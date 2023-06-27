Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Белоруссию

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится на белорусской территории, подтвердил президент страны Александр Лукашенко.

Пригожину предоставлены гарантии безопасности, обещанные президентом России Владимиром Путиным, заявил Лукашенко, передает БелТА.

Сам основатель группы уже находится в Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что «вагнеровцы» смогут «перекантоваться» в стране какое-то время, но это будет «за счет» самих членов группы.

Лукашенко отметил, что глава белорусского Минобороны Виктор Хренин указывал, что подобное подразделение в армии Белоруссии «не помешало бы», и указал, что не против такого решения.

До этого президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.