ВСУ обстреляли Ясиноватую

СЦКК: Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Ясиноватой

Украинские войска в 12.35 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как сообщили в СЦКК, зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 12.35 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из РСЗО, передает ТАСС.

В свою очередь мэр города Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате обстрела ранена женщина 1991 года рождения, передает РИА «Новости».

Ранее мирный житель погиб при обстреле ВСУ в Ясиноватой.