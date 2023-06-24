Артиллерийскую установку НАТО уничтожили при бегстве от «Ланцета»

Французскую самоходку CAESAR уничтожили при бегстве от беспилотника «Ланцет»

В Сети появилось видео того, как французская самоходная артиллерийская установка CAESAR, пытаясь спастись от российского БПЛА «Ланцет» бегством, перевернулась на трассе в зоне проведения российской спецоперации на Украине.

Установку заметило подразделение разведки ВДВ. Было принято решение о ее уничтожении с помощью ударного БПЛА «Ланцет». Водитель установки смог уйти от беспилотника, однако машину занесло из-за высокой скорости, она несколько раз перевернулась, передает РИА «Новости».

Цель была поражена вторым беспилотником.

Ранее во Франции заявили, что САУ CAESAR для конфликта на Украине не подходят, поскольку быстро будут выведены из строя, а ремонту они не подлежат.