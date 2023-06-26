В НАТО оценили возможность применения размещенного в Белоруссии ЯО

Столтенберг: В НАТО не видят признаков возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия

Признаки возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия не наблюдаются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Вильнюсе.

По словам Столтенберга, в НАТО следят за ситуацией в Белоруссии, где Россия «безответственно» разместила ядерное оружие. Вместе с этим он признал, что в альянсе не видят никаких признаков того, что Россия намерена его применить, передает ТАСС.

Генсек заверил, что это не поколеблет решимости НАТО осуществить свои планы, а помощь Украине со стороны альянса будет продолжаться «так долго, как потребуется».

Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.