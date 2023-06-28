Дерипаска предсказал сокращение доллара в мировой экономике на 20%

Доля доллара в мировой экономике в ближайшие несколько лет сократится на 20%, а доля юаня возрастет до 20%, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя статью Financial Times про сохранение гегемонии американской валюты.

Материал Financial Times Дерипаска в своем Telegram-канале назвал «дешевой маркетинговой статьей», нацеленной на определенную группу государственных чиновников и представителей финансовых властей мира.

Он указал, что госдолг США достиг почти 33 трлн долларов, и выразил уверенность, что в следующие 10 лет он дойдет до 50 трлн.

В ближайшие три года доля доллара уменьшится минимум на 20%, а доля юаня увеличится до 20%, выразил уверенность бизнесмен. Дерипаска объяснил свой прогноз объективным увеличением роли Китая в мировой экономике.

При этом доллар может сохранить по итогам десятилетия где-то 25%, но это в случае, если США смогут избежать дефолта или реструктуризации выпущенных обязательств.

До этого глава Минфина России Антон Силуанов заявлял, что Москва не планирует отказываться от доллара и евро прямо «завтра».