Посвященная Дню памяти и скорби акция «Линия памяти» началась в Москве

На Крымской набережной в Москве началась посвященная Дню памяти и скорби акция «Линия памяти»

В рамках акции «Линия памяти», посвященной Дню памяти и скорби, волонтеры и участники зажгут 1418 свечей на Крымской набережной в Москве, сообщают информационные агентства.

Каждая свеча символизирует один из дней Великой Отечественной войны. Первую из них традиционно зажег ветеран Великой Отечественной войны. В 2023 году первую свечу зажег столетний Александр Хоменко. Хоменко служил в пехоте, в войну он прошел от Сталинграда до Берлина, передает РИА «Новости».

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский подчеркнул, что «это не праздник, это день памяти и скорби». Акция проводится в городе уже в девятый раз. Глава комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова сообщила, что 2 тыс. молодых волонтеров будут участвовать во всех акциях с вечера 21 июня по вечер 22 июня. Так, на Крымской набережной до 8.00 они будут поддерживать Огонь Победы.

Напомним, ежегодно в ночь на 22 июня жители России и зарубежных стран зажигают свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.