Общественные штабы приготовились к наблюдению за стартом избирательных кампаний

Общественные штабы по наблюдению за выборами открылись почти во всех регионах России, эксперты провели первые заседания и приготовились к мониторингу этапа выдвижения кандидатов и обучению наблюдателей.

На сайте НОМ указано, что руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Нижегородской области Роман Стронгин ставит глобальную задачу – повысить доверие избирателей к выборам через независимое наблюдение.

«Важно, чтобы люди доверяли результатам голосования. Для этого мы готовим независимых от политических сил общественных наблюдателей, для которых приоритет – соблюдение закона на выборах», – подчеркнул он.

Отмечается, что в Новгородской области в сентябре пройдет 21 избирательная кампания местного уровня – избирателям предстоит избрать 12 глав городских и сельских поселений и 115 депутатов представительных органов власти.

Как отметил руководитель общественного штаба Александр Алтухов, формирование корпуса наблюдателей, их подготовка и обучение – главная, однако не единственная задача, стоящая перед общественным штабом.

«На протяжении всех стадий кампаний мы будем рассказывать избирателям о подготовке к голосованию и обсуждать вопросы политической конкурентности», – указал он.

Известно, что в Кемеровской области – Кузбассе общественный штаб подготовит к выборам более 3 тыс. общественных наблюдателей. Глава общественного штаба Владислав Овчинников заметил, что главными принципами нашей работы являются открытость к диалогу со всеми участниками выборов и объективный подход к его оценке.

«Напомним, 8, 9 и 10 сентября в регионе пройдут выборы губернатора, депутатов заксобрания, а в девяти муниципалитетах будут избраны депутаты представительных органов местного самоуправления», – сказал он.

В заседаниях общественных штабов Нижегородской, Новгородской областей и в Кемеровской области – Кузбассе принял участие председатель НОМ, член СПЧ при президенте Александр Брод.

«Ассоциация НОМ выступает постоянным партнером общественных штабов по наблюдению за выборами по вопросам информационно-методической поддержки экспертов, подготовки наблюдателей по обновленным обучающим стандартам и работе с информационными ресурсами, в том числе с «Картой сообщений» НОМ, где в режиме реального времени идет объективное отражение хода голосования на участках по всей стране», – подчеркнул он.

В Ивановской области в сентябре пройдут выборы губернатора региона. Как отметил руководитель общественного штаба Дмитрий Тихов, в течение всего периода голосования на базе штаба юристы будут анализировать ход избирательных кампаний, откроется колл-центр, а в дни голосования будет организована работа выездных групп.

В Смоленске прошло совместное расширенное заседание Общественного Совета по наблюдению за выборами и Совета общественной палаты региона. Как заверила председатель общественного штаба и председатель регионального отделения Союза журналистов Марина Проскурнина, в первую очередь важно максимально информировать избирателей о ходе кампаний и обеспечивать их достоверной информацией.

«Обучение наблюдателей будет проходить в июле-августе в формате межрайонных семинаров, по завершении которых впервые все участники получат сертификаты», – сказала она.

Региональный общественный штаб начал работу и в Иркутской области. Его возглавил руководитель Центра общественно-политических, правовых и коммуникационных проектов Владислав Шиндяев.

«Мы будем наблюдать за регистрацией кандидатов и партий, за агитационной кампанией, ходом голосования, подведением итогов и их оглашением. Таким образом, все этапы избирательных кампаний будут охвачены объективной экспертной оценкой», – сообщил он.

Как сообщила руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области Наталья Горбачева, на площадке структуры действует «горячая линия», группа мониторинга и разбора нарушений, мобильного реагирования, подготовки и координации наблюдателей.

«В этом году в нашем регионе будет применяться дистанционное электронное голосование. Мы внимательно будем изучать все возможности общественного контроля за технологией, участвовать в наблюдении за ДЭГ и разъяснять устройство системы разным категориям избирателей», – заключила она.