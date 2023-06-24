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Губернатор Воронежской области Гусев опроверг сообщение о продвижении военной техники
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Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что данные о продвижении военной техники в регионе – ложные.
Гусев в своем Telegram-канале напомнил об ответственности за распространение подобных сообщений. Глава региона попросил не поддаваться на провокации.
Александр Гусев добавил, что ВС России проводят необходимые оперативные мероприятия в регионе.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области на нефтебазе начался пожар.
Генералы Алексеев и Суровикин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
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Генерал армии Сергей Суровикин и генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев записали видеообращения к бойцам ЧВК «Вагнер», основатель которой Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Суровикин напомнил руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» о трудном пути, который был пройден. «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины», – приводит его слова РИА «Новости».
Генерал призвал бойцов ЧВК остановиться, подчеркнув, что противник только и ждет обострения внутриполитической обстановки в России. На руку противнику в тяжелое для страны время играть нельзя, сказал он.
Суровикин призвал подчиниться воле всенародно избранного президента России и решать вопрос мирным путем. ЧВК «Вагнер», по его словам, следует остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.
Генерал Алексеев со своей стороны отметил, что действия ЧВК «Вагнер» являются ударом в спину стране и президенту. «Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот», – заявил он, призвав бойцов одуматься. По его словам, большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам придумать невозможно.
Алексеев добавил, что данная провокация могла быть сделана только врагами нашей страны. «Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!» – призвал он.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.
В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
ФСБ призвала ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина
ЦОС ФСБ призвал ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина, принять меры к его задержанию
Центр общественных связей ФСБ России призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не совершать непоправимые ошибки и не выполнять преступные и предательские приказы основателя военной компании Евгения Пригожина.
В заявлении говорится, что бойцам ЧВК следует прекратить любые силовые действия против российского народа и принять меры к задержанию Пригожина, передает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что вся информация, распространенная в соцсетях от имени Пригожина о якобы «ударах» Минобороны России по тыловым частям ЧВК, не соответствует действительности и является информационной провокацией.
Заявления и действия Пригожина, как подчеркивает ЦОС ФСБ, фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. В службе безопасности назвали это ударом в спину российским военнослужащим, которые сражаются с профашистскими украинскими силами.
Дело против Пригожина завели в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в России, подчеркивает ЦОС ФСБ.
Отмечается также, что российские Вооруженные силы продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В НАК сообщили, что ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Муфтий Бердиев: Пригожин возомнил себя Наполеоном и его надо изолировать
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Во время спецоперации пойти стрелять в спину своих людей – это самое страшное, что может произойти, Пригожин возомнил себя каким-то Наполеоном, его нужно изолировать, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Так он отреагировал на события, происходящие вокруг Евгения Пригожина.
«Пригожин возомнил себя каким-то Наполеоном. Сегодня мы должны подчиняться только одному человеку – это Верховный главнокомандующий Путин Владимир Владимирович. И больше никому. То, что исполняет министр обороны Сергей Шойгу, – это приказы Путина. Если Пригожину это не нравится, то это уже его вина. Его нужно изолировать и побыстрее», – считает Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Духовного управления мусульман КЧР.
Муфтий добавил, что в нынешний ситуации у нормального человека «не должно возникать» мыслей о мятеже. «Во время спецоперации пойти стрелять в спину своих людей – это самое страшное, что может произойти. Ему уже нашли уголовные статьи от 12 до 20 лет... Только вешать надо такого человека, который в такое время идет против своего народа, против своей армии», – считает Бердиев.
Поднятый мятеж, подчеркнул собеседник, это «самая большая радость недругам России – Америке и ее сателлитам». «То, что у нас появился предатель, доставило самую большую радость нашим недругам», – отметил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону из-за угрозы вооруженного мятежа, который поднял владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.
Кадыров заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности
Глава Чечни Кадыров заявил, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности в России
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Происходящее является гнусным предательством и ножом в спину, чеченские бойцы уже выехали в зоны напряженности в России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В своем Telegram-канале он написал, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской республике уже выехали в зоны напряженности, чтобы сделать все возможное, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность.
«Все происходящее – нож в спину и настоящий военный мятеж! Война – не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен», – подчеркнул он, предложив представить, как в данный момент чувствуют себя ребята в окопах, перед чьим лицом враг, а за спиной «предательская авантюра».
Кадыров добавил, что в России есть избранный народом Верховный главнокомандующий, который знает ситуацию гораздо лучше любого стратега и тем более бизнесмена.
«Решения Верховного Главнокомандующего принимаются взвешенно, скрупулезно. Каждый из нас видит только одну часть карты, а он – все сразу. Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Путина», – отметил глава Чечни.
Также Кадыров обратился к бойцам с призывом не вестись на провокации, так как в данный момент безопасность государства и сплоченность российского общества превыше всего.
Кроме того, он заверил, что враги на Западе воспользуются этой ситуацией, используя множество вбросов, вранья, лживых призывов, которые могут создать опасность возникновения дестабилизирующей обстановки.
«Происходящее – не ультиматум Минобороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера. Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы, – заключил глава Чечни.
Спикер МИД Мария Захарова ранее призвала россиян объединиться, чтобы враг не дождался междоусобицы в России.
Ростовчане начали интересоваться у бойцов «Вагнера», почему те не на фронте
Возле штаба Южного военного округа в Ростове, который оцепили бойцы «Вагнера», собрались местные жители, который задают вопросы вооруженным людям о происходящем.
Ростовчане интересуются, что те здесь делают и почему не на фронте, один из бойцов ЧВК заявил в ответ о проводящихся учениях, передает РИА «Новости».
На пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы дежурит военная техника, обстановка спокойная. Автомобильное движение заблокировано, но пешеходов пропускают. Все близлежащие магазины, кафе и ларьки закрыты.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью, около здания стоит бронетехника. В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. В ФСБ призвали бойцов не выполнять приказы Пригожина.
Ходаковский: Наши солдаты стоят на позициях и выполняют свой долг
Командир батальона «Восток» ДНР Ходаковский заявил, что наши солдаты стоят на позициях и выполняют свой долг
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Несмотря на происходящее, наши солдаты стоят на своих позициях и выполняют свой долг, в скором времени все стабилизируется, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
В своем Telegram-канале он указал, что, предвидя ситуацию, уже сообщал о том, что «монополия на применение силы должна быть в руках государства». При этом военный деятельно, признавая подвиг русских бойцов, воевавших в ЧВК «Вагнер», добавил, что с тревогой ждал того, что происходит на наших глазах и надеялся, что этого не случится.
«Я не знаю, как квалифицировать ситуацию, но если что-то сейчас случится на линии фронта – это в том числе будет следствием происходящего в тылу в узком и широком понимании», – заметил Ходаковский.
По его словам, в то время, когда все ресурсы страны направлены против врага, слишком велик соблазн расправить плечи и показать силу.
«Устоять против него оказалось невозможно», – отметил он, заверив, что, несмотря на ситуацию, авторитет Верховного Главнокомандующего Владимира Путина высок, а события не перешли в необратимую фазу.
«Скоро все стабилизируется», – резюмировал Ходаковский.
В связи с ситуацией в стране Путин выступил с обращением к гражданам России.
В Чехии обрадовались происходящему в России
Глава МИД Чехии Ян Липавский опубликовал пост в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД), в котором обрадовался происходящему.
Он написал, что «приближаются его летние каникулы в Крыму», передает RT со ссылкой на пост.
Ранее в НАТО и Европейском союзе заявили, что мониторят ситуацию, происходящую в России вокруг Евгения Пригожина. Но отметили, что это «внутренне дело РФ».
Путин по телефону проинформировал Лукашенко о ситуации в России
Президент России Владимир Путин проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации в России, сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», – цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Ранее Минобороны назвало ситуацию с руководителем организации «ЧВК Вагнер» Евгением Пригожиным военным мятежом.
Турчак о военном мятеже: Народ России в силах не допустить ошибок прошлого
Во время ведения Россией войны за свое существование, когда на кону судьба русского мира, лучшего «подарка» врагу, чем мятеж, невозможно придумать, заявил секретарь генсовета «Единой России» и глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.
В своем Telegram-канале он указал, что российский лидер Владимир Путин дал жесткую и однозначную оценку происходящему – это измена Родине.
«В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону - судьба русского мира, лучшего «подарка» врагу невозможно придумать», – заметил Турчак.
Кроме того, генсек ЕР призвал бойцов ЧВК «Вагнер» вспомнить, что «враг не в Ростове, а за лентой, где наши парни в эту минуту стоят на смерть в опорниках».
Турчак напомнил, что в 1917 году развал страны начался не с митингов либералов, а с «патриотизма», в размерах которого «соревновались и политики, и отдельные генералы».
«Уверен, народ России, мы все, повзрослели и в силах не допустить ошибок прошлого. Этот бунт будет подавлен – для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа», – подчеркнул он.
Ранее в обращении к гражданам российский лидер Владимир Путин пообещал принятие жестких мер против вооруженного мятежа.
Захарова: Враг только и ждет нашей междоусобицы
Спикер МИД Захарова призвала россиян объединиться, чтобы враг не дождался междоусобицы в России
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В России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг России, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она подчеркнула, что в России не два и не три, а только один главнокомандующий (президент Владимир Путин), который призвал всех объединиться.
«У нас у всех есть свое отношение ко всему. Но наступают в истории моменты, когда свое личное надо отложить на потом. Даже, если считаешь, что прав на 100%», – отметила Захарова.
По словам спикера МИД, если «сейчас народ не объединится – ничего уже не будет важно».
«Враг только и ждет нашей междоусобицы. Не дождется! Только единение. Единение под знаменами главнокомандующего», – написала она.
Захарова обратилась к мужчинам, призвав их не поддаваться, а защитить детей, женщин, своих родителей и могилы тех, кто себя не жалел во время военных действий.
«За вами будущие поколения…Объединитесь. Вы братья. Вы защищаете не интересы отдельных людей, а нас всех. Вы защищаете вашу огромную семью. И мы верим в вас, как верили и поддерживали всегда», – заключила она.
Ранее российские губернаторы выступили в поддержку президента и против военного мятежа.
Предприятия и организации Негосударственной сферы безопасности призвали ветеранов ВС России сплотиться вокруг президента России и помочь обеспечить безопасность и правопорядок.
Также в поддержку Путина выступили российские депутаты, ряд публицистов и члены общественной палаты России.
В НАТО заявили о мониторинге ситуации в России
НАТО мониторит развивающуюся в России ситуацию вокруг действий Евгения Пригожина, сообщил представитель альянса.
«Мы мониторим ситуацию», – передает ТАСС его слова.
Ранее в Европейском союзе заявили, что ситуация, происходящая внутри РФ, это дело самой страны, но в ЕС следят за ситуацией.
Частные охранные предприятия призвали ветеранов ВС сплотиться вокруг президента
Частные охранные предприятия призвали ветеранов ВС сплотиться вокруг президента России
Предприятия и организации Негосударственной сферы безопасности призвали ветеранов ВС России сплотиться вокруг президента России и помочь обеспечить безопасность и правопорядок.
Об этом заявил член президиума координационного совета НСБ Михаил Аничкин. Он указал на необходимость выполнять приказы главнокомандующего и направить все усилия на укрепление безопасности страны, передает «Интерфакс».
«В этих целях призываем всех ветеранов Вооруженных сил и других силовых органов РФ, составляющих основу НСБ сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, президента РФ», – заявил Аничкин.
Он также отметил роль негосударственной сферы безопасности в тяжелый для страны период.
Ранее в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело.
Медведев призвал сплотиться вокруг президента России
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал пост в Telegram-канале, в котором призвал ради победы над внешним и внутренним врагом сплотиться вокруг президента Владимира Путина.
«Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим», – написал Медведев.
Ранее сплотиться вокруг президента призвали депутаты Государственной думы РФ, российские губернаторы и частные охранные предприятия.
В Москве отменили все массовые мероприятия
Мэр Москвы Собянин: Отменены все массовые мероприятия в столице
Все массовые мероприятия в столице России отменены из-за введения режима контртеррористической операции (КТО), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В Telegram-канале он указал, что все ранее объявленные массовые мероприятия отменяются, городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены.
Также Собянин выразил благодарность москвичам и гостям города «за понимание и спокойное отношение к происходящему».
Кроме того, мэр столицы добавил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия и вводится дополнительный контроль на дорогах.
Как тем временем сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, проведение выпускного в Парке Горького в Москве перенесено на неделю, передает ТАСС.
По информации ведомства, из-за введенного режима контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького будет перенесено на неделю, все мероприятия пройдут 1 июля, в то же время.
Ранее Дептранс Москвы заявил, что движение межрегиональных автобусов из Москвы может быть изменено.