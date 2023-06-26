В НАТО оценили возможность применения размещенного в Белоруссии ЯО

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26 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
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Западные СМИ: США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина

Западные СМИ озабочены последствиями военного мятежа в России Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Ожидалось, что марш Пригожина будет более кровавым». Так западные СМИ, ссылаясь на данные разведки, описывают результаты краткосрочного военного мятежа в России. Однако звучат и другие мнения. Например, лондонская пресса озабочена перемещением Евгения Пригожина в Белоруссию, поскольку такой шаг создает риски для северной группировки ВСУ и вновь ставит Киев в зону военных рисков.  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Если что-то выглядит как мятеж, то это и есть мятеж

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Одним из проявлений сектантства является ощущение исключительности, избранности, доходящей до мессианства. Все это мы и наблюдаем с главой ЧВК «Вагнер». В конечном счёте сектантский дух повреждает мышление, в том числе у самих руководителей. Подробности...

Должна ли Россия опасаться Индии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В Индии прекрасно видят, что США не являются надежным стратегическим партнером, легко бросают своих союзников в сложной ситуации и в любой момент могут вытащить на поверхность старые претензии. Но сейчас Америке нужно любой ценой показать, что у нее добрые отношения не ограничиваются узким кругом верных сателлитов. Подробности...

Смешны разговоры, что сейчас государство ослабло

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство справилось практически без жертв с угрозой, с которой не сталкивалось более сотни лет (а то и больше). Понимаю разочарование зарубежной оппозиции и тамошней же экспертизы – у них крах России по внутренним причинам должен был за последний год с хвостом произойти раз двадцать. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Будет ли война между США и Мексикой

Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 6 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт оценил данные о десанте ВСУ на левый берег Днепра под Херсоном
    Стало известно о продолжении расследования уголовного дела на Пригожина В НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России СВР: Христианские ценности Киево-Печерской лавры могут вывести на Запад Курс рубля отыграл утреннее падение
    ВС России значительно улучшили позиции на Краснолиманском направлении NYT: Украина не смогла воспользоваться мятежом Пригожина на поле боя Европа собралась за три года создать прототип защиты от гиперзвукового оружия В Германии выступили против плана ЕС по использованию активов России
    ЧВК запретили заключать контракты с осужденными На Украине рассказали, где будут базироваться западные самолеты для ВСУ Токио не понравилось появление в России Дня Победы над милитаристской Японией Россиян предупредили о сильных дождях с градом

    Главная тема


    Западные СМИ недовольны отсутствием кровопролития в России и озабочены риском захвата Киева

    спецоперация на Украине


    Рогов: Неудачи мятежа и контрнаступления толкают ВСУ на захват ЗАЭС

    «служит только своим интересам»


    Ходаковский описал, как увидел ад внутри Пригожина

    неловкое высказывание


    Байден подставил Блинкена и всю дипломатию США

    Видео

    причины трагедии


    Гибель «Титана» несет важный урок для человечества

    запугивание и санкции


    Америка решила перевербовать сторонников России

    всеобщая мобилизация


    Куда отправят воевать мобилизованных киевлян

    специальный репортаж


    «Помогаем всем». Потоп сделал Херсонскую область ближе к России

    политическая пощечина


    Африка и Россия преподали Макрону урок

    Релоканты


    Максим Соколов: Уехав за границы, поэты замолчали

    Священная война


    Дмитрий Орехов: Почему Гитлер напал на Советский Союз

    Два народа


    Сергей Худиев: …Но есть и другая Америка

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    В НАТО оценили возможность применения размещенного в Белоруссии ЯО

    Столтенберг: В НАТО не видят признаков возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия

    26 июня 2023, 12:40

    Текст: Антон Никитин

    Признаки возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия не наблюдаются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Вильнюсе.

    По словам Столтенберга, в НАТО следят за ситуацией в Белоруссии, где Россия «безответственно» разместила ядерное оружие. Вместе с этим он признал, что в альянсе не видят никаких признаков того, что Россия намерена его применить, передает ТАСС.

    Генсек заверил, что это не поколеблет решимости НАТО осуществить свои планы, а помощь Украине со стороны альянса будет продолжаться «так долго, как потребуется».

    Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.

    La Repubblica: Лидеры стран НАТО связались с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
    La Repubblica: Лидеры стран НАТО провели переговоры с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
    		   
    25 июня 2023, 11:53
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер», пишет газета La Repubblica.

    В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Издание La Repubblica указало, что в альянсе считают министра обороны России Сергея Шойгу «самым надежным собеседником».

    В ходе переговоров обсуждалось избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента», передает ТАСС. В частности, представители НАТО сосредоточили внимание на более чем 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Кроме того, Запад хотел прояснить, что его «силы не играют роли в действиях» ЧВК «Вагнер».

    Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

    В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.

    Коментарии (89)
    Песков объяснил, почему Лукашенко вел переговоры с Пригожиным
    Песков: Лукашенко предложил себя в качестве переговорщика, он знаком с Пригожиным 20 лет
    		   
    24 июня 2023, 23:55
    Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика в ситуации с ЧВК «Вагнер», поскольку уже более двух десятков лет знаком с основателем военной компании Евгением Пригожиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков сказал, что «Александр Григорьевич давно, лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», передает ТАСС.

    Представитель Кремля акцентировал, что Москва высоко ценит посреднические усилия главы Белоруссии. По его словам, Россия признательна президенту Белоруссии.

    Высшая цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы избежать кровопролития и внутренней конфронтации, столкновений с непредсказуемыми результатами, пояснил Песков. Именно в этом была цель посреднических усилий Лукашенко, сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующие решения принял президент Владимир Путин.

    Также Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. По его словам, Пригожин «уйдет в Беларусь».

    Коментарии (38)
    Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным
    Президент Белоруссии Лукашенко сообщил Путину о достигнутой договоренности с Пригожиным

    24 июня 2023, 21:37

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за работу по переговорам с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

    В пресс-службе Александра Лукашенко отметили, что президент Белоруссии подробно проинформировал Путина о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского лидера.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о шагах по деэскалации.

    Между тем, Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану.

    Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.

    Коментарии (74)
    Американский разведчик: Зеленскому придется признать поражение
    Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ
    		   
    24 июня 2023, 07:57
    Фото: James McGill/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Зеленский, создавая видимость «успехов» украинского наступления, пытается «ублажать» своих «хозяев из НАТО». Делается это в преддверии саммита Североатлантического альянса, на котором вопрос Украины станет одним из основных, пояснил бывший американский разведчик.

    По его словам, решение о переходе ВСУ в наступление принималось только исходя из политических соображений. При этом, уверен Риттер, развить тот военный сценарий, который хотели бы видеть в НАТО, Зеленскому не удалось, передает РИА «Новости».

    Риттер считает, что если президент Украины приедет 11 июля на саммит в Вильнюс, имея при себе только «погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат», то отделаться фальшивкой ему уже не удастся и придется признавать, что проиграл войну. Причем признание поражения, считает разведчик, делать придется не только Киеву, но и всему коллективному Западу.

    Ранее британские СМИ писали, что украинские военнослужащие на фоне тяжелых потерь в ходе контрнаступления, начатого три недели назад, чувствуют разочарование из-за ложных ожиданий, которые на них возлагались.

    Коментарии (10)
    КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
    Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
    		   
    26 июня 2023, 02:49
    Фото: ABC News/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

    Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

    Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.

    Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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    Путин по телефону проинформировал Лукашенко о ситуации в России
    		  
    24 июня 2023, 11:56
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации в России, сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

    «Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», – цитирует агентство сообщение пресс-службы.

    Ранее Минобороны назвало ситуацию с руководителем организации «ЧВК Вагнер» Евгением Пригожиным военным мятежом.

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    Байден обсудил с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России
    Президент США Байден обсудил по телефону с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России

    24 июня 2023, 21:11

    Текст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден обсудил в субботу с лидерами Великобритании, Германии и Франции Риши Сунаком, Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном ситуацию в России.

    В сообщении Белого дома отмечается, что Байден, Сунка, Шольц и Макрон во время разговора выразили свою непоколебимую поддержку Украине, передает ТАСС.

    Ранее Москва предостерегла Запад от намеков на возможное использование ситуации в России.

    Коментарии (19)
    Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в России

    25 июня 2023, 18:44

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом события в России, сообщила канцелярия турецкого президента.

    Эрдоган в разговоре подчеркнул, что окончание напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в канцелярии подчеркнули, что во время разговора сторон было выражено пожелание, чтобы события в России стали «шагом на пути к справедливому миру на Украине».

    Помимо этого Эрдоган обсудил со Столтенбергом возможное членство Швеции в альянсе. Он подчеркнул, что изменения Стокгольма в антитеррористическом законодательстве не имеют важности, пока сторонники признанной в Турции террористической «Рабочей партии Курдистана» свободно устраивают акции в Швеции.

    Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

    В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.

    Коментарии (2)
    Лукашенко утром поговорил с Путиным

    25 июня 2023, 18:20

    Текст: Ольга Иванова

    Утром в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», после Путина Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.

    Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

    Коментарии (2)
    В НАТО заявили о мониторинге ситуации в России

    24 июня 2023, 12:56

    Текст: Кристина Цыцура

    НАТО мониторит развивающуюся в России ситуацию вокруг действий Евгения Пригожина, сообщил представитель альянса.

    «Мы мониторим ситуацию», – передает ТАСС его слова.

    Ранее в Европейском союзе заявили, что ситуация, происходящая внутри РФ, это дело самой страны, но в ЕС следят за ситуацией.

    Коментарии (6)
    Advance: Из-за неудач ВСУ Запад пытается втащить Украину в НАТО в обход всех правил
    Advance: После слов Зеленского о медленном контрнаступлении у Киева осталось всего два варианта

    25 июня 2023, 12:10

    Текст: Алина Власенко

    После заявления президента Украины Владимира Зеленского о медленном контрнаступлении украинских сил, у Киева и Североатлантического альянса осталось два варианта: поставки новых вооружений или присоединение Киева к НАТО, пишет хорватское издание Advance.

    По данным издания Advance, из-за медленного контрнаступления у Киева осталось всего два варианта: потребовать у Запада еще больше оружия, включая истребители F-16, или, «что еще более опасно», стать членом Североатлантического альянса «по какой-нибудь ускоренной процедуре».

    При этом издание отмечает, что после заявления Зеленского о медленном продвижении украинских войск уже начались попытки «втащить» Украину в НАТО в обход всех правил. Так, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Британия, как и все члены Североатлантического альянса, поддерживает план ускоренного вступления Украины в НАТО без необходимости стандартной процедуры и выполнения всех условий, передает РИА «Новости».

    «Клеверли сослался на мнимое единодушие, однако в действительности его нет», – пишет автор. По его словам, представители НАТО по-разному смотрят на членство Украины в альянсе. Он также отмечает, что если Украина действительно войдет в НАТО, это может привести к эскалации вооруженного конфликта.

    Тем временем, если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Газета ВЗГЛЯД сообщала, как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров».

    Коментарии (4)
    Вице-премьер Италии пообещал «сделать все» для вступления Украины в ЕС
    Вице-премьер Италии Таяни назвал условия вступления Украины в ЕС

    25 июня 2023, 10:42

    Текст: Алина Власенко

    Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни пообещал «сделать все», чтобы Украина стала членом Европейского союза, но подчеркнул, что Киев должен соблюдать правила сообщества и провести реформы.

    «Мы сделаем все, чтобы Украина вступила, … при условии, что Киев будет соблюдать правила ЕС и проведет необходимые реформы», – заявил Таяни в интервью газете Messaggero. В частности, он заявил, что Украине следует победить коррупцию в стране.

    Одновременно Таяни заявил о необходимости постепенного вступления Украины в Североатлантический альянс. Так, по его словам, для начала следует дождаться завершения конфликта с Россией и создать Совет Украина – НАТО, а позже возобновить путь расширения, начатый в Бухаресте в 2008 году, передает ТАСС.

    Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна заявили, что план действий по членству в НАТО может не быть частью дорожной карты по вступлению Украины в альянс.

    Коментарии (2)
    В МИД Белоруссии заверили, что Минск остается союзником России

    24 июня 2023, 15:50

    Текст: Александра Юдина

    Белоруссия была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи спецоперации, сообщают в Совете безопасности республики, распространенном пресс-службой МИД страны.

    По информации ведомства, Белоруссия была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи спецоперации, которая является тяжелой, вынужденной и оправданной миссией по защите русских людей в Донбассе, передает ТАСС.

    «Фактически идет борьба за будущее славянского мира», – подчеркивается в сообщении.

    Также в Совбезе Белоруссии отметили, что считают любую провокацию и внутренний конфликт в России подарком Западу.

    «Даже если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, не упустят шанс их развить и возглавить. Это может привести к катастрофе. Не было ничего страшнее в истории России, чем смута – разрушительная и бессмысленная по своей сути», – указано в сообщении.

    Кроме того, МИД республики заявил, что Минск на фоне событий в России призывает к голосу разума.

    «В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решаются будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей», – сообщается в обращении.

    Помимо прочего, в белорусском Совбезе заявили, что «подобное тому, что происходит, не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия».

    «На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России. Белорусский народ всегда был и будет с Россией», – заявили в Совбезе Белоруссии.

    Ранее Владимир Путин проинформировал президента Белоруссии Александра Лукашенко о происходящем в стране.

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    Захарова: Москва считает провокацией заявления Киева по поводу угроз для Запорожской АЭС

    24 июня 2023, 15:36

    Текст: Александра Юдина

    Рассматриваем в качестве гнусной провокации заявления представителей киевского режима и его заокеанских кураторов по поводу угроз для Запорожской АЭС, якобы создаваемых российской стороной, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    В Telegram-канале МИД указано, что это очередная попытка дискредитировать Россию, приписать нам несуществующие намерения, а заодно прикрыть свои террористические планы создания аварийной ситуации, ставящей под угрозу жизнь и здоровье население региона и жителей стран Европы.

    Также Захарова отметила, что ведомство предостерегает Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС.

    «Призываем МАГАТЭ и его руководство, используя присутствие экспертов этой организации непосредственно на станции, фиксировать все случаи нападений с украинской стороны», – подчеркнула она.

    Кроме того, спикер МИД заверила, что с этой очередной провокацией Киева по смыслу и по времени стыкуется представленный американскими сенаторами Л. Грэмом и Р. Блюменталем проект резолюции с призывом рассматривать появление на территории Украины источника радиоактивного заражения как основание для применения предусмотренных на этот случай механизмов политического и военного реагирования со стороны НАТО.

    «Подобные безответственные заявления вашингтонских «ястребов» рассчитаны на не знакомую с фактами и реалиями публику», – добавила она.

    В заключение Захарова заметила, что США целенаправленно продолжают «повышать ставки» и заниматься генерированием стратегических рисков, втягивая в эту опасную деятельность своих союзников по НАТО. «Последствия такой безрассудной линии будут крайне печальными, в том числе для самого Вашингтона», – резюмировала она.

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    В НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
    Столтенберг заявил, что НАТО считает произошедшие в субботу в России события ее внутренним делом

    26 июня 2023, 11:18

    Текст: Вера Басилая

    НАТО считает последние события в России ее внутренним делом, но по-прежнему следит за ситуацией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе на пресс-конференции.

    Генсек НАТО заявил, что ситуацию в России в альянсе изучают и мониторят, но считают, что это внутреннее дело Москвы, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

    В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.

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