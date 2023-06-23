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«Всеобщую мобилизацию» объявили в Чернигове
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Все военнообязанные в Черниговской области должны явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинское название военкомата) в течение десять дней, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на предписание военного комиссариата.
Издание отмечает, что при поддержке состоялся брифинг ее, который рассказал представителям СМИ, которые проходят в Черниговской области.
Начальника Черниговской областной госадминистрации, полковник Олег Гончарук сообщил об основных мерах по мобилизации в области, передает ТАСС.
«Все граждане от 18 до 59 лет, находящиеся на воинском учете, обязаны явиться в местные ТЦК для уточнения их пригодности к военной службе», – сообщается в документе.
За уклонение от постановки на учет и призыва по мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве объявили всеобщую мобилизацию.
Опубликовано последнее сообщение миллиардера с батискафа «Титан»
Опубликовано последнее сообщение, которое миллиардер Хэмиш Хардинг отправил с батискафа «Титан», потерявшегося в Атлантическом океане, пишет Daily Star.
Так, незадолго до погружения к затонувшему «Титанику» Хардинг отправил сообщение своему другу Терри Виртсу, в котором пожаловался на плохую погоду, передает «Газета.ru».
Терри указал на то, что экипаж батискафа и Хэмиш понимали, на какие риски они идут.
Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем несколько экспертов и режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон высказали предположение, что экипаж не выживет, так как операция по спасению батискафа сравнима с отправкой корабля на Луну.
Береговая охрана США назвала причину гибели экипажа батискафа «Титан»
Представитель Береговой охраны США Могер сообщил о гибели экипажа батискафа «Титан» в результате имплозии
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Обломки пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, сообщил контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.
Могер сообщил, что обнаружена хвостовая обшивка батискафа, а также «дополнительные обломки». Обломки «свидетельствуют о катастрофической потере пассажирской капсулы», передает ТАСС.
По словам Могера, «произошел катастрофический направленный внутрь взрыв». Он отметил, что из-за глубины, на которой находятся обломки и сложности работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала, передает РИА «Новости».
По предварительной версии экспертов, участвовавших в операции, аппарат был разрушен в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь, в противоположность обычному взрыву, направленному вовне), то есть его раздавило под воздействием толщи воды. Когда контр-адмиралу задали уточняющий вопрос о судьбе экипажа батискафа, Могер «выразил соболезнования семьям».
Напомним, в понедельник стало известно о пропаже батискафа с туристами, которых должны были доставить к месту гибели «Титаника». Позднее вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса «Титана». В четверг были найдены обломки батискафа. Компания-оператор батискафа OceanGate Expeditions признала экипаж «Титана» погибшим.
Дуда предложил уступить России территории на Средиземном море
Президент Польши Анджей Дуда в интервью новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV предложил отдать России территории на побережье Средиземного моря.
Предоставить России «кусок на Средиземноморском побережье» он предлагает в обмен на возвращение Украине Крыма, Донецка и Луганска, сообщает Lenta.Ru.
При этом какую именно часть Средиземноморья Дуда не уточнил.
Так Дуда отреагировал на призывы к «компромиссу» между Украиной и Россией, в результате которого Киев должен признать вхождение в состав России новых регионов. По его мнению, страны, которые призывают к подобному «компромиссу», могли бы «отдать свои территории» России в обмен на Донецк, Луганск и Крым, которые при этом перейдут под контроль Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее Дуда заявил, что заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны.
В Киеве объявлена всеобщая мобилизация
В украинской столице объявили всеобщую мобилизацию, военнообязанным предписали явиться в военкоматы в течение 10 дней, сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.
Привала объявил приказ о мобилизации всех, включая тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».
Приказ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, отмечается в документе.
При этом не уточняется, есть ли такие же приказы военкомов в других районах города. По мнению издания, такие меры касаются всей территории Киева.
На прошлой неделе в Ивано-Франковской области Украины также объявили всеобщую мобилизацию.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком
Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.
В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
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Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Москва предостерегла Вашингтон от размещения войск НАТО на Украине
МИД назвал исторической ошибкой США возможное размещение войск НАТО на Украине
США совершат историческую ошибку, если разместят войска НАТО на Украине, так как это будет иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Москва настоятельно предостерегает США не совершать эту ошибку.
«Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран – бывший или нынешние чиновники – все решается в Вашингтоне», – подчеркнул Рябков в эфире RT International.
Он отметил, что на Украине не должно быть никаких войск НАТО.
Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса могут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост
Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева
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Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов.
Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС.
«Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности».
Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту.
СМИ: Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада
CNN: Представители Запада сочли не оправдывающим ожидания контрнаступление Украины
Проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий, заявили CNN двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
Наступление украинской стороны «не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений», сказал один из представителей западных стран в беседе с CNN, передает ТАСС.
Оборонительные рубежи России оказались слишком сильны, также эффективно себя показало отражение атак с помощью ударов ракетами, сказал другой собеседник. ВСУ также уязвимы при преодолении минных полей, сказал третий источник.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что президент США Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после заявлений президента России Владимира Путина об уничтоженной технике ВСУ.
СМИ: Найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа
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Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте ранее обнаруженных обломков, рассказал в эфире телеканала Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил соответствующие данные от президента «Клуба исследователей» Ричарда Гэрриота, куда входили пассажиры.
В сообщении в группе в WhatsApp Гэрриот написал, что найденные части – это рама для посадки и задняя панель батискафа, сообщает РИА «Новости».
Мирнс подчеркнул, что батискаф «Титан» нестандартный, что подтверждает, что найденные части принадлежат именно ему. Он также добавил, что корпус батискафа еще не найден, но очевидно, что он разделился на части.
Напомним, неизвестные обломки обнаружены в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа, сообщила Береговая охрана США.
Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.
Компания OceanGate Expeditions заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»
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Компания OceanGate Expeditions заявила, что экипаж пропавшего батискафа в Атлантике, скорее всего, погиб.
В сообщении сказано, что Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, которые находились на борту батискафа, по мнению компании, «к сожалению, погибли». OceanGate Expeditions заявила, что погибшие «были настоящими исследователями, которые разделяли друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите Мирового океана», передает ТАСС.
Напомним, две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте ранее обнаруженных обломков, рассказал в эфире телеканала Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил соответствующие данные от президента «Клуба исследователей» Ричарда Гэрриота, куда входили пассажиры.
Неизвестные обломки обнаружены в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа, сообщила Береговая охрана США.
Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.
Сверхсекретная система ВМС США зафиксировала взрыв батискафа «Титан»
WSJ сообщила о зафиксированном сверхсекретной системой ВМС США звуке взрыва батискафа «Титан»
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Сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зафиксировала звук имплозии в районе работы батискафа «Титан», сообщил высокопоставленный представитель флота.
Американские военные моряки стали вести прослушивание в попытках засечь батискаф почти сразу после его пропажи. Анализ акустических данных позволил выявить «аномалию, которая соответствует имплозии или взрыву». Аномалия была зафиксирована «в непосредственной близости от места, где работал батискаф, когда связь была потеряна». Соответствующую информацию, которая носила предварительный характер, передали руководству поисково-спасательных работ. При этом ВМС по соображениям нацбезопасности попросили не указывать, какая система использовалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер сообщил, что экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate погиб в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь, в противоположность обычному взрыву, направленному вовне). В батискафе погибли туристы, которых должны были доставить к месту гибели «Титаника».
ЕС запретил поставки нефти из России по «Дружбе» в Германию и Польшу
ЕС запретил поставки нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу
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В рамках принятого Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций полностью запрещена поставка нефти из России по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу, говорится в заявлении Европейского совета.
Уточняется, что происходящая из Казахстана или другой третьей страны нефть сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу «Дружба», передает ТАСС.
Также отмечается, что Евросоюз запретил заходить в свои порты российским танкерам с перегруженной с других судов нефтью из России.
Так, деятельность танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку в формате «судно – судно» и которые подозреваются в обходе запрета на импорт нефти, остановлена. ЕС закрывает свои порты для судов, которые «проводят манипуляции либо отключают навигационные системы слежения».
В принятом ЕС документе указано, что запрещается экспорт в Россию электронных компонентов, полупроводниковых материалов, оборудования для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоров энергетических материалов и прекурсоров химического оружия, а также оптических компонентов, навигационных приборов, металлов, используемых в оборонном секторе и морского оборудования.
Кроме того, Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.
Также ЕС запретил въезд прицепов и полуприцепов из России, включая перевозку грузовиками с регистрацией третьих стран.
Кроме того, Евросоюз ввел санкции против российских телеканалов и онлайн-изданий «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон».
Ранее МИД Эстонии заявил, что вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России.
Диетолог назвал главные преимущества шаурмы перед другим фаст-фудом
Диетолог Гинзбург объяснил рост популярности шаурмы среди россиян
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Шаурма является комбинированным блюдом: в нем есть и белковые компоненты, и углеводы, и клетчатка, и соусы. Если все продукты свежие и приготовлены правильно, то это можно считать вполне сбалансированным приемом пищи, заявил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, комментируя повышение спроса среди россиян на шаурму.
Сервисы доставки и продуктовых магазинов совместно с аналитической фирмой «Платформа ОФД» выявили, что с начала 2023 года россияне стали в два-три раза чаще приобретать шаурму, нежели любой другой фастфуд. Эксперты связывают популярность данного продукта с низкой стоимостью.
«Шаурма – это продукт быстрого приготовления. Как и любой классический фастфуд, она обладает рядом преимуществ, например, где бы человек ее не заказал, он получит то, о чем имеет представление. Плюс, ее очень удобно есть: не нужны ни тарелка, ни вилка. Это блюдо является комбинированным: в нем есть и белковые компоненты (мясо), и углеводы (лепешка, лаваш или пита), и клетчатка (овощи), и соусы. Если все продукты свежие и приготовлены правильно, то это можно считать вполне сбалансированным приемом пищи», – говорит Гинзбург.
Однако назвать шаурму самой полезной даже среди остального фастфуда диетолог не может. Тем не менее, ее также сложно назвать вредной. Но для здорового человека правильно приготовленная шаурма может стать для него тем блюдом, от которого «не похудеешь, не поправишься, но насытишься». И это главное преимущество шаурсы перед другим фастфудом.
Врач рассказывает, что для того, чтобы сделать шаурму «максимально полезной», необходимо заменить лаваш или питу из пшеничной муки, например, на лепешку из муки второго сорта, отрубей, пшенично-ржаной муки или с добавлением злаков. Также следует класть в блюдо больше зелени и свежих овощей. Лук для здорового человека не представляет опасности, поэтому его также рекомендовано использовать.
«Из мясного наполнения следует отдать предпочтение курятине. Риск заразиться от нее чем-либо ниже, нежели от красного мяса. Способ ее приготовления в на вертикальном гриле вполне допустим и даже более полезен, нежели жарка курицы в большом количестве масла на сковороде. Но если все же хочется приготовить мясо на плите, например, в домашних условиях, то для жарки стоит использовать оливковое масло, а лучше вообще курицу потушить. В качестве соуса следует использовать какой-нибудь домашний томатный, который куда полезнее майонеза, который вовсе надо исключить. Ну, и специи не возбраняются», – заключил Гинзбург.
Ранее китайский блогер назвал шаурму одним из лучших уличных блюд в России. По его мнению, в ней «идеально сочетаются мясо, свежие овощи, лепешка и соусы».
Кадырову подарили сделанный донецким кузнецом пулемет из снарядов ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в подарок макет пулемета, выкованный кузнецом из Донецка Виктором Михалевым из украинских снарядов, заявил руководитель Ножай-Юртовского района республики Асланбек Музураев.
Кадырову вручили макет оружия на районном фестивале «Беноевская весна», сказал Музураев, передает РИА «Новости».
«Видите? Дарят пулеметы, а мы будем стрелять из пулеметов», – отреагировал Кадыров.
Глава района пояснил, что пулемет изготовлен из снарядов и автоматных гильз, выпущенных украинскими военными. На нем выбита надпись «Ахмат – сила» в память о погибшем президенте Чечни Ахмате Кадырове.