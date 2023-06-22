В Польше допустили, что яхту «Андромеда» могли привлечь для отвода глаз

Rzecz Pospolita: Яхту «Андромеда» могли привлечь для отвода глаз

Экипаж яхты «Андромеда» не имел отношения к диверсии на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», яхту могли использовать для создания ложной версии подрыва газопроводов, пишет польская газета Rzecz Pospolita со ссылкой на результаты следствия польской национальной прокуратуры.

Польское следствие установило, что судно осматривала польская погранохрана, члены экипажа имели болгарские паспорта. Кроме того, яхта простояла в польском порту 12 часов и за это время на ее борт ничего не загружали, передает ТАСС.

Следствие считает, что целью «Андромеды» было направить следствие в тупик, а не диверсия.

Ранее сообщалось, что территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая, предположительно, участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши.