ВЦИОМ: Более половины россиян стараются почтить память павших в День памяти и скорби

Каждый второй россиянин делает что-то особое в День памяти и скорби (53%), к такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самый распространенный способ почтить память павших бойцов – внутри семьи (28%), сюда вошли такие варианты, как встречи с родственниками, общие воспоминания, просмотр фотографий близких, участвовавших в войне, разговоры с детьми и внуками о событиях тех времен, застолье и сто грамм «на помин», говорится на сайте ВЦИОМ.

Второй способ – традиционные практики скорби (18%), люди возлагают венки к памятникам, Вечному огню, ходят на кладбище, приводят в порядок могилы участников войны.

12% опрошенных предпочитают в День памяти и скорби принять участие в общественных мероприятиях (12%), например, в памятных концертах, акциях, шествиях. Ничего не делают в этот день 43% россиян.

Дату начала Великой Отечественной войны на сегодня помнит большинство россиян – 75%. Верный ответ назвали 85–86% россиян старше 45 лет, среди молодежи 18–24 лет – уже 66%, еще меньше – в группе 25–34-летних – 57%.

При этом памятники, посвященные Великой Отечественной войне, россияне за последние годы стали посещать чаще, сегодня это делают 81% респондентов.

Абсолютное большинство россиян говорят, что памятники, посвященные Великой Отечественной войне, в их населенном пункте находятся в хорошем состоянии (93%), в 2015 году так говорили 83%. Только 2% опрошенных сообщили о плохом состоянии памятников, что в четыре раза меньше, чем восемь лет назад (2015 г. – 8%). Это указывает на возросшее внимание и общества и власти, обеспечивающей надлежащее состояние памятных объектов, к мемориалам Великой Отечественной войны.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 11 июня 2023 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.