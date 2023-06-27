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Китай оценил возможность проведения переговоров по Украине в июле
Пекин, комментируя возможные переговоры по Украине, назвал главным помощь мирному процессу
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Пекин считает, что главным фактором в урегулировании украинского кризиса с учетом возможного проведения переговоров по данной проблеме следует считать усилия по содействию мирному процессу, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Комментируя информацию о том, что в июле пройдут официальные переговоры по Украине с участием Китая, Мао Нин назвала основной задачей содействий мирному процессу и нахождение политического решения урегулированию кризиса, передает ТАСС.
По словам китайского дипломата, Пекин готов объединить усилия с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль в снижении эскалации на Украине.
Ранее германский телеканал АРД со ссылкой на собственные источники сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в июле. По имеющимся у телеканала данным, инициировал переговоры киевский режим.
Эксперт оценил данные о десанте ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном
Военный аналитик Онуфриенко: Активность ВСУ на Херсонском направлении носит отвлекающий характер
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Активность противника на Херсонском направлении носит скорее отвлекающий характер, однако ВСУ попытались воспользоваться попыткой вооруженного мятежа в России, чтобы улучшить свое положение на фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя данные о том, что ВСУ удалось десантироваться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста под Херсоном.
«На сегодняшний день известно, что противнику удалось занять небольшой плацдарм на левом берегу Днепра. Наши войска ведут артиллерийский огонь, вызывали авиационную поддержку. Кроме того, затруднена работа дронов-камикадзе, поскольку противник достаточно эффективно использует средства РЭБ», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В целом наращивание усилий на данном направлении фиксируется уже несколько дней, и оно было неизбежно. С одной стороны, это связано с безвыходностью положения – противник не может не наступать, поэтому пытается искать бреши в обороне не только на запорожском участке фронта, но и в Херсонской области в районе Антоновского моста», – отметил он.
«С другой стороны, противник пока не задействовал больше половины бригад так называемой гвардии наступа. Сейчас, по-видимому, ВСУ начнут отправлять в бой достаточно большие силы», – добавил собеседник.
«Безусловно, к активизации своих действий противника стимулировал неудавшийся мятеж. ВСУ попытались усилить боевые действия в то время, когда в России происходит смута. Но все быстро закончилось, поэтому они не смогли в полной мере задействовать доступные им силы», – полагает он.
«Я думаю, удары на Херсонском направлении носят отвлекающий характер. Перебросить через Днепр большое количество войск и техники для полномасштабного контрнаступления нереально. Поэтому ВСУ занимают небольшие плацдармы, чаще всего на островах, отвлекают наше внимание от других участков фронта. Говорить о том, что в Херсонской области будет главный удар не приходится», – отметил эксперт.
«Что касается обстановки на Запорожском направлении и, в частности, в районе АЭС – тут не приходится ожидать ничего другого, кроме обстрелов ВСУ. Крича о ядерной угрозе со стороны России, украинские власти создают информационную волну для прикрытия своих провокаций», – добавил аналитик.
«Десант высаживать в районе Запорожской АЭС сейчас нереально. На нашем берегу находятся долговременные огневые точки хорошо укрепленной обороны. Днепр хоть и обмелел, но он продолжает течь. Противнику все равно нужны понтонные переправы. Обмелевшее дно реки теперь представляет собой многочисленные небольшие озера и грязь между ними», – рассуждает Онуфриенко.
«Даже если все подсохнет и образуется корка, то вода под ней все равно никуда не уйдет. В одних местах корка может и выдержит человека, а в других рухнет прям под ним, не говоря уже о машинах и тяжелой бронетехнике. Посмотрим, что будет дальше», – заключил он.
Ранее в Сети появились данные о том, что противник наращивает активность в районе Антоновского моста под Херсоном. Зафиксированы попытки десанта, но пока речь идет лишь о небольших группах.
В ночь на понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой американского государства Джо Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой. В разговоре с Трюдо Зеленский «обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию» на Запорожской АЭС. Он призвал «партнеров Украины» показать «принципиальную реакцию, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО». Кроме того, Зеленский «поделился украинскими оценками» событий в России.
Также Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Польши: «Последний на сегодня из разговоров с нашими партнерами – с президентом Польши Анджеем Дудой». По его словам, обсуждались «последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию с безопасностью в регионе». Он добавил, что рассказал о «положении дел на поле боя» и ситуации на ЗАЭС.
Напомним, ранее офис Зеленского и украинская разведка заявили, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются причины ядерной истерии на Украине и на Западе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, «бурным потоком сознания».
Боец ВСУ «проучил» оставивших позиции сослуживцев броском гранаты в землянку
Украинский военный в 59-й бригаде ВСУ разозлился на сослуживцев, которые якобы не выполнили приказ командира, после чего кинул в землянку с бойцами гранату. Эпизод сняли на видео, где и когда именно произошли эти события, не уточняется.
Неизвестный автор ролика заявил сидящим в землянке бойцам, что у них был приказ командира удерживать позиции. Те ответили ему, что их было всего лишь три человека, что слишком мало для удерживания позиций. Ролик опубликован в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».
«Хлопцы, я вас поубиваю!» – сказал им автор.
После этого он вышел из землянки, спросил у другого сослуживца гранату, взял ее и метнул в помещение. За этим последовал хлопок, после чего запись видео оборвалась.
В Германии назвали возможную дату переговоров по Украине
ARD: Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в июле 2023 года, сообщили источники немецкого канала ARD.
В материале говорится, что в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по Украине, в которой приняли участие дипломаты западных стран, а также представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сообщил телеканал «360».
По имеющимся у телеканала данным, инициировал переговоры киевский режим. Как отмечается в материале, для Запада главной целью встречи было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые сохраняют нейтралитет по ситуации вокруг Украины.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США склонить Глобальный Юг в пользу Украины, перевербовав сторонников России.
ВС России нанесли групповой удар по складам боеприпасов Украины
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины
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Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Как уточняется в Telegram-канале Минобороны, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Кроме того, сообщается, что вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Донецком направлении в ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино Запорожской области российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.
В районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.
Накануне сообщалось, что российские военные отразили четыре атаки украинских сил в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского, а также 10 атак в районе Артемовска.
Эксперт: Святыни Киево-Печерской лавры могут быть проданы для финансирования ВСУ
Эксперт Мельников сравнил передачу святынь Киево-Печерской лавры Западу с распродажей большевиками христианских ценностей
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Религиозные святыни Киево-Печерской лавры могут стать экспонатами музеев и частных коллекций на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников, комментируя ситуацию с вывозом ценностей Киево-Печерской лавры в Европу.
«Невольно возникают параллели с продажей большевиками религиозных ценностей за рубеж в 1920-е годы. Велика вероятность, что передача православных святынь, в числе которых памятники истории, культуры, литературы, драгоценности и мощи святых, не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии», – говорит Мельников.
Так, по его словам, украинский режим обесценивает историческое достояние и народные святыни – это очередной пункт в долговременной стратегии по «размыванию культурных основ украинского народа».
Он отмечает, что превращение почитаемых святынь в музейные экспонаты и предметы личных коллекций, а по сути – дискредитация религии – является печальной тенденцией в западных странах. Для этого работают огромные медийные ресурсы, по всему миру проводятся пропагандистские акции, а верующие, мирно выступающие за традиционные ценности и свою религиозную идентичность, подвергаются дискриминации и репрессиям.
«Самые актуальные и яркие примеры – происходящее на Украине вокруг общин УПЦ и борьба американских христиан с абортами и насаждением гендерной идеологии в школах. Это особенно видно на контрасте с ситуацией в России, где происходит восстановление исторической справедливости, государство уже несколько лет говорит о значимости традиционных ценностей и способствует возрождению и возвращению святынь», – подчеркивает глава РАРС.
Собеседник надеется, что власти Украины все же не пойдут на этот «циничный шаг», ведь шанс на иной исход все еще есть. Так он обращает внимание на то, что министр культуры Украины Александр Ткаченко поспешил заявить, что ни одна сакральная ценность не покинет монастырь, передает РИА «Новости». «Судя по последним заявлениям украинских политиков, репутационные риски для них слишком велики, поэтому процесс может быть остановлен», – считает Мельников.
Он отмечает, что в данном случае очень многое будет зависеть от реакции общественности. «Надеюсь, что здравые общественные силы на Украине не дадут властям совершить такое преступление против истории и народа. РАРС будет следить за развитием ситуации», – заключил глава РАРС.
Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Позже в ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в вывозе реликвий.
Кедми оценил попытки Украины оказать давление на отношения Израиля и России
Яков Кедми: Израиль не станет жертвовать национальными интересами во благо Украины
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Украина отчаянно хочет заставить Израиль начать поставки вооружений ВСУ. Офис Зеленского забыл, что Тель-Авив руководствуется собственными национальными интересами: нейтралитет в СВО выгоден для нас. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Яков Кедми. Ранее Украина заявила, что правительство Израиля заняло пророссийскую позицию.
«Заявления посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука являются попыткой офиса Зеленского хоть как-то повлиять на позицию Тель-Авива по поставкам вооружений ВСУ. Им до сих пор кажется, что одобряющие дифирамбы со стороны Вашингтона и Брюсселя автоматически должны решать их проблемы в диалоге с другими странами», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».
«Хотелось бы напомнить украинскому руководству: Израиль – самостоятельное государство. Наше правительство принимает те или иные решения, основываясь исключительно на интересах Тель-Авива. Нейтралитет в рамках СВО – выверенная и хорошо взвешенная политика, начатая страной на основании данных разведслужб и властей», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, текущий конфликт не особо интересует и жителей Израиля. Местное общество мало увлечено событиями в Запорожской и Херсонской областях. У нас хватает своих проблем. Конечно, здесь тоже имеются русскоязычные сообщества, которым хотелось бы вынудить Тель-Авив занять более четкую позицию по данному вопросу, но, повторюсь, наша страна не намерена играть в ущерб себе», – резюмирует Кедми.
Накануне украинское посольство в Израиле заявило, что власти еврейского государства встали на путь тесного сотрудничества с Россией и заняли пророссийскую позицию. По мнению украинской стороны, об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года и совпавших с почти полным отсутствием израильской гуманитарной поддержки Украины.
К «противоречивым событиям» Киев отнес, в частности, «бесплодный визит» главы МИД Израиля Эли Коэна на Украину в феврале, а также серию интервью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, в интервью газете The Jerusalem Post 22 июня Нетаньяху заявил, что Израиль не станет передавать Киеву вооружения, поскольку опасается того, что оно попадет в руки Ирана и будет использовано против Израиля.
Глава еврейского государства добавил, что у границ Израиля уже появилось оружие, которое Запад передал Украине, в частности «западные противотанковые вооружения». Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину».
Кроме того, по словам главы государства, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер. Любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля.
Глава внешнеполитического ведомства Израиля Эли Коэн счел заявление украинского посла «резким и неприемлемым» и сообщил, что тот будет вызван в МИД еврейского государства. Газета The Jerusalem Post пишет, что украинскому дипломату, как ожидается, будет выражен протест.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление переданного Киеву западного оружия у границ Израиля и его возможное использование против Тель-Авива является весьма актуальной угрозой. Он указал на то, что Кремль неоднократно говорил о передаче Украиной поставляемого Западом вооружения разным преступным группировкам в Европе и других странах.
Песков добавил, что киевские власти не могут обеспечить «нормальный учет» и сохранность полученного вооружения. «Это чревато большими угрозами для региональной и в более широком контексте – мировой безопасности», – указал представитель Кремля.
Ранее бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми называл сообщения о передаче Украине и Польше израильских танков «Меркава» лживой дезинформацией польских СМИ. Он добавил, что Израиль не намерен передавать никакое оружие украинским военным.
СМИ назвали число подбитых американских БМП Bradley
NYT: ВСУ потеряли минимум 17 машин Bradley
В ходе СВО украинские военные потеряли минимум 17 американских бронемашин Braldey, которые Вашингтон передал Киеву, сообщили источники New York Times.
США передали Украине 113 таких бронемашин, минимум 17 «или более 15%» из них получили повреждения или были уничтожены, передает собеседник New York Times, передает ТАСС.
Ранее российские военные инженеры ЦВО за уничтожение Bradley были представлены к наградам и поощрены премией.
Эксперт: Приватизацию мощей Нестора Летописца сложно себе представить
Религиовед Лункин рассказал о важности святынь в Киево-Печерской лавре для верующих
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Перемещение религиозных святынь из Киево-Печерская лавры, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя ситуацию с вывозом ценностей из монастыря в страны Запада.
«Киево-Печерская лавра сама по себе представляет большую историческую культурную и духовную ценность, которая является как бы символической для российской истории в целом, для русского православия. Как отмечал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Киево-Печерская лавра – это колыбель православия», – говорит Лункин.
Он подчеркивает, что Киево-Печерская лавра – это первый монастырь, который был основан на Руси Феодосием и Антонием Печерскими в Киеве. Он является как бы средоточием святой Руси, одним из «колыбелей самобытного русского православия» наряду с Херсонесом и Крымом, где крестился князь Владимир. Это, говорит эксперт, своего рода сакральное основание святой Руси, русского православия в целом, а значит, и основание неразрывной связи этой земли, которая сейчас является Украиной, с Россией, с русским православием, с Русской православной церковью (РПЦ).
«Я думаю, что перемещение ценностей, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих. Как известно, это затронет мощи святых, а мощей там достаточно много. Ведь в Киево-Печерской лавре много похоронено церковных деятелей, монахов. Но среди самых известных святых называют Илью Муромца и Нестора Летописца», – рассказывает религиовед.
По словам собеседника, перемещение или приватизацию мощей Нестора Летописца вообще сложно себе представить, ведь он является автором «Повести временных лет», которая составила основу большинства более поздних русских летописей, стала основанием письменной культуры в целом, а также исторической культуры России. Более того, с изучения данной летописи начинают все учебники истории.
«Также в Киево-Печерской лавре хранятся мощи основателей лавры и других святых. Все это само по себе является церковными ценностями, которые априори нельзя вывозить – для верующих это прямое оскорбление», – заключил Лункин.
Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил опасение, что передача православных святынь не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии.
Российские военные показали трофейный бронеавтомобиль Oshkosh
Российские военные показали захваченные американский бронеавтомобиль Oshkosh
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Российские военные захватили американский бронеавтомобиль Oshkosh, после того как разбили колонну украинских сил в районе поселка Новодонецкое.
В первые дни наступления ВСУ в районе Новодонецкого штурмовому отряду «Шторм» и танковой роте морской пехоты Тихоокеанского флота России удалось захватить брошенную ВСУ военную технику, среди которой оказалась американская бронемашина MRAP Oshkosh.
«Мы уничтожили более 50 единиц техники ВСУ за три часа после получения задачи», – рассказал Герой России Руслан Курбанов о наступлении ВСУ Telegram-каналу «Военная хроника».
Бронеавтомобиль Oshkosh шел во главе колонны и подорвался на мине, что нарушило строй украинской техники. В результате противник оказался в ловушке и обратился в бегство. Oshkosh достался морпехам практически в идеальном состоянии и сейчас изучается специалистами.
По словам Курбанова, «современный Oshkosh уступает даже советской технике, так как наличие огромного количества компьютеров и электрооборудования в бою может только помешать».
Киев и ЮНЕСКО решили вывезти из Киево-Печерской лавры христианские ценности
Киевом и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, они будут переданы странам Запада, сообщила СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
Ценности будут переданы музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов, передает РИА «Новости».
Напомним, комиссия Минкульта Украины по приему-передаче объектов Киево-Печерской лавры завершила свою работу в монастыре, монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было предписано освободить помещения обители.
Разведчик рассказал о действиях ВСУ под Артемовском
Украинские военные не предпринимают наступательных действий на освобожденный Артемовск, заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки ВС России.
В основном со стороны ВСУ работает артиллерия, они осознают, что российские войска расположены выше них, и при подходе у них останется «немного вариантов», сказал собеседник РИА «Новости».
Установлен огневой контроль дороги, по которой ВСУ обеспечивает свои передовые позиции. Дорога ведет в сам Артемовск, и бойцы ВСУ ее называют «дорогой в ад».
ПТУРы отрабатывают подъезжающие украинские военные машины, и ВС России видят своей задачей наблюдение и корректировку артиллерии. Наблюдение ведется в том числе с помощью тепловизоров и беспилотников.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные значительно улучшили за последние дни свои позиции на Краснолиманском направлении.
В ЮНЕСКО опровергли участие в вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры
Представитель ЮНЕСКО Маллар опроверг участие организации в вывозе ценностей из Киево-Печерской лавры
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не участвует в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры на Запад, сообщил представитель ЮНЕСКО Томас Маллар.
Он заявил, что организация не участвует в передаче Западу культурных ценностей из Киево-Печерской лавры, о чем ранее сообщили в СВР, передает ТАСС.
Ранее в СВР сообщили, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, они будут переданы странам Запада.
Запад предостерег Киев от использования мятежа для ударов по России
CNN: Запад отговорил Украину использовать мятеж для ударов внутри России
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Западные союзники предостерегали Украину от использования попытки мятежа ЧВК «Вагнер» для нанесения ударов по России, сообщает канал CNN со ссылкой на западного чиновника.
Так, страны Запада опасались, что Москва начнет рассматривать Украину и Запад в качестве сторонников Пригожина. В связи с этим Украине на уровне глав МИД, заместителей и через послов было направлено послание с просьбой «не раскачивать лодку», передает РИА «Новости».
«Это внутреннее дело России... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник CNN. По его словам, Киеву разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России.
Ранее также сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 23 июня, направил сотрудникам Госдепартамента США по всему миру срочную телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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В ДНР рассказали о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа
Советник Пушилина Гагин заявил о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа в России
Киевский режим пытался воспользоваться попыткой военного мятежа в России и провел атаку по всей линии боевого соприкосновения в субботу, но не преуспел, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
ВСУ пытались атаковать на всей линии фронта, на разных направлениях, они рассчитывали, что с выводом ЧВК «Вагнер» из расположения смогут развить успех на фронте, сказал Гагин РИА «Новости».
Однако они нигде не преуспели, фронт удалось удержать.
В субботу Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной
Российские военные уничтожили колонну с техникой ВСУ под Кременной, сорвав ротацию противника
Российские силы уничтожили колонну с личным составом и техникой вооруженных сил Украины в районе города Кременная в ЛНР, сорвав ротацию противника, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Колонна ВСУ с личным составом и техникой, предназначенной для замены на позициях в районе Белогоровки, была уничтожена у населенного пункта Верхнекаменское на юго-западе Кременной, сообщил Марочко ТАСС.
В этой связи, по словам военного эксперта, подразделения ВСУ под Белогоровкой получили приказ задержаться на позициях на неопределенное время.
Ранее Марочко сообщил о резком увеличении действий украинских диверсионно-разведывательных групп на Сватовско-Кременском участке фронта в зоне спецоперации.