В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Первый государственный велосипедный завод СССР обанкротили в Харькове
Харьковский велосипедный завод признали банкротом из-за долга в 41,8 млн гривен
Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом Харьковский велосипедный завод, задолжавший более 41 млн гривен (1 млн долларов) кредиторам.
Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом Харьковский велосипедный завод, передает ТАСС. Процедура банкротства была инициирована заявлением физического лица-предпринимателя, которому завод задолжал почти 800 тыс. гривен. Общая сумма задолженности предприятия перед всеми кредиторами составляет 41,8 млн гривен, что превышает 1 млн долларов.
Харьковский велосипедный завод был создан в 1923 году на базе эвакуированной велосипедной фабрики Лейтнера из Риги. Завод стал одним из основных центров велосипедного машиностроения СССР. В 1926 году здесь начали производить велосипед «Украина», который стал самой массовой моделью в СССР и экспортировался в десятки стран.
В 1970-х производство достигало 800 тыс. велосипедов в год, включая спортивные и детские модели. Завод выпускал высококлассные велосипеды, а в 1983 году был выпущен 23-миллионный велосипед. После распада СССР в 1990-х годах завод столкнулся с экономическими трудностями, и попытки восстановить его прежнюю славу оказались безуспешными.