МВД предложило блокировать счета кибермошенников без суда

МВД предложило дать полиции право блокировать счета кибермошенников без суда

Полиция собирается получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах без решения суда на срок до десяти дней, сообщили в МВД.

Отмечается, что, несмотря на то что за последние пять лет число преступлений с использованием IT увеличилось в три раза, следствие не имеет права без суда приостановить операции по счетам, передает РИА «Новости».

В этой связи законопроектом предлагается дополнить УПК РФ статьей, согласно которой появится возможность принимать решение о приостановлении расходных операций с электронными денежными средствами по указанным счетам на срок до десяти суток.

Также в ведомстве отметили, что в этот период следователь при согласии прокурора обязан направить в суд ходатайство о наложении ареста на денежные средства или вынести постановление об отмене постановления о приостановлении операций по соответствующим счетам.

Нововведение позволит фигурантам дел использовать иные свои деньги на счетах и пользоваться услугами связи, уточняют в МВД.

Кроме того, представители полиции заверили, что это «не повлечет неоправданное ограничение конституционных прав законопослушных граждан».

В данный момент внесение таких изменений в УПК РФ обсуждается с заинтересованными ведомствами, большинство которых концептуально поддержали предложение МВД России.

Ранее сообщалось, что средняя сумма кражи, проводимой кибермошенниками, за последние несколько лет увеличилась на 30%.