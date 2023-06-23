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В ЕС отказались рассматривать переподключение Россельхозбанка к SWIFT
Дипломат Евросоюза сообщил об отсутствии у ЕС планов подключать Россельхозбанк к SWIFT ради зерновой сделки
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Евросоюз в принципе не рассматривает возможность переподключения Россельхозбанка к SWIFT и призывает выполнять зерновую сделку без дополнительных условий, сообщил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при Евросоюзе.
Источник сообщил, что Россельхозбанк включен в санкционный список ЕС, отмена санкций не стоит на повестке дня до окончания конфликта, передает ТАСС.
По словам дипломата, внешнеполитическая служба ЕС обсуждала с ООН ситуацию вокруг зерновой сделки и объяснила, что «агрессия России против Украины» является первопричиной продовольственной проблемы.
Он также напомнил, что санкции ЕС «напрямую не запрещают экспорт российского зерна и удобрений», а Россельхозбанк не может являться единственным путем оплаты для российского аграрного экспорта.
Напомним, Россия поддержала продление зерновой сделки до 17 июля. МИД России заявил, что условиями для ее продления являются переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком
Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.
В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост
Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева
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Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов.
Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС.
«Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности».
Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту.
ЕС запретил поставки нефти из России по «Дружбе» в Германию и Польшу
ЕС запретил поставки нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу
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В рамках принятого Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций полностью запрещена поставка нефти из России по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу, говорится в заявлении Европейского совета.
Уточняется, что происходящая из Казахстана или другой третьей страны нефть сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу «Дружба», передает ТАСС.
Также отмечается, что Евросоюз запретил заходить в свои порты российским танкерам с перегруженной с других судов нефтью из России.
Так, деятельность танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку в формате «судно – судно» и которые подозреваются в обходе запрета на импорт нефти, остановлена. ЕС закрывает свои порты для судов, которые «проводят манипуляции либо отключают навигационные системы слежения».
В принятом ЕС документе указано, что запрещается экспорт в Россию электронных компонентов, полупроводниковых материалов, оборудования для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоров энергетических материалов и прекурсоров химического оружия, а также оптических компонентов, навигационных приборов, металлов, используемых в оборонном секторе и морского оборудования.
Кроме того, Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.
Также ЕС запретил въезд прицепов и полуприцепов из России, включая перевозку грузовиками с регистрацией третьих стран.
Кроме того, Евросоюз ввел санкции против российских телеканалов и онлайн-изданий «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон».
Ранее МИД Эстонии заявил, что вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России.
В МИД заявили о попытках «самолетной коалиции» Запада нанести максимальный урон силам России
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Так называемая самолетная коалиция западных государств продолжает искать способы нанести российским силам, участвующим в спецоперации, максимальный урон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, так называемая самолетная коалиция продолжает искать способы, как нанести российским военным в зоне спецоперации максимальный урон. «Продолжается линия … на ведение тотальной войны гибридного характера с Россией руками Украины и украинцев. Результаты достигнуты не будут», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Рябков выразил уверенность, что программы обучения украинских летчиков не дадут результата для Запада. «Чем быстрее там поймут провальность своего курса, признают невозможность достижения их цели нанесения так называемого стратегического поражения России, тем лучше для них же», – сказал он.
Ранее в Пентагоне сообщили, что власти Дании запросили у США поддержку в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Тем времнем в США заявили, что страны Запада пока далеки от реализации проекта по поставкам киевскому режиму американских истребителей F-16.
Замглавы МИД также предостерег Киев от потенциальных тяжелых инцидентов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксировать все случаи нападений со стороны Украины.
Кроме того, Рябков назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС очередной попыткой очернить Москву и прикрыть собственные преступные террористические действия.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что заявления Зеленского о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, – очередная ложь.
ФСБ пресекла покупку в России цезия-137 для применения в зоне спецоперации
ФСБ задержала пятерых членов ОПГ, пытавшихся купить цезий-137 для применения в зоне спецоперации
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Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые при поддержке гражданина Украины пытались купить 1 кг изотопа «цезий-137», чтобы использовать его в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять членов организованной преступной группы, действующих при координации гражданина Украины. Задержанные пытались незаконно приобрести 1 кг изотопа «цезий-137» за 3,5 млн долларов, чтобы контрабандой вывезти его за пределы России, передает ТАСС.
Как отметили в ФСБ, радиоактивное вещество планировали использовать в зоне спецоперации, а именно: организовать постановочные сцены якобы применения российскими военными оружия массового поражения.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 220 (Незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).
Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.
ЦОС ФСБ России также опубликовал видео допроса одного из задержанных. На кадрах на вопрос о том, зачем приехал, задержанный ответил: «За изотопом – цезием-137, для транспортировки за границу». Также он рассказал, что является гражданином ДНР, России и Украины.
Израиль заявил о появлении у своих границ переданного Западом Украине оружия
Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля полученного Украиной от Запада оружия
У границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине, это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину», передает ТАСС со ссылкой на Jerusalem Post.
Во-первых, заявил Нетаньяху, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер.
Во-вторых, любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля, заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что речь идет не о «теоретической возможности», поскольку у границ Израиля уже оказались «западные противотанковые вооружения».
На прошлой неделе Израиль заявил, что отказывается поставлять Украине летальное оружие. После этого в СМИ появились сообщения о передаче Украине израильских танков «Меркава», однако власти Израиля опровергли эти слухи. В Киеве также раскритиковали Нетаньяху за нежелание посетить Украину.
Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Минобороны: Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, сообщили в Министерстве обороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Отмечается, что все цели достигнуты, а объекты поражены.
Ранее Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ в Запорожье.
Минобороны показало боевую работу снайперов под артобстрелом
Опубликована видеозапись боевой работы российских снайперов под украинским артобстрелом
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Минобороны России показало, как российские снайперы в зоне специальной военной операции попадают под артиллерийский обстрел, но продолжают выполнять боевую задачу.
Ведомство сообщило в Telegram, что «парни попали под артиллерийский обстрел противника, но продолжили идти к своей цели». Снайперская пара «выполнила свою задачу, «сняв» трех военнослужащих ВСУ».
Стрелок-снайпер из Западного военного округа с позывным «Лазарь» рассказал, как его группа пробивалась под артиллерийским огнем в район выполнения боевой задачи.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении ТОС «Солнцепек» термобарическими боеприпасами уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли «две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета, пять боевых бронированных машин». Кроме того, сбит украинский беспилотник, передает ТАСС.
На ямполовском, торском участках и в районе Серебрянского лесничества разведка вскрыла перемещение подразделений ВСУ на боевых бронированных машинах. В результате авиаудара по ним украинские военные «понесли значительные потери личного состава и техники». Также авиация нанесла удар по трем украинским опорным пунктам и месту временной дислокации у населенных пунктов Петровское и Терны.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Вадим Астафьев рассказал, что артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ у Щербиновки и пункт временной дислокации в Авдеевке, передает РИА «Новости».
На Лисичанском направлении сорвана ротация личного состава украинских войск. Авиация нанесла удары по местам скопления живой силы и боевой техники противника.
Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ у Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, гаубицу «Мста» и два миномета в районе Острого, Марьинки и Красногоровки.
Минобороны России сообщило, что российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР.
Напомним, ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Российские войска отразили атаки противника.
Военный эксперт рассказал о переброске колонн ВСУ с резервами под Купянск
Военный эксперт Марочко рассказал, что украинское командование перебрасывает колонны с резервами под Купянск
Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, в колоннах следует новая тяжелая техника, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что движение украинской боевой техники, ранее не участвовавшей в боевых действиях, замечено с северо-западного направления в направлении населенного пункта Купянск. В состав колонн входят танки, автомобильная и бронированная техника.
Марочко добавил, что в грузовых автомобилях едет личный состав и перевозят материальное имущество, передает РИА «Новости».
Ранее Марочко сообщал, что украинские военнослужащие по приказу Киева совершают дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания российских военных на Купянском направлении.
Украинская разведка спрогнозировала еще два-три месяца активных боевых действий
Активные боевые действия будут продолжаться на Украине в ближайшие два-три месяца, заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Как заявил Скибицкого, активные боевые действия «наступательного и оборонительного характера» продолжатся еще два-три месяца, передает ТАСС.
Ранее двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства заявили CNN, что проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий.
Нарышкин рассказал о планах Киева начать карательную операцию в Донбассе в 2022 году
Нарышкин: Киев планировал с подсказки Запада начать задушить Донбасс в 2022 году
У российских властей была информация о том, что Киев к 2022 году готовил силы, чтобы «задушить Донбасс», из-за этого Москва была вынуждена начать специальную военную операцию, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, у Москвы есть достаточно данных, согласно которым Киев планировал сконцентрировать серьезные силы вокруг Донбасса, чтобы «окончательно задушить» регион, передает РИА «Новости».
«Действительно, Киев планировал с согласия, даже с подсказки западных хозяев в конце февраля – начале марта (2022 года) начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса», – заявил Нарышкин со ссылкой на документы, обнаруженные российскими военными в начале спецоперации.
Чтобы не допустить этого, Россия была вынуждена начать спецоперацию, подчеркнул глава СВР.
Нарышкин также назвал заблуждением мысли западных элит, считающих, что возможно «сокрушить Россию силой оружия». «Видимо, именно так, убеждая себя в том, что не было в истории ни обороны Брестской крепости, ни Сталинградской, ни Курской битвы, не было якобы ни красного Знамени Победы над рейхстагом, некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия», – сказал он.
По его словам, последствие этого заблуждения испытывают на себе теперь украинские военные и наемники из западных стран, погибающие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов США и ряда государств НАТО.
Ранее Нарышкин заявил, что российские силы сдерживают контрнаступление не вооруженных сил Украины, а группировки Североатлантического альянса, который использует украинских военных в качестве живой силы.
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ВС России отразили три атаки на Времевском выступе
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За последние сутки самые активные попытки наступления ВСУ предпринимали на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Южно-Донецком направлении в результате грамотных действий подразделений группировки «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Положском направлении, а также в районе Марфополя Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за прошедшие сутки составили более 130 военнослужащих, пять танков, три машины пехоты, три бронемашины, две гаубицы Д-20, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab.
На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки возле Первомайского, Бердычей и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). В ходе боев уничтожены более 90 военнослужащих, две бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Кроме того, у Часова Яра ДНР уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.
На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск в течение последних суток ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, а также польская самоходная артустановка Krab. Около Тимковки Харьковской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Площанки Луганской народной республики (ЛНР), а также Серебрянского лесничества, сообщил Конашенков.
Возле Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность двух ДРГ.
За минувшие сутки уничтожены до 90 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении за сутки ликвидированы свыше 40 военнослужащих и американская артсистема М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО перехвачены четыре тактические ракеты «Точка-У», а также 15 снарядов РСЗО HIMARS и американских управляемых авиационных бомб JDAM.
Уничтожены 11 украинских беспилотников в районах Спорного, Липового, Красной Поляны ДНР, Акимовки и Копани Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В ЕК признали, что ЕС «сложно продвигаться» с новыми санкциями против России
Евросоюзу, принявшему 11 пакетов антироссийских санкций, становится все сложнее продвигаться с новыми мерами против России, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью El Mundo.
Она заявила, что 11-й пакет санкций «очень жесткий». «Трудно идти дальше. Верно то, что были попытки обойти санкции или избежать их, используя лазейки, и это то, чего мы должны избегать любой ценой», – заявила глава ЕК, передает РИА «Новости».
Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что юридически будет очень сложно финансировать восстановление Украины за счет замороженных активов России. Однако над этим активно работают европейские юристы.
«Предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе», –сказала глава ЕК.
Напомним, 11 пакет санкций ЕС вступил в силу.
Под санкции ЕС попали компании из Армении и Узбекистана
Под санкции ЕС за обход антироссийских ограничений попали компании из Армении и Узбекистана
В новый 11-й пакет санкций Европейского союза, действие которого началось в пятницу, были включены две компании из Узбекистана и одна из Армении.
В частности, ограничения введены против армянской компании Tako, работающей в сфере радиоэлектроники, и двух логистических компаний из Узбекистана – Alfa Beta Creative и GFK Logistics Asia.
Европейские чиновники обвиняют их в обходе антироссийских ограничений, сообщает радиостанция Sputnik.
Ранее сообщалось, что власти Европейского союза в рамках 11-го пакета санкций в отношении России включили в черный список ЕС российских военных корреспондентов Семена Пегова, Евгения Поддубного, Александра Сладкова и Михаила Звинчука.
Напомним, 23 июня вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России, при этом в Еврокомиссии признались, что вводить новые санкции становится все сложнее.
Военный эксперт оценил вероятность поставки кассетных боеприпасов из США на Украину
Военный эксперт Козюлин: США прощупывают почву перед отправкой кассетных боеприпасов Украине
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Официально Вашингтон не передает кассетные боеприпасы Украине, однако заявление Пентагона о «полезности» такого вооружения наводит на мысль, что поставки скоро начнутся, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могли бы оказаться «полезными» для ВСУ.
«Как правило, кассетные боеприпасы запускаются с самолетов или при помощи наземных РСЗО. Сам снаряд представляет собой контейнер, в котором находится множество мелких бомб. При падении устройство раскрывается и поражает внушительные территории», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.
«Изначально боеприпасы были придуманы для блокировки продвижения противника по определенному участку. Но проблема в том, что при «рассыпании» бомбы могут оказаться в жилой зоне, среди мирного населения. Поэтому многие страны их и запретили», – продолжил военный эксперт.
«Однако это не останавливает Украину. ВСУ уже уличали в применении ПФМ-1 «Лепесток», которые доставляются именно с помощью кассетных боеприпасов. Что же касается Вашингтона, то Штаты официально не поставляют подобные вооружения Украине», – рассуждает собеседник.
«Но высказывания Пентагона на этот счет и слова о «полезности» наводят на мысль об очередном прощупывании почвы со стороны США. Вполне вероятно, что при провале контрнаступления ВСУ Штаты решатся на официальную отправку кассетных боеприпасов ВСУ», – полагает эксперт.
«В таком случае России стоит максимально оперативно организовать мощную информационную кампанию. Наши чиновники и дипломаты должны настойчиво говорить о применении негуманного оружия. Не исключаю, что части западных стран такие действия США могут не понравиться», – считает собеседник.
«Но надо признать, что нашим военным в этот момент придется непросто. Обезвредить бомбы можно только за счет разминирования. Тут саперам наверняка пригодятся устройства для дистанционной работы», – резюмирует Козюлин.
Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могли бы оказаться «полезными» для ВСУ. Об этом сообщает издание Reuters. По словам Лауры Купер, заместителя помощника главы ведомства по России и Украине, применение подобных снарядов поможет союзникам в борьбе против окопавшихся войск РФ.
Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM). Купер заявила комитету Палаты представителей по международным делам, что «с точки зрения эффективности на поле боя» DPICM «были бы полезны» ВСУ.
По ее словам, в настоящий момент поставка подобных снарядов невозможна в связи с ограничениями со стороны Конгресса США, введенными в связи с опасениями по поводу будущего единства союзников.
При этом кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира. Они выпускают большое количество бомб малого калибра, что делает их потенциально опасными для гражданского населения, проживающего вблизи мест сражений.
Напомним, Украина попросила США о предоставлении кассетных бомб. СМИ сообщали, что Турция с ноября 2022 года начала поставлять ВСУ разработанные в Штатах снаряды данного типа времен холодной войны.