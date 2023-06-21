Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»

Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»

Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.

Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».



По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.

В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.

Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.

Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.