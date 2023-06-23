Вучич и Курти в Брюсселе отказались говорить друг с другом

Вучич и Курти провели переговоры с Боррелем, но отказались говорить друг с другом

В Брюсселе состоялись раздельные переговоры главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с президентом Сербии Александром Вучичем и «премьером» непризнанного Косово Альбином Курти. Друг с другом лидеры Сербии и Косово говорить отказались.

Боррель сообщил, что «провел более чем четыре часа сначала с премьером Курти, потом с президентом Вучичем», но «общей встречи не было». По его словам, стороны «пытались найти решение или хотя бы путь вперед». Он озвучил требования ЕС к Сербии и Косово. Боррель рассчитывает, что Вучич и Курти «поняли ситуацию», а также «необходимость проведения новых выборов» в сербских анклавах. По его словам, лидеры Сербии и Косово «находятся в очень разных обстоятельствах», передает ТАСС.

Брюссель требует от Косово свернуть «полицейские операции вокруг муниципальных зданий в четырех муниципалитетах на севере» региона, а также «дать указания мэрам этих административных единиц временно продолжать работу вне этих зданий».

В свою очередь, Сербия должна гарантировать, что одновременно с полицейскими муниципальные здания покинут участники протестов. По мнению ЕС, «выборы – это суть проблемы и ключ к ее решению», поэтому «обе стороны должны одновременно объявить о проведении выборов в этих округах с условием обязательного участия в нем косовских сербов».

Также Косово должно перестать устраивать необоснованные задержания сербских активистов. От Белграда требуют отпустить троих задержанных в Сербии косовских спецназовцев.

«Не должно быть безнаказанности для тех, кто совершал насилие, но это должно быть оставлено для судебных властей, которые будут решать профессионально и беспристрастно», – сказал Боррель, отметив, что «всего несколько месяцев назад» в Брюсселе была достигнута договоренность «о пути к нормализации отношений».

Еще до переговоров Вучич признался: «Я не понимаю, зачем мне ехать в Брюссель». Он заявил, что совершит поездку «только потому, чтобы потом не спросили, почему не приехал», передает «Интерфакс» со ссылкой на «Радио и телевидение Сербии».

Напомним, ситуация в непризнанном Косово ухудшилась из-за попыток захвата зданий сербских администраций косовскими силовиками. При этом в центре Сербии были задержаны вооруженные силовики Косово.