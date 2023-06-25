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Названа причина взрыва в автомобиле в Москве
Взрыв в машине в Москве произошел в результате разгерметизации газового баллона
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Взрыв в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, вызван разгерметизацией газового баллона, сообщили в столичном главке МЧС.
В 20.31 мск поступило сообщение о пожаре. Было установлено, что «произошел хлопок в легковом автомобиле вследствие разгерметизации одного из газовых баллонов», но «возгорания не последовало». Отмечается, что после взрыва «автомобиль перевернут на крышу».
В экстренных службах сообщали, что в машине находилось три газовых баллона. Людей во время взрыва в автомобиле не было. Также поврежден стоявший рядом автомобиль, передает РИА «Новости».
La Repubblica: Лидеры стран НАТО связались с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
La Repubblica: Лидеры стран НАТО провели переговоры с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
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Представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер», пишет газета La Repubblica.
В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Издание La Repubblica указало, что в альянсе считают министра обороны России Сергея Шойгу «самым надежным собеседником».
В ходе переговоров обсуждалось избежание риска эскалации и «недопущение ядерного инцидента», передает ТАСС. В частности, представители НАТО сосредоточили внимание на более чем 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Кроме того, Запад хотел прояснить, что его «силы не играют роли в действиях» ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Песков объяснил, почему Лукашенко вел переговоры с Пригожиным
Песков: Лукашенко предложил себя в качестве переговорщика, он знаком с Пригожиным 20 лет
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика в ситуации с ЧВК «Вагнер», поскольку уже более двух десятков лет знаком с основателем военной компании Евгением Пригожиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «Александр Григорьевич давно, лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», передает ТАСС.
Представитель Кремля акцентировал, что Москва высоко ценит посреднические усилия главы Белоруссии. По его словам, Россия признательна президенту Белоруссии.
Высшая цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы избежать кровопролития и внутренней конфронтации, столкновений с непредсказуемыми результатами, пояснил Песков. Именно в этом была цель посреднических усилий Лукашенко, сказал представитель Кремля, добавив, что соответствующие решения принял президент Владимир Путин.
Также Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено. По его словам, Пригожин «уйдет в Беларусь».
Власти Грузии высмеяли оппозицию, поддержавшую Пригожина
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Власти Грузии назвали «недоумками» оппозиционеров и экспертов, которые накануне активно поддержали главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Когда у тебя не хватает ума, чтобы правильно анализировать события, лучше промолчать», – заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя высказывания в пользу Пригожина со стороны оппозиционеров.
«Мы слышали много бессмыслицы – от требований созвать Совбез до необходимости идти походом на Абхазию и Цхинвали», – сказал он.
По словам Ираклия Кобахидзе, такие заявления «подтвердили желание оппозиции открыть в Грузии «второй фронт».
«Общество должно верно оценить все это», – отметил он.
Со своей стороны генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что «было очень много смешного и бессмысленного» от политиков и экспертов.
Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «внимательно следит» за событиями в соседней России и призвала к «жесткому контролю» границы между двумя странами.
Что касается оппозиции, то особенно выделился помилованный на днях президентом руководитель антиправительственного телеканала «Мтавари» («Главный») Николоз Гварамия, который написал в соцсетях: «Go Zhenia, go» («Вперед, Женя, вперед»), поддерживая марш мятежников.
Вучич указал на иностранное участие в попытке мятежа Пригожина
Вучич выразил уверенность в иностранном участии в попытке мятежа Пригожина
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Иностранное участие и поддержка попытки мятежа ЧВК «Вагнер» присутствуют несомненно, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Как указал Вучич в эфире TV Pink, нет сомнений, что в этом замешаны кто-то «извне». По его словам, иностранные службы всегда участвуют в «бесчисленном числе вещей», передает РИА «Новости».
Сербский лидер добавил, что в России иностранные службы точно знали и выбрали нужную тему, уточнив, что у них есть коррумпированные люди на некоторых постах. Вучич задался вопросом, может ли это быть причиной напасть на свою страну и вонзить нож в спину в самый трудный период? «Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания», – считает он.
По его мнению, президент России Владимир Путин своим «решительным заявлением и твердой позицией» «все это лично остановил, иначе никто бы не смог остановить». При этом Вучич отметил и вклад в разрешение ситуации президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее сообщалось, что представители Североатлантического альянса в субботу провели неформальные переговоры с Министерством обороны России, заверив, что не имеют отношения к ситуации с ЧВК «Вагнер».
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Рогов рассказал, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина
Рогов: Наши бойцы мужественно сдерживали фронт и переживали за ситуацию в тылу
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Противник рассчитывал, что мятеж продлится в России не одни сутки, и он успеет перейти в широкомасштабное наступление. Однако его планам не суждено сбыться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении фронта.
«Во время попытки вооруженного мятежа я постоянно был на связи с ребятами на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Все они героически держались и переживали за то, что происходит в тылу, в «большой России», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы ведь прекрасно понимаем, как любые проблемы в тылу могут сказаться на фронте. Кроме того, бойцы и местные жители искренне переживали за свою Родину и боялись ее потерять. Причем я получал от них не просто слова поддержки, а целые видеоролики, чтобы я выложил их у себя в Telegram-канале. В общей сложности жители региона и военнослужащие прислали больше полутысячи видеозаписей и, конечно, все их опубликовать я не смог просто физически», – добавил он.
«Что касается обстановки на фронте, бои там были средней интенсивности. Противник не воспользовался ситуацией в первые сутки. Судя по всему, они надеялись, что мятеж не удастся подавить так быстро, и готовились к активной фазе своего контрнаступления в воскресенье – понедельник», – отметил собеседник.
«Вместе с тем на Запорожском направлении вчера началась перегруппировка подразделений ВСУ. По сути, они вскрыли свои позиции в тылу. Конечно, этим воспользовались наши артиллерия и ВКС, были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами, а также по местам расположения личного состава. Противник допустил оплошность, расслабившись и обрадовавшись нашим проблемам», – рассказал Рогов.
«Кроме того, в районе Гуляйполя уже появились первые группы военнослужащих ВСУ, которые готовились для основного удара контрнаступления. Это говорит о том, что резерв живой силы иссякает в обычных подразделениях противника и требуется пополнение», – заключил он.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаки противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского. Чехов уточнил, что на участке Южно-Донецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка в регионе остается стабильной, все службы продолжают работу в штатном режиме, рубежи надежно защищены российскими военными.
Напомним, в ночь на субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», около здания была выставлена бронетехника. Попытку мятежа осудили в российском обществе. К вечеру субботы ситуацию удалось урегулировать, глава ЧВК Евгений Пригожин принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова-на-Дону и вернуть их в полевые лагеря.
Продюсер Пригожин стал объектом для шуток после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер»
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Интернет-пользователи оставляют множество позитивных, юмористических комментариев на странице в соцсети продюсера Иосифа Пригожина – знаменитого однофамильца основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Комментарии появляются на странице продюсера в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Шутки связаны с событиями, которые разворачивались в России в субботу.
«Иосиф: «Золотой граммофон» – брал. Премию «Муз-ТВ» – брал. Ростов – не брал», – пишет одна из пользователей.
«Есть вариант передать посылку из Ростова до Москвы? 500р накину», – говорится в другом сообщении.
«Успокойся, Пригожин! Не все Иосифы должны быть у власти!» – призывает еще один пользователь.
«Киркоров! Басков! Где, ***, боеприпасы?!» – говорится в другом сообщении.
«Иосиф, вы хоть и продюсер, но не всех музыкантов нужно тащить в Москву», – пишет пользователь, намекая на то, что бойцов ЧВК «Вагнер» часто неформально называют «музыкантами».
Также комментаторы переписывают на новый лад слова песен из репертуара певицы Валерии, супруги Иосифа Пригожина: «Маленькие часики/Смеются: «Тик-так»./Ни о чем не жалей/И штурмуй просто так!»
«Теперь Валерия узнает про твои похождения», – иронизирует комментатор.
Некоторые интернет-пользователи признаются, что зашли на страницу продюсера, чтобы почитать забавные комментарии под его записями.
«Вот это я понимаю, звездный час у Пригожина! Где-то тихо в углу рыдает Бузова!» – отмечает один из подписчиков.
«А Лукашенко с правильным Пригожиным переговоры вел?» – интересуется другой.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. Поздним вечером субботы Пригожин покинул Ростов-на-Дону.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В США пожаловались на «коварные манипуляции» со стороны Украины
American Greatness: Неуемные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
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Постоянный рост запросов со стороны киевского режима в военной сфере нанес удар по обороноспособности и мировому влиянию США, пишут американские СМИ.
Обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон в статье для American Greatness пишет, что американские запасы оружия тают. «Неуемные» потребности Киева, по его мнению, Вашингтон вскоре не будет способен удовлетворять. США не смогут оказывать военную поддержку Тайваню и тем более вмешаться в какой-нибудь новый ближневосточный конфликт, отмечает автор статьи.
По его мнению, непрекращающиеся попытки властей Украины лоббировать рост поставок оружия для нужд ВСУ является незаконным, передает РИА «Новости».
Хэнсон пишет, что Украина на протяжении восьми лет «коварным образом манипулировала» американской внутренней политикой. Такое никому в истории еще не удавалось, отмечает он.
Автор статьи призвал «разрубить этот запутанный украинский узел», если «вмешательства» со стороны Киева не прекратятся.
В Кремле ранее подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом, отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На Украине разочаровались решением Пригожина отвести силы
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выразил разочарование решением Пригожина отвести бойцов ЧВК «Вагнер»
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы».
«И вдруг... отступаете», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в России на руку киевскому режиму.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Запад призвали принять исторический шаг России
Times: Запад должен принять исторический разворот России от Европы
Россия совершила исторический разворот от Европы, Западу придется адаптироваться к этому, пишут британские СМИ.
Обозреватель Макс Гастингс в статье для Times отметил, что экономика России «на удивление хорошо» держится в условиях санкционного давления, которое так и не смогло повлиять на политику Москвы, передает РИА «Новости».
При этом, констатировал Гастингс, оборонная промышленность Западной Европы и Британии оказалась в плачевном состоянии. После выхода из состава ЕС Лондон поставил амбициозный план по развитию страны, однако для реализации этой идеи не нашлось «никаких новых ресурсов», посетовал автор публикации.
Страны Европы, по оценке журналиста, оказались уязвимы в нынешней ситуации, им следует укреплять свои вооруженные силы.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, каким образом российской экономике удается демонстрировать устойчивость к внешним шокам и способность развиваться вне зависимости от внешних обстоятельств.
Эксперт рассказал, как попытка мятежа повлияет на статус ЧВК
Эксперт Рожин: Необходимо разработать нормативную базу, регламентирующую деятельность ЧВК
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ЧВК и добровольческие подразделения стали значимым инструментом государственной военной политики. Поэтому крайне важно разработать правовые основы их функционирования, государственного регулирования и контроля за их деятельностью. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя сложившуюся в России ситуацию с ЧВК и добровольческими подразделениями.
«С моей точки зрения, когда речь идет о встраивании частных военных компаний в государственную систему, то сама их концепция не отбрасывается, но требует определенной доработки. Можно говорить, что сейчас перед государством стоит две самые главные задачи: с одной стороны, обезопасить себя от подобных мятежей в будущем, а с другой, дать социальные гарантии и выстроить систему обеспечения ЧВК и добровольцев», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«Сегодня проблема во многом заключается в том, что у нас до сих пор отсутствует правовое регулирование деятельности ЧВК. Вместе с тем, уже есть информация о том, что Государственная Дума планирует плотно заняться этим вопросом в рамках осенней сессии. Проект закона, конечно, предстоит доработать с учетом состоявшейся накануне попытки мятежа», – отметил он.
«Парламентариям необходимо будет определить права и обязанности ЧВК и добровольческих объединений. Все же прекрасно понимают, что это не просто частная лавочка. Все они так или иначе аффилированы с государством, снабжаются в том числе из ресурсов Министерства обороны боеприпасами, техникой, ГСМ», – рассуждает эксперт.
«Я глубоко убежден, что запрещать ЧВК и добровольческие подразделения в стране нельзя. Частные военные компании широко используются в Африке и других странах для того, чтобы обеспечивать российскую позицию и очерчивать зону нашего влияния. Кроме того, специальная военная операция дала большой подъем добровольческому движению и активизировала процессы их встраивания в систему обеспечения безопасности страны», – полагает Рожин.
«Можно констатировать, что такие объединения стали инструментом в руках государства, а значит, должен быть создан правовой режим их работы и обеспечен определенный контроль за их деятельностью. Частично эти процессы мы видим уже сейчас, на основе подписания частью личного состава контрактов с оборонным ведомством», – указал собеседник.
«Я думаю, когда заключенные вчера договоренности будут полностью выполнены, мы увидим постепенные изменения внутри действующих частных военных компаний и добровольческих подразделений, а также в части их взаимодействия с государством», – заключил он.
Вечером 24 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко, принял решение развернуть свои колонны, вывести подразделения из Ростова и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, сам он отправится в Белоруссию.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания была выставлена бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Попытку мятежа осудили в российском обществе.
Стоит отметить, что во время самого мятежа главы городов со всей России выступили в поддержку президента Владимира Путина. Так, мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов заявил, что Россия должна стоять единым фронтом в борьбе с врагом. Мэр Сургута Андрей Филатов заявил о необходимости сплотиться вокруг защиты Родины и вокруг главы государства.
Мэр Саратова Лада Мокроусова подчеркнула, что в тяжелое для страны время народ должен быть един. Глава Миасса Егор Ковальчук назвал разжигание внутренних конфликтов недопустимым. Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что разжигать конфликты среди патриотов немыслимо и недопустимо.
Также во время «марша» «Вагнера» представители НАТО провели неформальные переговоры с Минобороны РФ, заверив, что не имеют отношения к решению Пригожина, пишет La Repubblica. В переговорах приняли участие президент США Джо Байден и главы ведущих европейских государств и правительств, за исключением премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
В свою очередь Михаил Подоляк – советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского – высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы». «И вдруг... отступаете», – указал он.
В США указали на «скандальный провал» украинского контрнаступления
American Greatness: «Скандальный провал» контрнаступления ВСУ послужит важным уроком для США
Потери Вооруженных сил Украины при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.
По словам обозревателя American Greatness, Киев при контрнаступлении потерял огромное количество людей и техники. Причиной этого, по мнению Роуча, стало то, что обученные специалистами Североатлантического альянса украинские военные «не очень хорошо себя показали» в бою. Кроме того, пишет журналист, украинцы не слишком умело используют поставленную Киеву технику.
Роуч подчеркивает, что «этот скандальный провал» станет хорошим уроком для Вашингтона и курсантов, изучающих военное дело, передает РИА «Новости».
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение.
WP: США знали о подготовке Пригожиным мятежа
WP: США знали о подготовке Пригожиным мятежа, но не сообщили Москве
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Американская разведка еще в середине июня узнала о подготовке главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятежа и сообщила об этом Белому дому, но администрация президента США не стала предавать эту информацию огласке, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников.
По словам источников Washington Post, американская разведка получила «достаточно сигналов» о подготовке мятежа, но точный характер планов Пригожина и конкретные сроки не были известны. В течение последних двух недель соответствующая информация была передана Белому дому, Госдепартаменту, Пентагону и Конгрессу, передает РИА «Новости».
Однако, по данным New York Times, официальные лица США решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Кроме того, они не хотели помогать российским властям.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Кадыров объяснил поступок Пригожина бизнес-амбициями
Кадыров заявил, что убеждал Пригожина не смешивать бизнес-амбиции с делами государства
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что убеждал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «оставить бизнес-амбиции» и не смешивать их с государственными делами, однако некоторые люди ради выгоды «могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне».
Кадыров в своем Telegram-канале признался, что прежде считал, что «некоторым людям можно верить», что они «искренне любят свою Родину», поскольку являются настоящими, до мозга костей патриотами. Оказалось, что «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности» на привязанность и любовь к Отчизне люди могут наплевать, отметил он.
Глава Чечни рассказал, что разговаривал с Пригожиным и думал, что основатель «Вагнера» услышал его. «А оказывается, эта злоба в нем все это время только росла», – констатировал Кадыров.
По мнению главы республики, у бизнесмена возникла «затаенная и продолжительная обида» из-за цепочки «неудачных сделок в предпринимательстве». Пика это достигло, когда петербургские власти не предоставили его дочери желаемый земельный участок, считает Кадыров.
По его словам, к опасным последствиям привела заносчивость одного человека, в конфликт оказались втянуты многие люди.
Кадыров призвал бойцов ЧВК быть трезвыми в своих решениях и думать о будущем страны, о своих семьях и детях, поскольку подобные действия, предупредил глава Чечни, могут привести к «плачевным результатам».
Ситуация разрешилась мирно, кровопролития не случилось, но могло, подчеркнул Кадыров. «Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации», – добавил он.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В Крыму пообещали устроить главе МИД Чехии «комфортный отдых»
Гемпель: Главе МИД Чехии Липавскому предоставят в Крыму комфортный отдых в следственном изоляторе
После заявления главы МИД Чехии Яна Липавского о Крыме, полуостров готов устроить ему комфортный отдых в следственном изоляторе, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Как указал Гемпель, глава МИД Чехии ведет себя как враг России. Он выразил уверенность, что враждебные выпады Липавского получат оценку, а Крым обещает ему комфортный отдых, с учетом его дипломатического статуса, в следственном изоляторе, передает РИА «Новости».
По его словам, как бы не злорадствовали западные политики, Россия была и остается сплоченной страной, которая способна отстоять и защитить свои национальные интересы. Гемпель добавил, что Чехия, как и другие страны ЕС, «пляшет под дудку США»
Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский обрадовался происходящему в России, отметив, что приближаются его летние каникулы в Крыму.
На Западе сделали вывод о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
Politico: Власти США в разговоре с европейцами пришли к выводу о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
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Представители американских властей звонили своим европейским коллегам в субботу, чтобы обсудить ситуацию в России, и пришли к выводу, что сейчас Киев обладает «беспрецедентной возможностью для наступления», пишут СМИ США.
Источники в вашингтонской администрации сообщили газете Politico детали переговоров с участием президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, шефа Пентагона Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Как сообщается, они звонили своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их на фоне ситуации в России, передает ТАСС.
При этом в ходе разговоров, как сообщили источники издания, стороны пришли к заключению, что Киев в настоящее время сейчас имеет «беспрецедентную возможность для наступления».
В то же время чиновник сказал изданию, что «праздновать победу» пока не надо. Представители американских властей, как утверждается, призывали европейцев соблюдать нейтралитет в ситуации, которая разворачивалась в России в субботу.
Источники издания добавили, что Вашингтон следит за перемещениями ЧВК «Вагнер», а также оценивает последствия военного мятежа для украинского конфликта.
По мнению американских властей, события в России якобы позволят Украине «переломить ход своего захлебывающегося контрнаступления». Официальная оценка произошедшего в России американской администрацией, однако, еще не подготовлена.
Москва ранее предостерегла Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.