|
|
В НАТО оценили возможность применения размещенного в Белоруссии ЯО
Столтенберг: В НАТО не видят признаков возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Признаки возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия не наблюдаются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Вильнюсе.
По словам Столтенберга, в НАТО следят за ситуацией в Белоруссии, где Россия «безответственно» разместила ядерное оружие. Вместе с этим он признал, что в альянсе не видят никаких признаков того, что Россия намерена его применить, передает ТАСС.
Генсек заверил, что это не поколеблет решимости НАТО осуществить свои планы, а помощь Украине со стороны альянса будет продолжаться «так долго, как потребуется».
Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
La Repubblica: Лидеры стран НАТО связались с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
La Repubblica: Лидеры стран НАТО провели переговоры с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
|
|
Представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер», пишет газета La Repubblica.
В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Издание La Repubblica указало, что в альянсе считают министра обороны России Сергея Шойгу «самым надежным собеседником».
В ходе переговоров обсуждалось избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента», передает ТАСС. В частности, представители НАТО сосредоточили внимание на более чем 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Кроме того, Запад хотел прояснить, что его «силы не играют роли в действиях» ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Песков объяснил, почему Лукашенко вел переговоры с Пригожиным
Песков: Лукашенко предложил себя в качестве переговорщика, он знаком с Пригожиным 20 лет
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика в ситуации с ЧВК «Вагнер», поскольку уже более двух десятков лет знаком с основателем военной компании Евгением Пригожиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «Александр Григорьевич давно, лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», передает ТАСС.
Представитель Кремля акцентировал, что Москва высоко ценит посреднические усилия главы Белоруссии. По его словам, Россия признательна президенту Белоруссии.
Высшая цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы избежать кровопролития и внутренней конфронтации, столкновений с непредсказуемыми результатами, пояснил Песков. Именно в этом была цель посреднических усилий Лукашенко, сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующие решения принял президент Владимир Путин.
Также Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. По его словам, Пригожин «уйдет в Беларусь».
Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент Белоруссии Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за работу по переговорам с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
В пресс-службе Александра Лукашенко отметили, что президент Белоруссии подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского лидера.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации.
Между тем, Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Американский разведчик: Зеленскому придется признать поражение
Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ
|
|
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Зеленский, создавая видимость «успехов» украинского наступления, пытается «ублажать» своих «хозяев из НАТО». Делается это в преддверии саммита Североатлантического альянса, на котором вопрос Украины станет одним из основных, пояснил бывший американский разведчик.
По его словам, решение о переходе ВСУ в наступление принималось только исходя из политических соображений. При этом, уверен Риттер, развить тот военный сценарий, который хотели бы видеть в НАТО, Зеленскому не удалось, передает РИА «Новости».
Риттер считает, что если президент Украины приедет 11 июля на саммит в Вильнюс, имея при себе только «погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат», то отделаться фальшивкой ему уже не удастся и придется признавать, что проиграл войну. Причем признание поражения, считает разведчик, делать придется не только Киеву, но и всему коллективному Западу.
Ранее британские СМИ писали, что украинские военнослужащие на фоне тяжелых потерь в ходе контрнаступления, начатого три недели назад, чувствуют разочарование из-за ложных ожиданий, которые на них возлагались.
КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
|
|
В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.
Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Путин по телефону проинформировал Лукашенко о ситуации в России
Президент России Владимир Путин проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации в России, сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», – цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Ранее Минобороны назвало ситуацию с руководителем организации «ЧВК Вагнер» Евгением Пригожиным военным мятежом.
Байден обсудил с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России
Президент США Байден обсудил по телефону с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России
Президент США Джо Байден обсудил в субботу с лидерами Великобритании, Германии и Франции Риши Сунаком, Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном ситуацию в России.
В сообщении Белого дома отмечается, что Байден, Сунка, Шольц и Макрон во время разговора выразили свою непоколебимую поддержку Украине, передает ТАСС.
Ранее Москва предостерегла Запад от намеков на возможное использование ситуации в России.
Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом события в России, сообщила канцелярия турецкого президента.
Эрдоган в разговоре подчеркнул, что окончание напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине, передает РИА «Новости».
Кроме того, в канцелярии подчеркнули, что во время разговора сторон было выражено пожелание, чтобы события в России стали «шагом на пути к справедливому миру на Украине».
Помимо этого Эрдоган обсудил со Столтенбергом возможное членство Швеции в альянсе. Он подчеркнул, что изменения Стокгольма в антитеррористическом законодательстве не имеют важности, пока сторонники признанной в Турции террористической «Рабочей партии Курдистана» свободно устраивают акции в Швеции.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Лукашенко утром поговорил с Путиным
Утром в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», после Путина Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В НАТО заявили о мониторинге ситуации в России
НАТО мониторит развивающуюся в России ситуацию вокруг действий Евгения Пригожина, сообщил представитель альянса.
«Мы мониторим ситуацию», – передает ТАСС его слова.
Ранее в Европейском союзе заявили, что ситуация, происходящая внутри РФ, это дело самой страны, но в ЕС следят за ситуацией.
Advance: Из-за неудач ВСУ Запад пытается втащить Украину в НАТО в обход всех правил
Advance: После слов Зеленского о медленном контрнаступлении у Киева осталось всего два варианта
После заявления президента Украины Владимира Зеленского о медленном контрнаступлении украинских сил, у Киева и Североатлантического альянса осталось два варианта: поставки новых вооружений или присоединение Киева к НАТО, пишет хорватское издание Advance.
По данным издания Advance, из-за медленного контрнаступления у Киева осталось всего два варианта: потребовать у Запада еще больше оружия, включая истребители F-16, или, «что еще более опасно», стать членом Североатлантического альянса «по какой-нибудь ускоренной процедуре».
При этом издание отмечает, что после заявления Зеленского о медленном продвижении украинских войск уже начались попытки «втащить» Украину в НАТО в обход всех правил. Так, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Британия, как и все члены Североатлантического альянса, поддерживает план ускоренного вступления Украины в НАТО без необходимости стандартной процедуры и выполнения всех условий, передает РИА «Новости».
«Клеверли сослался на мнимое единодушие, однако в действительности его нет», – пишет автор. По его словам, представители НАТО по-разному смотрят на членство Украины в альянсе. Он также отмечает, что если Украина действительно войдет в НАТО, это может привести к эскалации вооруженного конфликта.
Тем временем, если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Газета ВЗГЛЯД сообщала, как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров».
Вице-премьер Италии пообещал «сделать все» для вступления Украины в ЕС
Вице-премьер Италии Таяни назвал условия вступления Украины в ЕС
Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни пообещал «сделать все», чтобы Украина стала членом Европейского союза, но подчеркнул, что Киев должен соблюдать правила сообщества и провести реформы.
«Мы сделаем все, чтобы Украина вступила, … при условии, что Киев будет соблюдать правила ЕС и проведет необходимые реформы», – заявил Таяни в интервью газете Messaggero. В частности, он заявил, что Украине следует победить коррупцию в стране.
Одновременно Таяни заявил о необходимости постепенного вступления Украины в Североатлантический альянс. Так, по его словам, для начала следует дождаться завершения конфликта с Россией и создать Совет Украина – НАТО, а позже возобновить путь расширения, начатый в Бухаресте в 2008 году, передает ТАСС.
Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна заявили, что план действий по членству в НАТО может не быть частью дорожной карты по вступлению Украины в альянс.
В МИД Белоруссии заверили, что Минск остается союзником России
Белоруссия была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи спецоперации, сообщают в Совете безопасности республики, распространенном пресс-службой МИД страны.
По информации ведомства, Белоруссия была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи спецоперации, которая является тяжелой, вынужденной и оправданной миссией по защите русских людей в Донбассе, передает ТАСС.
«Фактически идет борьба за будущее славянского мира», – подчеркивается в сообщении.
Также в Совбезе Белоруссии отметили, что считают любую провокацию и внутренний конфликт в России подарком Западу.
«Даже если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, не упустят шанс их развить и возглавить. Это может привести к катастрофе. Не было ничего страшнее в истории России, чем смута – разрушительная и бессмысленная по своей сути», – указано в сообщении.
Кроме того, МИД республики заявил, что Минск на фоне событий в России призывает к голосу разума.
«В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решаются будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей», – сообщается в обращении.
Помимо прочего, в белорусском Совбезе заявили, что «подобное тому, что происходит, не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия».
«На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России. Белорусский народ всегда был и будет с Россией», – заявили в Совбезе Белоруссии.
Ранее Владимир Путин проинформировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о происходящем в стране.
Захарова: Москва считает провокацией заявления Киева по поводу угроз для Запорожской АЭС
Рассматриваем в качестве гнусной провокации заявления представителей киевского режима и его заокеанских кураторов по поводу угроз для Запорожской АЭС, якобы создаваемых российской стороной, сообщила спикер МИД Мария Захарова.
В Telegram-канале МИД указано, что это очередная попытка дискредитировать Россию, приписать нам несуществующие намерения, а заодно прикрыть свои террористические планы создания аварийной ситуации, ставящей под угрозу жизнь и здоровье население региона и жителей стран Европы.
Также Захарова отметила, что ведомство предостерегает Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС.
«Призываем МАГАТЭ и его руководство, используя присутствие экспертов этой организации непосредственно на станции, фиксировать все случаи нападений с украинской стороны», – подчеркнула она.
Кроме того, спикер МИД заверила, что с этой очередной провокацией Киева по смыслу и по времени стыкуется представленный американскими сенаторами Л. Грэмом и Р. Блюменталем проект резолюции с призывом рассматривать появление на территории Украины источника радиоактивного заражения как основание для применения предусмотренных на этот случай механизмов политического и военного реагирования со стороны НАТО.
«Подобные безответственные заявления вашингтонских «ястребов» рассчитаны на не знакомую с фактами и реалиями публику», – добавила она.
В заключение Захарова заметила, что США целенаправленно продолжают «повышать ставки» и заниматься генерированием стратегических рисков, втягивая в эту опасную деятельность своих союзников по НАТО. «Последствия такой безрассудной линии будут крайне печальными, в том числе для самого Вашингтона», – резюмировала она.
В НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
Столтенберг заявил, что НАТО считает произошедшие в субботу в России события ее внутренним делом
НАТО считает последние события в России ее внутренним делом, но по-прежнему следит за ситуацией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе на пресс-конференции.
Генсек НАТО заявил, что ситуацию в России в альянсе изучают и мониторят, но считают, что это внутреннее дело Москвы, передает ТАСС.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.