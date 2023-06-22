Эксперты: Россия не допустила в Донбассе повторения 22 июня 1941 года

Политологи назвали СВО выученным уроком истории

Россия получила неопровержимые доказательства готовящейся угрозы на территории Украины и сработала на опережение, начав СВО. Подготовку к агрессии против Москвы вели западные страны, подпитывая украинский национализм. К такому выводу пришли эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «СВО: выученные уроки истории».

«22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Сейчас нацизм вновь поднимает голову, не добили его тогда. Россия выучила урок, страна сработала на опережение, начав СВО в ответ на вызов соседа, где царит нацизм. Идея западных политиков по насаждению нацизма провалилась, но угроза никуда не делась», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Украина нарушила все договоренности. Речь даже не о «Минске». Что стало краем? Три вещи. Первое – в декабре начала развертываться военная группировка в 1 млн человек на границе Донбасса. Мы перехватили 22 января приказ командующего нацгвардией Украины Николая Балана о необходимости завершения подготовки к наступательным действиям к 28 февраля 2022 года», – рассказал эксперт.

«Одновременно с этим 22 января был приказ от начальника штаба нацгвардии Украины Владимира Кондратюка о подготовке наступления на Донбасс. Второе – решение размещать базы НАТО открыто, без всяких фиговых листочков. Третье – размещение ракет средней дальности на территории Украины. А это уже взведенный курок пистолета у нашего виска», – добавил он.

После 2014 года Украина окончательно перешла под контроль западных стран, начался процесс трансформации сознания у населения и стало очевидно, что ее пытаются оторвать от России, отметил Петр Скоробогатый, заместитель главного редактора – редактор отдела политики журнала «Эксперт». «Один из сценариев развития ситуации на Украине – афганский, при котором Украина будет брошена западными спонсорами. Возможно, на ее месте будет хаос. Если же проект будет реализован, мы увидим полностью нацистскую Украину», – полагает эксперт.

«Преступления Украины очень схожи с фашистскими, мы их расследуем, анализируем, делаем выемки документов. Украинцы с удовольствием себя чувствуют фашистами. Понятно, что в идеологическом плане – это абсолютно западная инициатива», – отметил Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ.

«Нужно четко понимать, что, говоря о нацизме на Украине, мы не просто проводим аналогию с гитлеровским фашизмом, это один и тот же нацизм с одними корнями. Особое распространение эти идеи получили в Англии», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.

«В 80-х годах из Канады хлынул мутный поток фашистской пропаганды, который расцвел в 90-х, пропитывая все общество. Большинство стран мира на Генассамблее ООН голосовали и голосуют за российскую резолюцию о противоборстве нацизму. Не поддерживали ее лишь США и Украина. Потом к ним присоединилась Германия, Канада, Швеция – все, кто раньше воздерживались, сейчас открыто подняли забрало», – отметил он.

«Вчера в Молдавии приняли решение, что Дня Победы там не будет. Сегодня канцлер Германии отчитывался, как поддерживается война на Украине. Это высказывание специально приурочено к сегодняшней памятной дате», – отметил Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН.

«22 июня стягивает к себе смыслы не случайно. Активное переписывание истории – сигнал. Где переписывается история, начинаются проблемы – так реализуется восточно-европейская политика. Это выражается в поддержке этнонационализма, который направлен на ревизию истории. Сегодня необходимо пересматривать российскую политику на постсоветском пространстве. Нужно переходить к более масштабной работе, направленной на деконструкцию этнократических режимов», – подчеркнул эксперт.

В этой работе могут помочь российские музеи. Их экспозиции и фонды содержат вещественные доказательства о тысячелетней истории нашей страны и народе-победителе со своими важными ценностями – щитом против тлетворных влияний, отметил Андрей Сементковский, военный историк, эксперт по Великой Отечественной войне.

«Мы говорим о многонациональности, удивительной стойкости нашего народа. Сегодняшнее поколение россиян осталось верным заветам победителей. Когда мы смотрим на Знамя Победы, мы преисполняемся желанием продолжать их дело борьбы с нацизмом», – сказал историк.

«Межмузейная группа при Министерстве культуры собирает трофеи, идеологические материалы, литературу, материалы, связанные с народными республиками, добровольческими подразделениями, личные истории бойцов. Все это составляет музейный фонд. Мы работаем не только в зоне боевых действий, но и в регионах России, далеких от передовой, где местные жители объединяются вокруг помощи фронту», – отметил Никита Аникин, заместитель директора Государственного центрального музея современной истории России.

В завершение дискуссии эксперты отметили, что Россия вынесла трагический урок из 22 июня 1941 года и не позволила противнику начать военные действия в тот момент, когда страна была не подготовлена.