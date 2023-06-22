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Мемориальная акция «Свеча памяти» состоялась в Москве
Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти» состоялась в Москве у Музея Победы
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Посвященная Дню памяти и скорби Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти» проходит в Москве у Музея Победы, в полночь собравшиеся на площади перед музеем почтили память погибших минутой молчания.
Прямую трансляцию акции можно посмотреть на странице Музея Победы в соцсети «ВКонтакте».
На сайте Музея Победы сообщается, что в рамках акции ветераны, почетные гости и волонтеры зажигают от Вечного огня 1418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны.
Как сообщает Музей Победы в Telegram, право зажечь факел от Вечного огня было предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны Василию Пронину и Марии Рохлиной, а также начальнику центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, Герою России, полковнику Александру Белоглазову.
На фасаде Музея Победы с помощью технологии видеомэппинга демонстрируется двадцатиметровая видеоинсталляция.
Напомним, ежегодно в ночь на 22 июня жители России и зарубежных стран зажигают свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. На Мамаевом кургане в Волгограде в рамках международной патриотической акции «Огненные картины войны» зажгли картину из 15 тыс. частиц Вечных огней, доставленных из других городов-героев России.
В Конгрессе США заявили о «вопиющем провале» Блинкена в Китае
Конгрессмен Маккол назвал «вопиющим провалом» визит Блинкена в Китай
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай стал «вопиющим провалом», заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
Маккол в своем письменном заявлении отметил, что результатом 11 часов переговоров и тысяч долларов, потраченных на визит, стало лишь «простое обещание новых встреч в будущем», передает ТАСС.
Конгрессмен считает неприемлемым то, что в ходе переговоров не удалось достигнуть никакого прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев. В частности, он упомянул Марка Свидана, который более десяти лет содержится под стражей в Китае.
Также назвал неудачей Блинкена вопрос, касаемый «агрессивных действий» Китая в отношении Тайваня. США, по мнению конгрессмена, должны дать «сильный и решительный ответ» на «угрозу стабильности в регионе», которую своими действиями якобы создает Пекин.
Кроме того, обратил внимание Маккол, Блинкен проигнорировал историю со сбитым над территорией США китайским аэростатом. По его словам, госсекретарь таким образом пренебрег опасениями американского народа. Не затронул Блинкен и вопрос о строительстве военного тренировочного лагеря Китая в Кубе, указал Маккол.
В ходе будущих контактов с Китаем госсекретарю США следует приложить больше усилий, уверен Маккол, призвав занимать «твердую и непоколебимую» позицию по ключевым вопросам.
Напомним, 18–19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Президент США Джо Байден по итогам заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на «верном пути». В Китае, напротив, заявляли, что отношения двух стран оказались на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.
Вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса пропавшего батискафа
NBC: У корпуса пропавшего батискафа «Титан» имелись признаки «циклической усталости»
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Корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости», сообщают американские СМИ со ссылкой на интервью основателя компании OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.
Раш в интервью изданию Geekwire в январе 2020 года говорил, что корпус предназначенного для экскурсий к «Титанику» батискафа «демонстрировал признаки циклической усталости». В результате, рассказывал он, максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. метров, в то время как обломки «Титаника» покоятся на глубине 3 тыс. 800 метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.
Про ту же максимальную глубину погружения в 3 тыс. метров говорится и в презентации OceanGate от декабря 2019 года для специализированной океанографической лаборатории. Раш тогда заявлял, что компания приступила к новому этапу поиска финансирования, чтобы направить средства на постройку новых аппаратов, способных погружаться глубже «Титана».
NBC пишет, что в 2021 году OceanGate именно на «Титане» провели экскурсию к «Титанику», а на сайте компании в настоящее время указывается, что батискаф погружается на 4 тыс. метров.
Ранее сообщалось, что воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось примерно на 40 часов, запас иссякнет днем четверга.
Российские силы заняли укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Пушилин: Российские военные взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Российские военные установили контроль над укрепрайоном «Зверинец» на Марьинском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что укрепрайон «Зверинец» является важной позицией на Марьинском направлении, которую давно пытались взять российские силы.
«Там серьезный укрепрайон. Мы к нему подходили уже с разных сторон. Сейчас он контролируется нашими подразделениями», – сказал Пушилин, передает ТАСС.
Ранее Пушилин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.
В бундесвере обвинили ВСУ в неправильном обращении с нежной немецкой военной техникой
Junge Welt: Украинские военные раскритиковали немецкую технику
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Военные ВСУ записывают видео, где критикуют поставленную Киеву немецкую технику, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщило издание Junge Welt.
По данным газеты, солдаты ВСУ недовольны «очень сложной системой заряжания» орудий, а также «недостаточной надежностью в боевых условиях», передает Telegram-канал Baltnews.
Один из украинских военных заявил, что советское оружие служит гораздо дольше, а поломку немецкого вооружения самостоятельно устранить не удалось. В связи с этим гаубицу пришлось разобрать и отправить в тыл для ремонта.
В Германии ответили на претензии украинцев. Ряд высокопоставленных офицеров бундесвера негативно отнесся к подобным жалобам. В ФРГ украинцев назвали неблагодарными, а также не способными освоить технику.
Глава Территориального командования генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил: «Panzerhaubitze 2000 – это нежная, но при этом очень точная машина. Я сомневаюсь, что украинцы способны правильно эксплуатировать данные гаубицы».
Ранее в ВСУ заявляли, что немецкие самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 оказались не приспособлены для использования в период весенней распутицы.
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Российский глубоководник обсудил с режиссером Кэмероном трагедию батискафа у «Титаника»
Океанолог Сагалевич: Режиссер Кэмерон допустил гибель батискафа у «Титаника»
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Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон считает, что потерявшийся на месте гибели «Титаника» батискаф погиб, рассказал российский океанолог Анатолий Сагалевич.
Сагалевич является создателем российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», которые использовались на съемках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» и был лично знаком с пилотом пропавшего батискафа «Титан» Полем Наржеоле. В среду Сагалевич провел телефонный разговор с Кэмероном, передает РИА «Новости».
«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полем Наржеоле… Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», – рассказал океанолог.
По мнению Сагалевича, пилот пропавшего батискафа «Титан» Поль-Анри Наржеоле не мог зацепиться за обломки лайнера «Титаник», поскольку ообладал колоссальным опытом. Он добавил, что дружит с Наржеоле 30 лет, этот пилот порядка 35 раз погружался на «Титаник», поэтому версию про то, что батискаф зацепился с затонувшим лайнером можно исключить.
Сагалевич отметил, что Наржеоле много работал на французском аппарате «Наутиле», который способен погружаться на глубину 6 тыс. метров, в то время как «Титаник» находится на глубине около 3,8 тыс. метров. Океанолог допустил, что на батискафе случилось «что-то трагическое».
Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем воздуха на пропавшем в батискафе осталось примерно на 40 часов, запас иссякнет днем в четверг.
МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине
МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента Соединенных Штатов Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине, заявила спикер МИД КНР Мао Нин.
Согласно ее заявлению, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию, передает ТАСС.
Напомним, Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.
«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.
Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.
Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
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Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».
По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.
Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.
Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
В центре Парижа прогремел мощный взрыв
В пятом округе французской столицы произошел взрыв, сотрудники правоохранительных органов приступили к эвакуации участка около госпиталя Валь-де-Грас.
После взрыва в небе поднялся черный дым, фасады нескольких соседних домов рухнули, часть зданий загорелась, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала BFMTV.
Телеканал уточнил, что здание, где произошло ЧП, полностью обрушилось, вероятно, это был взрыв газа, сообщает ТАСС.
На месте происшествия уже работают пожарные, стражи порядка проводят эвакуацию. Как минимум один человек пострадал.
Пропавшую в Вене осенью 2022 года австрийку нашли во Владивостоке
МВД обнаружило пропавшую в Вене осенью 2022 года австрийку во Владивостоке
Сотрудники полиции нашли пропавшую в Вене в 2022 году и объявленную в международный розыск гражданку Австрии во Владивостоке, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
В Telegram-канале ведомства указано, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОНЦБ Интерпола УМВД Приморья установили местонахождение без вести пропавшей в городе Владивостоке.
Ранее стало известно, что в Бурятии спасли девушку, пропавшую 18 назад в Тункинском районе.
В Москве нашли мертвым одного из создателей термоядерной бомбы
Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов скончался в Москве, его тело нашли в квартире, сообщили в экстренных службах.
Отмечается, что мужчина мог покончить с собой, передает ТАСС.
Мертвым его нашли в собственной квартире на Космодамианской набережной. Сообщается, что он оставил предсмертную записку, в которой попрощался с родственниками.
Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии, участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, а также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.
В Германии сообщили о согласии России на смену немецкого посла
Spiegel: МИД ФРГ утверждает, что Россия выдала агреман новому германскому послу
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Россия, как утверждает МИД Германии, согласилась принять нового посла ФРГ в Москве и выдала ему агреман – предварительное согласие на прием, пишут немецкие СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство своей страны.
По данным источника Spiegel в МИД Германии, Россия согласилась принять в качестве нового посла Александера Ламбсдорфа – замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) Германии в Бундестаге, передает ТАСС.
В этой должности Ламбсдорф сменит Гезу Андреаса фон Гайра, который работает в России с сентября 2019 года. Последний же перейдет на пост главы постоянного представительства Германии при НАТО в Брюсселе.
Как уточняет германский МИД, 56-летний Ламбсдорф отправится в Москву уже «этим летом».
О том, что Ламбсдорф, вероятно, станет новым послом Германии в России, газета ВЗГЛЯД писала еще в декабре. Род Ламбсдорфов, из которого происходит политик-аристократ, обладающий репутацией реалиста, в свое время служил Российской империи.
Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство
Ракетные комплексы «Сармат» поступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что сейчас около половины частей РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс». Также идет перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».
Путину прочитали стихотворение с последними словами погибшего Героя России
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Подполковник 559-го бомбардировочного авиаполка Илья Мельников зачитал в Кремле президенту Владимиру Путину стихотворение про летчиков-бомбардировщиков, которое оканчивается последними словами Героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом.
Стихотворение называется «Бомбера с боевого курса не свернуть», рассказал Мельников.
Бомбера с боевого курса не свернуть,
И это не пустой звук, это правда.
А в чем же выражения такого суть?
А в том, что выполнить задачу – это главное.
Когда внизу под градом пуль сражается пехота,
На выручку всегда летят они.
Бомбить врага – бомберская работа.
Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полбин
Ломать фашистской сволочи хребет,
И мы слова героев наших помним.
И не свернем. Назад дороги нет.
Как в те далекие года, так и сегодня
Опять идет борьба добра со злом.
Бомберы мы, свое предназначенье помним.
И с боевого курса не свернем.
Когда огонь зениток встретил залпом,
Когда подбит, и кровь течет с лица,
Ну что ж, встречайте, суки, папу,
Бомбер работу будет делать до конца.
Подполковник признался, что зачитать стихотворение его собственного сочинения главе государства ему наказали его сослуживцы. «Сказали, если я его вам не прочту, они меня домой не пустят», – признался Мельников.
Он пояснил, что финальные строчки – это последние слова Героя России подполковника Александра Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», – сказал летчик Путину.
«Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими», – ответил глава государства.
Также Мельников подарил президенту свои наручные часы, он рассказал, что это специальные авиационные часы с секундомером. Он показал гравировку на них, которую сделали боевые товарищи.
«Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми», – цитирует подполковника ТАСС.
Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.