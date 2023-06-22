Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти» состоялась в Москве у Музея Победы

Посвященная Дню памяти и скорби Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти» проходит в Москве у Музея Победы, в полночь собравшиеся на площади перед музеем почтили память погибших минутой молчания.

Прямую трансляцию акции можно посмотреть на странице Музея Победы в соцсети «ВКонтакте».

На сайте Музея Победы сообщается, что в рамках акции ветераны, почетные гости и волонтеры зажигают от Вечного огня 1418 свечей – по числу дней Великой Отечественной войны.

Как сообщает Музей Победы в Telegram, право зажечь факел от Вечного огня было предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны Василию Пронину и Марии Рохлиной, а также начальнику центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, Герою России, полковнику Александру Белоглазову.

На фасаде Музея Победы с помощью технологии видеомэппинга демонстрируется двадцатиметровая видеоинсталляция.

Напомним, ежегодно в ночь на 22 июня жители России и зарубежных стран зажигают свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. На Мамаевом кургане в Волгограде в рамках международной патриотической акции «Огненные картины войны» зажгли картину из 15 тыс. частиц Вечных огней, доставленных из других городов-героев России.