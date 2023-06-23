Британия разозлилась на США из-за спора вокруг должности генсека НАТО

Daily Telegraph сообщила о «ярости» Британии из-за отказа Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО

Отказ президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО вызвал «ярость» Лондона, сообщают правительственные источники.

Как сообщают источники, Байден заблокировал кандидатуру Уоллеса, хотя предполагалось, что Великобритания – «ближайший союзник» США. По мнению источников, «это плохо скажется на отношениях» двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

«Они сильно «удружили» нам, отдав предпочтение этой датской леди», – приводит РИА «Новости» слова источника.

Предполагается, что Байден прислушивается к мнению Франции и Германии, которые хотят видеть на посту генсека НАТО представителя ЕС. Как пишет издание, Байден был склонен поддержать кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Однако та его не впечатлила во время своего визита в США.

Daily Telegraph не исключает, что из-за возникших разногласий захотят продлить мандат действующего генсека Йенса Столтенберга, не неизвестно, согласится ли он. Лондон полагает, что США своей позицией по Уоллесу направляют неправильный сигнал другим членам НАТО, ведь Великобритания входит в небольшое число стран, которые выделяют более 2% ВВП на оборонные расходы. Лондон считает, что в связи с этим Великобритания должна играть одну из ведущих ролей в альянсе.

Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Йенс Столтенберг.