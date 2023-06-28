Лукашенко: Союз Белоруссии и России – не закрытый клуб

Лукашенко: Россия и Белоруссия не объединяются против кого бы то ни было

Союз Белоруссии и России не является закрытым клубом, страны не объединяются против кого бы то ни было, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к участникам X Форума регионов Беларуси и России в Уфе.

По его словам, жители Белоруссии и России заинтересованы в том, чтобы весь Евразийский регион развивался как единое целое, в том числе и для того, чтобы все соседи были экономически успешными – это важнейшее условие не только роста благополучия континента, но и мира на нашей общей земле, передает БелТА.

Также Лукашенко отметил, что в случае, если западноевропейские партнеры решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия, ни Россия, ни Белоруссия не будут выступать против этого.

«Впереди нас ждет большая работа. Надо держаться друг друга, быть как можно ближе – иной альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет», – заметил он.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что форуму регионов двух стран необходимо выходить за рамки Союзного государства, усилить активное взаимодействие с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН и всеми, «кто готов с нами дружить и работать».

«Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив», – подытожил Лукашенко.

Ранее Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России в рамках тесного сотрудничества двух стран в атомной сфере.