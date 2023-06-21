Огненную картину «Родина-мать зовет!» зажгли на Мамаевом кургане

Огненную картину «Родина-мать зовет!» из 15 тыс. частиц Вечных огней зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде

На Мамаевом кургане в Волгограде в рамках международной патриотической акции «Огненные картины войны» зажигают картину из 15 тыс. частиц Вечных огней, доставленных из других городов-героев России, сообщают информационные агентства.

Посвященная Дню памяти и скорби акция проводится в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Картина площадью 8 на 18 метров изображает пятиконечную звезду и скульптуру «Родина-мать зовет!», передает ТАСС.

Частицы огня добровольцы привезли из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя. В акции принимает участие 100-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Михаил Пеймер.

Как рассказал глава пресс-службы «Волонтеров Победы» Даниил Кирпиченко, картина из более чем 15 тыс. лампад «будет зажигаться постепенно и долго гореть – до 2 часов ночи». При этом на LED-экране демонстрируют «онлайн-силуэт» картины, где «будут появляться виртуальные свечи с видеороликами, которые снимали и присылали нам жители всей России», сообщил он.

Напомним, посвященная Дню памяти и скорби акция «Линия памяти» началась в Москве. В рамках акцииволонтеры и участники зажгут 1418 свечей на Крымской набережной.