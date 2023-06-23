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Британия разозлилась на США из-за спора вокруг должности генсека НАТО
Daily Telegraph сообщила о «ярости» Британии из-за отказа Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО
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Отказ президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО вызвал «ярость» Лондона, сообщают правительственные источники.
Как сообщают источники, Байден заблокировал кандидатуру Уоллеса, хотя предполагалось, что Великобритания – «ближайший союзник» США. По мнению источников, «это плохо скажется на отношениях» двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
«Они сильно «удружили» нам, отдав предпочтение этой датской леди», – приводит РИА «Новости» слова источника.
Предполагается, что Байден прислушивается к мнению Франции и Германии, которые хотят видеть на посту генсека НАТО представителя ЕС. Как пишет издание, Байден был склонен поддержать кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Однако та его не впечатлила во время своего визита в США.
Daily Telegraph не исключает, что из-за возникших разногласий захотят продлить мандат действующего генсека Йенса Столтенберга, не неизвестно, согласится ли он. Лондон полагает, что США своей позицией по Уоллесу направляют неправильный сигнал другим членам НАТО, ведь Великобритания входит в небольшое число стран, которые выделяют более 2% ВВП на оборонные расходы. Лондон считает, что в связи с этим Великобритания должна играть одну из ведущих ролей в альянсе.
Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Йенс Столтенберг.
Опубликовано последнее сообщение миллиардера с батискафа «Титан»
Опубликовано последнее сообщение, которое миллиардер Хэмиш Хардинг отправил с батискафа «Титан», потерявшегося в Атлантическом океане, пишет Daily Star.
Так, незадолго до погружения к затонувшему «Титанику» Хардинг отправил сообщение своему другу Терри Виртсу, в котором пожаловался на плохую погоду, передает «Газета.ru».
Терри указал на то, что экипаж батискафа и Хэмиш понимали, на какие риски они идут.
Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем несколько экспертов и режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон высказали предположение, что экипаж не выживет, так как операция по спасению батискафа сравнима с отправкой корабля на Луну.
Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».
Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов.
Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну».
Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу.
Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс.
Власти Крыма оценили последствия удара по Чонгарскому мосту
Советник Аксенова Крючков: Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым
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Обстрел украинскими силами Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что в ночь на четверг был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. В настоящее время взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
В свою очередь Крючков напомнил, что из Крыма в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска. Два из них находятся в районе Армянска, один – в районе Джанкоя. «Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», – написал Крючков в Telegram.
Он добавил, что в настоящее время специалисты обследуют конструкции Чонгарского моста. Выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область можно маршрут через город Армянск.
Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
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Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
В Киеве объявлена всеобщая мобилизация
В украинской столице объявили всеобщую мобилизацию, военнообязанным предписали явиться в военкоматы в течение 10 дней, сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.
Привала объявил приказ о мобилизации всех, включая тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».
Приказ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, отмечается в документе.
При этом не уточняется, есть ли такие же приказы военкомов в других районах города. По мнению издания, такие меры касаются всей территории Киева.
На прошлой неделе в Ивано-Франковской области Украины также объявили всеобщую мобилизацию.
Дуда предложил уступить России территории на Средиземном море
Президент Польши Анджей Дуда в интервью новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV предложил отдать России территории на побережье Средиземного моря.
Предоставить России «кусок на Средиземноморском побережье» он предлагает в обмен на возвращение Украине Крыма, Донецка и Луганска, сообщает Lenta.Ru.
При этом какую именно часть Средиземноморья Дуда не уточнил.
Так Дуда отреагировал на призывы к «компромиссу» между Украиной и Россией, в результате которого Киев должен признать вхождение в состав России новых регионов. По его мнению, страны, которые призывают к подобному «компромиссу», могли бы «отдать свои территории» России в обмен на Донецк, Луганск и Крым, которые при этом перейдут под контроль Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее Дуда заявил, что заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны.
Патрушев озвучил потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления
Патрушев: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 13 тыс. военных
ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава, об этом президенту Владимиру Путину доложил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Он пояснил, что речь идет об обобщенных данных, эта информация поступила от ведомств, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Патрушева, с 4 по 21 июня российские войска уничтожили 42 установки ракетных систем залпового огня и десять тактических истребителей, которые ВСУ применяли в ходе контрнаступления.
Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению.
ВКС нанесли групповой удар по украинскому складу иностранного вооружения и военной техники
В ночь на четверг Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар по складу доставленного на Украину иностранного вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны.
Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесли ВКС, назначенный объект поражен, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Ранее сообщалось, что ВС России ночью уничтожили пятерых украинских разведчиков под Кременной.
Москва предостерегла Вашингтон от размещения войск НАТО на Украине
МИД назвал исторической ошибкой США возможное размещение войск НАТО на Украине
США совершат историческую ошибку, если разместят войска НАТО на Украине, так как это будет иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Москва настоятельно предостерегает США не совершать эту ошибку.
«Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран – бывший или нынешние чиновники – все решается в Вашингтоне», – подчеркнул Рябков в эфире RT International.
Он отметил, что на Украине не должно быть никаких войск НАТО.
Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса могут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
Песков: На Западе поняли фразу Путина «хрен им», несмотря на трудности перевода
Песков выразил уверенность, что на Западе поняли суть фразы Путина про ядерное оружие
Лидеры западных государств, несмотря на трудности перевода, поняли суть слов президента Владимира Путина про ядерные вооружения, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Речь идет о выступлении президента на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Путин указал, что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и заметил: «Хрен им». Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе.
«Есть в английском языке ряд идиом, выражений, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться», – сказал Песков.
По его словам, основной смысл на Западе поняли, передает ТАСС.
МИД назвал Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС
МИД назвал неуместным присутствие президента Франции Макрона на саммите БРИКС
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Москва считает, что участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС в ЮАР будет неуместно, эта позиция передана принимающей стороне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В частности, дипломат назвал неверным, если не саммите будет присутствовать лидер страны, которая проводит враждебную и неприемлемую для России политику.
«Мы не скрываем данный подход, сказали о нем коллегам из ЮАР, рассчитываем, что наша точка зрения будет принята во внимание», – подчеркнул замминистра, передает «Интерфакс».
В то же время Рябков отметил, что круг приглашенных определяет принимающая сторона. «Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС», – сказал замминистра.
Ранее издание L'Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС.
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Береговая охрана США назвала причину гибели экипажа батискафа «Титан»
Представитель Береговой охраны США Могер сообщил о гибели экипажа батискафа «Титан» в результате имплозии
Обломки пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, сообщил контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.
Могер сообщил, что обнаружена хвостовая обшивка батискафа, а также «дополнительные обломки». Обломки «свидетельствуют о катастрофической потере пассажирской капсулы», передает ТАСС.
По словам Могера, «произошел катастрофический направленный внутрь взрыв». Он отметил, что из-за глубины, на которой находятся обломки и сложности работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала, передает РИА «Новости».
По предварительной версии экспертов, участвовавших в операции, аппарат был разрушен в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь, в противоположность обычному взрыву, направленному вовне), то есть его раздавило под воздействием толщи воды. Когда контр-адмиралу задали уточняющий вопрос о судьбе экипажа батискафа, Могер «выразил соболезнования семьям».
Напомним, в понедельник стало известно о пропаже батискафа с туристами, которых должны были доставить к месту гибели «Титаника». Позднее вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса «Титана». В четверг были найдены обломки батискафа. Компания-оператор батискафа OceanGate Expeditions признала экипаж «Титана» погибшим.
СМИ: Найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа
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Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте ранее обнаруженных обломков, рассказал в эфире телеканала Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил соответствующие данные от президента «Клуба исследователей» Ричарда Гэрриота, куда входили пассажиры.
В сообщении в группе в WhatsApp Гэрриот написал, что найденные части – это рама для посадки и задняя панель батискафа, сообщает РИА «Новости».
Мирнс подчеркнул, что батискаф «Титан» нестандартный, что подтверждает, что найденные части принадлежат именно ему. Он также добавил, что корпус батискафа еще не найден, но очевидно, что он разделился на части.
Напомним, неизвестные обломки обнаружены в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа, сообщила Береговая охрана США.
Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.
Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
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Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».
Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.
В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.
Российская авиация нанесла удар по «интернациональному легиону» ВСУ
Глава пресс-центра группировки ВС России «Запад» Зыбинский сообщил об авиаударе по «интернациональному легиону» ВСУ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по так называемому интернациональному легиону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ковшаровка, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
У населенного пункта Двуречное ударом миномета «Сани» уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В свою очередь расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожил два украинских минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Западное. У Кисловки и Котляровки артиллерия и танки Т-72Б3 «уничтожили отделение живой силы противника на позициях и один автомобиль». При попытке ротации подразделений ВСУ у Берестового уничтожен американский БТР М113 с личным составом, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе националистов в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки. В том же районе отражена атака ВСУ. У Степногорска уничтожены две самоходные гаубицы «Акация» ВСУ, в Преображенке и Червоной Кринице – две буксируемые гаубицы, передает РИА «Новости».
Авиация уничтожила танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу ВСУ у Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки. Российские ЗРК сбили три украинских беспилотника «Фурия» и два БПЛА «Валькирия».
Чехов сообщил, что старший прапорщик Павел Иванов на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск – беспилотник ВСУ, корректировавший огонь, был уничтожен военными взвода под руководством прапорщика из стрелкового оружия.
На Южно-Донецком направлении нанесены удары по украинским военным, которые готовились к наступлению в районе Макаровки. В результате были уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила противника. Российская авиация уничтожила танк, БМП, боевые бронированные машины и личный состав ВСУ у Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки. Сбит украинский беспилотник «Лелека».
Артиллеристы Центрального военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск и колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
Напомним, в марте сообщалось, что в так называемом интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».