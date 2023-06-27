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Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России
Лукашенко заявил, что Белоруссия получила большую часть ядерного оружия из запланированного
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Белорусская сторона получила значительную часть ядерного оружия, которую обещала поставить российская сторона, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Большая часть из того, что планируется разместить в республике, уже достигла пункта назначения, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он также опроверг сообщения, что охраной ядерного оружия якобы займется ЧВК «Вагнер», и пояснил, что этим занимаются «россияне и белорусы». Лукашенко добавил, что персонально несет ответственность за сохранность этого оружия.
Напомним, в середине июня президент России Владимир Путин указывал, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
Песков объяснил, почему Лукашенко вел переговоры с Пригожиным
Песков: Лукашенко предложил себя в качестве переговорщика, он знаком с Пригожиным 20 лет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика в ситуации с ЧВК «Вагнер», поскольку уже более двух десятков лет знаком с основателем военной компании Евгением Пригожиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «Александр Григорьевич давно, лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», передает ТАСС.
Представитель Кремля акцентировал, что Москва высоко ценит посреднические усилия главы Белоруссии. По его словам, Россия признательна президенту Белоруссии.
Высшая цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы избежать кровопролития и внутренней конфронтации, столкновений с непредсказуемыми результатами, пояснил Песков. Именно в этом была цель посреднических усилий Лукашенко, сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующие решения принял президент Владимир Путин.
Также Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. По его словам, Пригожин «уйдет в Беларусь».
Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент Белоруссии Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за работу по переговорам с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
В пресс-службе Александра Лукашенко отметили, что президент Белоруссии подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского лидера.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации.
Между тем, Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
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В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.
Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Лукашенко рассказал о подготовке белорусской оппозиции к мятежу на фоне событий в России
Лукашенко: Оппозиция на фоне событий в России готовилась к мятежу, но произошел фальстарт
Находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры на фоне событий в России решили продемонстрировать западным кураторам результаты своей «работы» и готовились к «вооруженному мятежу», но произошел фальстарт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа»: надо же отчитываться», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Он также заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжения о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко также заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: Бояться их нечего, мы ухо востро держим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
«Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут … Опыт, … расскажут, что сейчас важно», – заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.
«Вот мне (президент России Владимир Путин) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «бояться их нечего». «Мы же ухо востро держим», – подчеркнул лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Лукашенко поручил привести войска в боевую готовность на фоне событий в России
Лукашенко рассказал, что привел войска в боевую готовность на фоне событий в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне событий в России распорядился привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность.
«Армия в течение полудня, все вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, приведены в полную боевую готовность», – сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Лукашенко напомнил, что «белорусы умеют защищать свою землю». «Мы были и будем сильнее любых вызовов», – подчеркнул он, передает ТАСС.
Он также рассказал, что находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры на фоне событий в России решили продемонстрировать западным кураторам результаты своей «работы» и готовились к «вооруженному мятежу», но произошел фальстарт.
Лукашенко утром поговорил с Путиным
Утром в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», после Путина Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Путин: Для избежания большой крови при подавлении мятежа потребовалось время
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Президент России Владимир Путин в телеобращении сообщил, что с самого начала мятежа незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации угрозы, защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан.
Путин сообщил, что по его прямому поручению были предприняты шаги, чтобы «избежать большой крови». На это «потребовалось время», в том числе чтобы успели «одуматься те, кто совершил ошибку», чтобы они смогли осознать, «что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул «усилия и вклад в мирное разрешение ситуации» президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом он указал, что «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль». «Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», – сказал Путин.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Минск готов подписать с Россией соглашение по авиатарифам
Посол Белоруссии в РФ Крутой: На Форуме регионов в Уфе Минск подпишет с Москвой соглашение о выравнивании авиатарифов
На Форуме регионов в Уфе Белоруссия подпишет с Россией соглашение о выравнивании тарифов в авиационной сфере, которое заработает с 2025 года, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
Белорусский дипломат выразил мнение, что это соглашение будет подписано на юбилейном 10-м Форуме регионов в Уфе. Он назвал это решение компромиссным для минтрансов России и Белоруссии. Как заявил Крутой РИА «Новости» в своем первом интервью в должности посла Белоруссии в России, соглашение по выравниванию, по сути, зеркальному выравниванию всех аэропортовых, аэронавигационных сборов, всех услуг связи, которые связаны с авиацией, заработает с 1 января 2025 года.
Он выразил мнение, что после начала действия соглашения ожидается увеличение интенсивности полетов, которая, как отметил дипломат, и сейчас «довольно неплохая». Он уточнил, что только между Москвой и Минском в неделю осуществляется 63 рейса. Глава белорусской дипмиссии сообщил, что, по плану властей республики, с каждым городом-миллионником в России должен быть налажен прямой рейс из Белоруссии.
Крутой пояснил, что кроме Москвы, Петербурга и Сочи речь идет о таких традиционных направлениях, как Казань, Уфа, открываются полеты в Пермь, Мурманск, Калугу, Череповец, Нижний Новгород, в проработке Новосибирск, Красноярск и Самара. По словам белорусского дипломата, существует огромный спрос на прямые рейсы с Минском. Он уточнил, что речь, в первую очередь, про туристов, бизнесменов, строителей. Как утверждает глава белорусской дипмиссии, последние данные показывают загрузку рейсов на уровне 90-95%.
При этом он обратил внимание на важность решения вопроса о субсидировании авиаперелетов между Белоруссией и Россией для открытия новых рейсов между городами двух стран. По словам дипломата, сейчас обсуждается схема субсидий 50 на 50, то есть 50% выделают регионы России, остальные 50% – бюджет Белоруссии. Крутой допустил, что к середине следующего года появится еще десяток прямых рейсов, если получится «сложить схему» субсидирования.
Накануне утром президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Песков не стал комментировать оценки Лукашенко в отношении мятежа в России
Песков отказался комментировать слова Лукашенко в отношении событий в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать оценки лидера Белоруссии Александра Лукашенко относительно причин вооруженного мятежа в России.
«Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича», – сказал Песков, напомнив, что российский лидер Владимир Путин дал высокую оценку усилиям Лукашенко по урегулированию.
«Конечно, здесь главное все-таки – это усилия президента России, его воля не допустить худшего развития событий. Это было сделано», – добавил Песков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Путин и Лукашенко обмениваются мнениями и координируют действия буквально каждый день. «Лукашенко является главой братской и союзной нам Белоруссии, государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие … дружеские отношения давние», – сказал представитель Кремля, добавив, что это диктует характер особых отношений двух стран.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
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В НАТО оценили возможность применения размещенного в Белоруссии ЯО
Столтенберг: В НАТО не видят признаков возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия
Признаки возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия не наблюдаются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Вильнюсе.
По словам Столтенберга, в НАТО следят за ситуацией в Белоруссии, где Россия «безответственно» разместила ядерное оружие. Вместе с этим он признал, что в альянсе не видят никаких признаков того, что Россия намерена его применить, передает ТАСС.
Генсек заверил, что это не поколеблет решимости НАТО осуществить свои планы, а помощь Украине со стороны альянса будет продолжаться «так долго, как потребуется».
Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
Лукашенко рассказал о матерных переговорах с Пригожиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах, которые провел в субботу для пресечения попытки вооруженного мятежа.
Белорусский лидер рассказал, что тревожные новости из России начал получать утром. Он предложил президенту России стать посредником и поговорить с Пригожиным.
Установить контакт с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным президенту Белоруссии Александру Лукашенко помогли заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. По словам белорусского президента, немалая роль в организации переговоров принадлежит Евкурову, в них на первом этапе также участвовал Бортников, передает «БелТА».
Лукашенко отметил, что в 11.00 в субботу Пригожин мгновенно ответил на звонок, его позвал Евкуров. По словам президента Белоруссии, первые 30 минут они разговаривали «на матерном языке». Потом перешли на нормальный язык.
Ранее президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
Лукашенко объяснил, почему белорусы переживают за Россию
Лукашенко: Было больно наблюдать за событиями в России, потому что Отечество одно
Белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств республики.
По словам Лукашенко, ему было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. «Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно», – сказал он, передает ТАСС.
Президент Белоруссии также заявил, что цветные революции не происходят без причин. При этом он отметил, что у Белоруссии есть технические возможности, чтобы противостоять угрозе с Запада.
По его словам, нынешнее поколение проходит свое испытание на прочность. «Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно – мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада», – приводит его слова агентство БелТА.
Также Лукашенко напомнил, что современным белорусам посчастливилось родиться и жить «под чистым небом» и назвал жизнь без войны результатом кропотливой ежедневной работы. «Вы все читаете упреки в мой адрес: 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня живем под мирным небом», – добавил он.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Лукашенко: Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию
Белоруссия выразила готовность к переброске силовиков в Россию в случае необходимости в ходе попытки мятежа, заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, армия полдня вместе с милицией и спецподразделениями была приведена в полную боевую готовность, передает ТАСС.
Целая бригада готова была к переброске в Россию при необходимости, рассказал Лукашенко.
Напомним, события с участием ЧВК «Вагнер» произошли в ночь с пятницы на субботу, они признаны попыткой вооруженного мятежа.