обсуждались перспективные планы и достижения Чечни, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал совместное фото с президентом и отметил, что Путин поздравил всех мусульман в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Глава государства пожелал им счастья, добра, мира и благополучия.
Также Путин попросил Кадырова отдельно поздравить чеченских бойцов, несущих службу на СВО, пожелал военнослужащим успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач.
Путин прибыл в Дербент
Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на совещании ожидается доклад министра экономического развития Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), министра транспорта Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма в СКФО и доклад Меликова о развитии туристической инфраструктуры Дагестана и реализации плана развития городов, передает ТАСС.
Напомним, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент призывал динамично развивать инфраструктуру для отдыха в стране.
Ранее Песков анонсировал поездку Путина в Дагестан.
Путин: Развитие внутреннего туризма дает хороший стимул смежным отраслям
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Развитие внутреннего туризма в России положительно влияет на состояние смежных областей экономики, заявил среду президент России Владимир Путин.
По его словам, активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств, передает ТАСС.
«Реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере, и все больше людей делает выбор отдыхать, приезжать именно в Россию. Хотел бы повторить, мы видим повышенный спрос в области внутреннего туризма. И это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей и целых в этой связи регионов», – сказал Путин.
Также президент указал на невыполнение решения по освобождению туроператоров от уплаты налога НДС. «Между тем обращаю внимание и законодателей, и правительства: целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовывали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идет об освобождении туроператоров от уплаты НДС», – сказал он.
Напомним, Владимир Путин прибыл в среду с визитом в Дербент, где проводит совещание по вопросам туризма.
Путин: Для финансирования туристических проектов нужны просчитанные условия
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестких, просчитанных условий для финансирования туристических проектов.
«Согласен с прозвучавшими предложениями по развитию санаторно-курортных объектов в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в регионе Кавказских Минеральных Вод. Сроки и источники финансирования здесь – хочу подойти к этому очень аккуратно», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, «точно совершенно, что нужно сделать: нужно быть уверенными абсолютно на 100% в том, что эти инвестиционные условия будут безусловно использованы. А если они не будут использованы, то тогда и имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам. Здесь нужно очень внимательно просчитать».
Ранее Путин потребовал ускорить разработку концепции развития автомобильного туризма.
Песков: Весь Дербент встречал Путина
Песков: Жители Дербента показали абсолютную поддержку Путина
Президент Владимир Путин в среду в Дербенте сам решил выйти к ждущим его сотням людей, хотя вокруг него действует особый санитарно-эпидемиологический режим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Рекомендации, которые дают специалисты, сокращаются, но в отношении президента «действует особый режим по понятным причинам», сказал Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что жители Дербента продемонстрировали «поразительную» поддержку главе государства, потому президент не смог отказать людям в том, чтобы они его поприветствовали.
«Весь город вышел буквально встречать президента», – заявил Песков.
Напомним, Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям.
Песков: Соцопросы показывают поддержку россиянами Путина и СВО
Песков заявил, что соцопросы показывают поддержку россиянами Путина и проведения СВО
Официальные данные соцопросов говорят о поддержке россиянами спецоперации и президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков не стал комментировать результаты опроса исследовательской группы Russian Field, по которому доля выступающих за прекращение СВО якобы «практически сравнялась» с теми, кто придерживается противоположной точки зрения, передает ТАСС.
«Я не могу, к сожалению, это прокомментировать, потому что я не знаю выборку, не знаю, каким методом и где делался опрос, поэтому мне это трудно комментировать. Те данные, которыми располагаем мы, – они другие», – указал представитель Кремля.
Он пояснил, что эти опросы показывают «абсолютно преобладающую» поддержку спецоперации, «доминирующую абсолютно» поддержку президента. В этих исследованиях используется понятная методология, ее дают «столпы нашей социологии», заключил Песков.
Путин: Из-за санкций и ухода западных компаний мир не рухнул
Мир не развалился из-за антироссийских санкций запада, компании из России расширили свои возможности, для них высвободились новые направления, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
«Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления. В результате вся экономика двигается вперед», – цитирует президента ТАСС.
Он подчеркнул, что для страны важен вклад каждого гражданина, коллектива предприятия, молодых творческих научных бизнес-команд, важны инициативы, направленные на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала.
Путин призвал сделать основой рынка отечественные товары
Необходимо сделать все, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные, чтобы создавалось свое, для этого в России все есть, заявил президент России Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».
«Используя лучшие решения, предложения, которые выдвигают наши граждане, деловые и другие объединения, нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройство городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения: экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент уверен, что все «в наших силах», для этого созидательного пути развития все есть.
«Уже сейчас наши компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а подчас и превосходят их. И я уверен так оно и будет, и вот это превосходство вот в этом смысле – не копировать, а именно идти на шаг впереди», – подчеркнул Путин, добавив, что бывает и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно.
Ранее Путин на форуме ПМЭФ предложил новую хозяйственную модель России.