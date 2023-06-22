Доступ к иконе «Троица» в храме Христа Спасителя сократили

Установлено время, в которое можно будет подойти к иконе «Троица» с пятницы

К иконе «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя можно будет подойти с пятницы, 23 июня с 10.00 до 17.00 мск, сообщила Московская епархия. Это на два часа меньше, чем было установлено ранее.

«В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут», – цитирует сообщение епархии ТАСС.

При этом время доступа к иконе сократили на два часа.

Напомним, икона «Троица» Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля.