ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян

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23 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

ЦБ боится надувания ипотечного пузыря и экономического кризиса Светлана Денисова/ТАСС
Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Уехав за границы, поэты замолчали

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Именно в судьбоносные для страны дни раскрывается поэтический дар. У нас под гром пушек музы очень даже заговорили. Но что у «Другой России», а равно «Настоящей России» (самоназвание) с восторгом пиитическим? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Борис Грызлов
Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство России и Белоруссии столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Подробности...

В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Неглупый и опытный человек Майкл Макфол считает возвращение релокантов угрозой национальной безопасности США и предлагает назначить целого спецпредставителя Госдепа, который будет заниматься исключительно их проблемами, включая самые бытовые. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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    ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян

    ВЦИОМ: О доверии Путину заявили 78,9% россиян

    23 июня 2023, 11:29

    Текст: Алина Власенко

    О доверии президенту России Владимиру Путину заявили 78,9% россиян, его деятельность одобряют 76,1% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% респондентов, опрошенных ВЦИОМ.

    Кроме того, 61,8% россиян доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину. Еще 35,7% граждан доверяют лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, о доверии лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову заявили 32,6% опрошенных, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,4%, главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,9% граждан.

    Кроме того, одобряют деятельность президента 76,1% опрошенных, деятельность правительства – 50,7%, председателя правительства – 53,3%.

    Опрос проведен с 12 по 18 июня среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет посредством телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тыс. человек), 1%.

    Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
    Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
    		   
    22 июня 2023, 15:51
    Фото: Al Drago/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    «Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

    Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.

    Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».

    Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.

    Коментарии (37)
    Песков: На Западе поняли фразу Путина «хрен им», несмотря на трудности перевода
    Песков выразил уверенность, что на Западе поняли суть фразы Путина про ядерное оружие
    		   
    22 июня 2023, 12:46
    Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Лидеры западных государств, несмотря на трудности перевода, поняли суть слов президента Владимира Путина про ядерные вооружения, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Речь идет о выступлении президента на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Путин указал, что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и заметил: «Хрен им». Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе.

    «Есть в английском языке ряд идиом, выражений, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться», – сказал Песков.

    По его словам, основной смысл на Западе поняли, передает ТАСС.

    Коментарии (26)
    Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
    		   
    21 июня 2023, 17:02
    Фото: REUTERS/Anna Voitenko
    Текст: Елизавета Шишкова

    ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.

    «На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.

    Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.

    Коментарии (93)
    Путину прочитали стихотворение с последними словами погибшего Героя России
    		   
    21 июня 2023, 17:46
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Подполковник 559-го бомбардировочного авиаполка Илья Мельников зачитал в Кремле президенту Владимиру Путину стихотворение про летчиков-бомбардировщиков, которое оканчивается последними словами Героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом.

    Стихотворение называется «Бомбера с боевого курса не свернуть», рассказал Мельников.

    Бомбера с боевого курса не свернуть,

    И это не пустой звук, это правда.

    А в чем же выражения такого суть?

    А в том, что выполнить задачу – это главное.

    Когда внизу под градом пуль сражается пехота,

    На выручку всегда летят они.

    Бомбить врага – бомберская работа.

    Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полбин

    Ломать фашистской сволочи хребет,

    И мы слова героев наших помним.

    И не свернем. Назад дороги нет.

    Как в те далекие года, так и сегодня

    Опять идет борьба добра со злом.

    Бомберы мы, свое предназначенье помним.

    И с боевого курса не свернем.

    Когда огонь зениток встретил залпом,

    Когда подбит, и кровь течет с лица,

    Ну что ж, встречайте, суки, папу,

    Бомбер работу будет делать до конца.

    Подполковник признался, что зачитать стихотворение его собственного сочинения главе государства ему наказали его сослуживцы. «Сказали, если я его вам не прочту, они меня домой не пустят», – признался Мельников.

    Он пояснил, что финальные строчки – это последние слова Героя России подполковника Александра Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», – сказал летчик Путину.

    «Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими», – ответил глава государства.

    Также Мельников подарил президенту свои наручные часы, он рассказал, что это специальные авиационные часы с секундомером. Он показал гравировку на них, которую сделали боевые товарищи.

    «Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми», – цитирует подполковника ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.


    Коментарии (15)
    Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
    Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
    		   
    22 июня 2023, 12:17
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».

    Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.

    Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.

    Коментарии (63)
    Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство

    21 июня 2023, 14:52

    Текст: Елизавета Шишкова

    Ракетные комплексы «Сармат» поступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сейчас около половины частей РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс». Также идет перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

    Коментарии (18)
    Путин заявил, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца
    Путин: Потери ВСУ говорят, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца
    		   
    22 июня 2023, 12:32
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Запад может поставить Украине новую технику, но мобилизационный резерв закончится, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    По словам главы государства, потери украинских сил в технике и личном составе демонстрируют, что западные союзники Украины «решили воевать с Россией до последнего украинца». «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является», – сказал Путин, передает ТАСС.

    При этом он обратил внимание на то, что резерв вооруженных сил Украины еще не исчерпан, и российские командиры при построении боевой работы должны исходить из этих реалий.

    В то же время министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году Запад поставит Украине 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, передает РИА «Новости».

    Ранее Шойгу сообщил, что украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся.

    Коментарии (31)
    Путин высоко оценил работу военных летчиков

    21 июня 2023, 17:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле высоко оценил работу российской военной авиации и указал на мастерство и профессионализм летного состава.

    «Сегодня вы и ваши боевые товарищи делаете огромной важности работу. Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая – очень хорошо. Средства поражения хорошие, и летчики работают безукоризненно», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, пехота «всегда ждет» авиацию, и эти ожидания, «как правило», оправданы.

    Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.


    Коментарии (13)
    Путин запустил первый маршрут речного электротранспорта на Москве-реке
    Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта на Москве-реке
    		   
    20 июня 2023, 17:51
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке.

    Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным посетил Северный речной порт. Первое судно отправилось с причала «Киевский», передает РИА «Новости».

    «Гудит, как настоящий», – заметил Собянин. «И есть настоящий», – прокомментировал отправление судна Путин, передает ТАСС.

    Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска нового вида городского транспорта – речных электросудов, которые с 20 июня начинают совершать регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке. Первый маршрут длиной более 6,5 км связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной – активно строящиеся и развивающиеся районы столицы. Провозная способность составит 15–16 тыс. пассажиров в сутки, говорится на сайте Кремля.

    По маршруту будут ходить восемь электросудов, названых в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Глава государства поднялся на борт одного из них – Сходни, он ознакомился с оснащением пассажирского салона.

    Помимо этого президент осмотрел выставку «Москва-река. Московское золотое кольцо» Музея транспорта Москвы на Северном речном вокзале. Экспозиция рассказывает об истории вокзала, эволюции отечественного судостроения и развитии речных маршрутов.

    Ранее Собянин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что первые речные электрические суда запустят в Москве 20 июня.

    Коментарии (0)
    Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве

    20 июня 2023, 17:22

    Президент России Владимир Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве, его сопровождает мэр города Сергей Собянин.

    Путин и Собянин дадут запуск движению речных электросудов, передает ТАСС.

    Глава государства также проведет совещание о развитии внутренних речных ресурсов РФ с участием членов правительства, губернаторов и представителей бизнеса.

    Напомним, в 2021 году Северный речной вокзал Москвы был признан одним из лучших в мире проектов архитектуры и дизайна в рамках международного конкурса A`Design Awards.

    Коментарии (2)
    Песков объяснил сокращение саммита «Россия – Африка»
    Песков объяснил сокращение саммита «Россия – Африка» нюансировкой программы

    21 июня 2023, 12:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    Саммит «Россия – Африка», запланированный на июль, сократили из-за нюансировки программы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это связано с программой, просто нюансировка программы саммита», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Напомним, даты проведения форума «Россия – Африка» в Петербурге изменили на 27-28 июля. До этого сроки саммита обозначали с 26 по 29 июля.

    Между тем Песков не уточнил, обсуждал ли президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой возможность своего участия в саммите БРИКС в этой африканской стране, передает ТАСС.

    «Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается», – сказал он.

    Напомним, отдельная встреча Путина с Рамафосой прошла после окончания переговоров с главами делегаций африканских стран на прошлой неделе.

    Коментарии (2)
    Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов

    20 июня 2023, 18:34

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов, об этом он сказал на совещании о развитии речного судоходства.

    «Для увеличения пассажирских, грузовых перевозок, конечно же, нужно обновлять и наращивать речной флот. Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объему финансирования. Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на суда для пассажирских перевозок», – приводит его слова ТАСС.

    Он также напомнил, что существует перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года, которым предусматривается создание порядка тысячи судов, в том числе для речных перевозок.

    Кроме того, Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

    «Еще одна ключевая задача – развитие водного пассажирского транспорта. Необходимо наращивать его использование не только для перевозок между регионами, но и между соседними населенными пунктами, внутри городов. Здесь очень важен опыт Москвы, других субъектов Федерации, где водный транспорт уже встроен в систему внутригородских перевозок», – сказал он.

    Ранее Путин дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Путин вместе с Собяниным посетил Северный речной порт. Первое судно отправилось с причала «Киевский».

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    Патрушев доложил Путину об уничтожении 13 западных танков в зоне СВО
    Патрушев доложил Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления ВСУ

    22 июня 2023, 12:06

    Текст: Алина Власенко

    Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.

    Так, по словам Патрушева, с 4 по 21 июня уничтожены 246 танков ВСУ, в том числе 13 западных. Кроме того, ликвидированы 595 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, в том числе 152 БМП, из них 59 западных.

    «(Также уничтожены) боевые бронированные машины 443 единицы, орудия боевой артиллерии и минометы – 279 единиц, из них западных 48, ракеты систем залпового огня – 42 единицы, зенитные ракетные комплексы – две единицы, тактические истребители – 10 единиц, вертолеты – четыре единицы, БПЛА – 264 единицы, автомобильная техника – 424 единицы», – сказал Патрушев.

    В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу добавил, что ВСУ понесли существенные потери и снизили активность, в настоящее время противник занимается перегруппировкой, передает ТАСС.

    В то же время Путин предложил обсудить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. «Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, с самых важных на сегодняшний день – с ситуации в зоне проведения специальной военной операции», – сказал глава государства, открывая встречу.

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    Трамп заявил об «отличных отношениях» с Путиным
    Трамп заявил о крепких отношениях с Путиным, хоть они давно не разговаривали

    20 июня 2023, 13:24

    Текст: Алина Власенко

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным, и он бы легко убедил его прекратить спецоперацию на Украине.

    Как заявил Трамп интервью телеканалу Fox News, у него отличные и крепкие отношения с Путиным, хотя они «какое-то время» не разговаривали.

    При этом бывший американский президент заявляет, что его разговор с Путиным отсрочил начало спецоперации на несколько лет. Кроме того, Трамп уверен, что Москва не начала бы СВО, если бы он остался президентом США, передает ТАСС.

    Одновременно Трамп считает, что ему удалось бы всего за сутки достичь договоренностей по поводу украинского конфликта. «Я бы достиг соглашения через 24 часа после того, как все началось. Я бы сказал что-то Зеленскому, я бы сказал что-то Путину. И смерти бы прекратились», – сказал Трамп.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом, поскольку «никто не сможет договориться с Владимиром Путиным».

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    Путин заявил о планах форсировать производство беспилотников в России
    Путин: Россия будет форсировать выпуск дронов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях

    21 июня 2023, 15:14

    Текст: Алина Власенко

    Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях, заявил президент Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений.

    «Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он призвал обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.

    Глава государства также отметил, что планы по повышению потенциала всех компонентов Вооруженных сил России будут реализованы в полном объеме на собственной научной и производственной базе, передает ТАСС.

    Президент также отметил огромный вклад в решение боевых задач СВО новейших образцов бронетехники, ракетных комплексов, а также систем ПРО и РЭБ.

    В среду днем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, говорится в сообщении на сайте Кремля.

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