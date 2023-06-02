|
|
США объявили о готовности к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
Салливан заявил о готовности США к переговорам по контролю над вооружениями в формате «пятерки» СБ ООН
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
США готовы к переговорам без предварительных условий по вопросу контроля над вооружениями, в том числе в рабочем формате «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН, заявил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан уточнил, что речь идет о переговорах России, США, Китая, Британии и Франции, передает ТАСС.
Кроме того, Салливан заявил о готовности американской стороны, несмотря на разногласия с Москвой, к разработке договоренностей с Россией на смену ДСНВ на период после 2026 года.
Между тем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.
Посольство России заявило, что «объявленные США контрмеры» будут учтены, но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы.
Захарова пояснила заявление Блинкена о «процветающей России»
Представитель МИД Захарова: США не рассматривают россиян бенефициарами процветающей России
|
|
Вашингтон действительно хотел бы видеть Россию процветающей. Подобные тезисы звучали от всех, кто намеревался подчинить нашу страну, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности в процветании России.
«Заявление Блинкена – это классическая история. Такие тезисы озвучивали все, кто когда-либо хотел заполучить нашу страну, подчинить ее, присвоить себе недра и ресурсы», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Они действительно хотят видеть Россию процветающей. Но только для себя. Русские люди в понимании США в число бенефициаров этого процветания не входят», – заключила дипломат.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей стране. По его словам, на протяжении последних 30 лет Штаты якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – подчеркнул госсекретарь США, передает ТАСС.
Также он сказал, что США не стремятся к свержению власти в России, и россияне должны сами определять свое будущее.
Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Помимо этого, США в среду объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 300 млн долларов. Так, Вашингтон поставит Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Сам Блинкен в мае в контексте атаки дронов на Кремль говорил, что Украина имеет право защищаться так, как сочтет нужным. Он также не исключал объявление России «страной – спонсором терроризма».
Россия обвинила США в «правовом волюнтаризме»
Посольство в Вашингтоне приняло к сведению решение США не передавать Москве информацию о вооружениях в рамках СНВ-3
|
|
Решение США прекратить передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений не изменит позицию Москвы в вопросе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщило российское посольство в Вашингтоне.
Посольство подчеркнуло в Telegram, что заявления властей США «не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг» СНВ-3. По мнению российской стороны, США отказываются «признавать незыблемость международного права», поскольку им «всегда был присущ правовой волюнтаризм».
Российские дипломаты заявили, что учтут «объявленные США контрмеры», но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы. Россия считает, что возобновление действия СНВ-3 невозможно без отказа США от «враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение». При этом Россия «продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере».
Напомним, Госдеп сообщил, что с 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО.
США перестали передавать России информацию о стратегических вооружениях
Госдеп сообщил о прекращении Вашингтоном передачи Москве информации о стратегических вооружениях в рамках СНВ-3
|
|
С 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил Госдеп.
В Госдепе сообщили, что США отменяют выданные российским специалистам визы для осуществления инспекций по СНВ-3 и не собираются выдавать новые. Кроме того, США прекращают передавать Москве телеметрические данные, которые затрагивают пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве США, Вашингтон заранее предупредил Москву о вводимых контрмерах в рамках СНВ-3. В США заявили о готовности к конструктивному диалогу для его возобновления, передает РИА «Новости».
США заявили, что их действия «полностью соответствуют международному праву», которое «допускает возможность применения таких мер, чтобы побудить другое государство вернуться к соблюдению своих международных обязательств». По словам Госдепа, принятые Вашингтоном меры носят «пропорциональный и обратимый характер».
Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Вашингтон заявлял, что хочет возврата Москвы в СНВ-3. Однако в Москве указали, что США следовало раньше договариваться с Россией, сейчас это невозможно, так как курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности.
В Совфеде оценили готовность США пренебречь «красными линиями» России
Сенаторы назвали цель публикаций в западных СМИ о «красных линиях» России
|
|
У публикации WP есть ряд целей, в том числе – давление на нашу страну. Вместе с тем, только российский президент будет определять те самые «красные линии» и принимать решения об ответе на их пересечение. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в западных СМИ заявили, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии».
«WP следовало бы внимательно следить за тем, что именно делают американцы и НАТО в целом. Тогда бы они заметили, что на самом деле США и другие члены альянса более всего боятся влететь в необратимую и кошмарную для них ситуацию прямого столкновения с Россией», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Мы же, в свою очередь, оставляем за собой право определять, где эти «красные линии» проходят. И об этом говорит президент России Владимир Путин. А Штаты и НАТО будут и дальше ерзать на двух стульях: поставлять военную помощь Украине и бояться прямого конфликта с нами», – отметил он.
«Вместе с тем, стоит обратить внимание еще и на то, что Россией руководят люди, известные всему миру, профессиональные политики. Ни у кого нет сомнений в том, что наш президент самостоятелен в принятии решений и берет ответственность за них на себя. Все понимают, например, кто руководит Китаем, Бразилией или ЮАР. Но никто не понимает, кто руководит США, ЕС, Британией и так далее», – акцентировал сенатор.
«Так, в Соединенных Штатах решения принимаются каким-то узким кругом, тщательно скрываемым от широкой публики. Ведь все же прекрасно понимают, что Байден не в состоянии руководить страной. Значит, кто-то делает это за него. За последние 10-15 лет эти негласные круги влияния выпустили на авансцену безответственных и, мягко говоря, непрофессиональных политиков – гинекологов, шутов, каких-то активистов и так далее», – добавил он.
«И главная опасность для мира в том, что на этой кухне теневые повара они действуют только в угоду своим корыстным интересам, каждый день рискуют жизнью всего человечества, надеясь, что им это сойдет с рук», – полагает парламентарий.
«Такими публикациями американцы пытаются удовлетворить свои различные интересы: взбодрить свое общество и истеблишмент, надавить на Россию, и, конечно, каким-то образом вмешаться в предвыборную борьбу между республиканцами и демократами», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Кроме того, США наращивают свою военную и финансовую поддержку Украины и для этого им нужны какие-то внутренние ресурсы. Поэтому и возникает необходимость убеждать общество в том, что все делается правильно», – отметил он.
«Вместе с тем, в отличие от Соединенных Штатов, Россия взвешенно и обдуманно принимает решения об ответе на те или иные недружественные действия. Мы выполняем свои задачи, продолжаем свою специальную военную операцию и поступательно идем к достижению ее целей», – убежден парламентарий.
Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится о том, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии». Издание пишет, что президент России Владимир Путин неоднократно прочерчивал «красные линии», однако каждый раз, когда Штаты их пересекали, не происходило ничего серьезного.
В свою очередь, как сообщает ТАСС, российский лидер заявил, что налетом украинских дронов на Москву киевские власти пытаются запугать граждан России и спровоцировать российское руководство на аналогичные ответные действия. Глава государства связал атаку на столицу с тем, что ВС РФ некоторое время назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
В марте Путин, отвечая на вопрос журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых», ответил утвердительно. «Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота. Да, я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело – самой Украины», – сказал президент.
Путин добавил, что «совершить госпереворот, причем кровавый – это совсем другая история. Запад их поддержал – это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот – с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».
Дрон-камикадзе «Привет-82» испытали в зоне СВО
КБ «Око»: Дрон-камикадзе «Привет-82» испытали в зоне спецоперации и готовят к первому боевому применению
|
|
В зоне спецоперации прошли успешные испытания дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82», аппараты сейчас оснащают боевой частью и готовят к применению различными подразделениями, сообщили в КБ «Око».
В организации сообщили ТАСС, что «Привет-82» прошел летные испытания в зоне СВО на территории ЛНР и ДНР. Были проверены дальность полета дрона, его радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию комплексов РЭБ.
Аппарат, как сообщается, продемонстрировали батальонам оперативно-боевых тактических формирований (ОБТФ) «Восток», «Каскад», Росгвардии и ЧВК «Вагнер». Дроны готовят к первому боевому применению уже в ближайшие дни, в настоящее время их оснащают боевой частью.
В «Око» уточнили, что сейчас в зоне СВО находятся 12 аппаратов «Привет-82».
Дальность полета дрона, как сообщили в конструкторском бюро, составляет до 30 км, скорость – до 140 км/ч, а полезная нагрузка – до 5,5 кг.
Помимо этого, прошли испытания дрона «Привет-82» в разведывательной версии, который отличается большей длительностью полета – до полутора часов. В «Око» сообщили, что были получены хорошие отзывы, а также рекомендации по доработке.
Ранее гендиректор КБ «Око» Вадим Жернов сообщил, что новые российские беспилотники-камикадзе самолетного типа «Привет-82», предназначенные для применения добровольческими объединениями, перед вылетом на линию фронта будут находиться в единых тыловых хабах.
Швейцария не разрешила реэкспорт оружия на Украину
Би-би-си: В парламенте Швейцарии не одобрили реэкспорт оружия на Украину
Нижняя палата парламента Швейцарии отвергла предложение позволить реэкспортировать швейцарское вооружение на Украину, пишут британские СМИ.
Как сообщает Би-би-си, против данной инициативы выступили 98 депутатов, за – 75.
Предложение нарушало принятый и действующий в стране закон о военной технике, запрещающий поставки вооружений швейцарского производства в воюющие страны, пишет ФАН.
Политик Жан-Люк Аддор из крупнейшей в палате Швейцарской народной партии подчеркнул, что такое разрешение стало бы нарушением политики нейтралитета страны.
Согласно действующему законодательству, экспорт поставок оружия швейцарского производства требует согласования с властями.
Между тем ранее швейцарская компания Global Clearance Solutions AG объявила о намерении поставить Украине около 20 машин для разминирования. В Минобороны страны возражать не стали, заявив, что производство компании размещено в Германии.
Искусственный интеллект американского дрона решил убить мешавшего ему оператора
Искусственный интеллект американского дрона решил ликвидировать оператора, мешавшего ему выполнять задание
Беспилотник американских ВВС, управляемый искусственным интеллектом (ИИ), в ходе испытаний принял решение убить оператора, чтобы тот не мешал ему выполнять задание, пишт британская The Guardian.
Как сообщил The Guardian начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США, полковник Такер Гамильтон, в ходе испытаний система получала за поражение цели, но иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать угрозу, что мешало выполнить задачу и получить очки. Из-за этого система приняла решение убить оператора, передает ТАСС.
Это не первые испытания, в ходе которых американские военные внедрили искусственный интеллект в боевую машину. До этого они использовали ИИ для управления истребителем F-16.
Ранее американский предприниматель Илон Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта выступили с призывом о приостановке обучения нейросетей на полгода. Они указали, что за это время нужно выработать общие протоколы безопасности, призвав вмешаться в ситуацию правительства разных стран. Однако основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что приостановка разработки ИИ не решит проблемы.
Apple открестилась от сотрудничества с разведкой США
Apple обещала никогда не сотрудничать с каким-либо правительством для установки программных ловушек
Американская компания Apple заверила, что не сотрудничает с каким-либо правительством для установки программных ловушек в свою продукцию, сообщают информационные агентства.
Apple заявила, что никогда так не делала и «никогда не будет этого делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
При этом в компании не ответили на направленное ранее обращение ТАСС с просьбой прокомментировать вскрытую ФСБ России совместно с ФСО разведывательную акцию США с применением мобильных устройств Apple.
Напомним, телефоны iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского» оказались заражены шпионским программным обеспечением. В четверг ФСБ России заявила о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.
Блинкен заявил о заинтересованности США в «процветающей России»
Госсекретарь США Блинкен заявил о заинтересованности Вашингтона в безопасной и процветающей России
Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.
Блинкен заявил, что США не являются врагом россиянам, и на протяжении последних 30 лет якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – заявил госсекретарь США, передает ТАСС.
Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
НАТО обучило свыше 25 тыс. украинских военных за время российской СВО
«Военная мысль» сообщила об обучении странами НАТО свыше 25 тыс. украинских военных после начала Россией СВО
За время российской специальной военной операции на Украине страны НАТО обучили свыше 25 тыс. солдат и офицеров вооруженных сил Украины, к августу число обученных НАТО украинских военных превысит 100 тыс. человек, пишет журнал Минобороны России для высшего командного состава.
В статье журнала «Военная мысль» указывается, что «масштабы подготовки только наращиваются». Кроме того, НАТО оказывает Украине помощь в сферах разведки и информационно-психологического обеспечения.
«Разведка, сбор и распространение данных в сетях, изготовление агрессивного контента, дезинформация, преследование неугодных СМИ, закрытие блогов, аресты и уничтожение журналистов – все это технологии ментальной войны», – приводит ТАСС текст статьи.
Указывается, что, по данным Пентагона, с 2014 по 2021 год США выделили более 2,5 млрд долларов на поддержку ВСУ. После начала российской СВО «участие НАТО в подготовке и оснащении ВСУ» только усилилось. «Военная мысль» отмечает кратный рост поддержки НАТО – Киеву «поставлено более 4 тыс. единиц различной бронетехники, артиллерии, боевой авиации и других систем вооружения». Большую часть вооружений передали США. Сообщается, что в основном передача осуществляется «на безвозмездной основе или же на западные кредиты для Украины».
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада «ведут прокси-войну с Россией руками украинцев, до последнего украинца». Испанская газета El Pais со ссылкой на связанные с НАТО источники заявила, что Североатлантический альянс может еще больше усилить военную помощь Киеву.
В США придумали способ отправлять для Киева снаряды с помощью Японии
Reuters: США нашли способ закупки тринитротолуола из Японии для производства снарядов для Киева
Соединенные Штаты могут начать закупать тринитротолуол из Японии, чтобы производить артиллерийские снаряды для Киева, сообщает издание Reuters.
По задумке США, Япония сможет поставлять в Штаты компоненты вооружений, а именно якобы «промышленный» тринитротолуол, в обход законодательного запрета о неучастии в войнах, передает ФАН.
Также агентство указывает, что вероятные японские поставщики пока неизвестны – компания Chugoku Kayaku из Хиросимы заверила, что не получала прямых обращений от правительства или ВС США, а японские профильные ведомства отказались от комментариев.
Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи, в который войдут ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и РСЗО HIMARS.
Как заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, обстановка на Украине дестабилизируется из-за того, что США и Европа стремятся поддерживать украинский конфликт в горячей фазе.
Войска группировки «Запад» отразили две атаки ВСУ под Купянском
Минобороны: Войска группировки «Запад» отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские войска отразили две атаки украинских националистов в районе населенного пункта Молчаново на Купянском направлении, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил ТАСС, что две попытки атаковать предприняли украинские военные из 70-го отдельного стрелкового батальона в пешем порядке. По своим отступавшим подразделениям, потери которых составили до взвода личного состава, ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня «Град». В плен сдались семь украинских военных, уточнил глава пресс-центра группировки «Запад».
Также он сообщил, что войска группировки «Запад» на Купянском направлении нанесли удар из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». В результате ударов уничтожены до взвода живой силы ВСУ и танк, уточнил Зыбинский.
Помимо этого, авиация группировки «Запад» нанесла ракетно-бомбовые по пунктам дислокации личного состава, оружия и техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны.
Накануне глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные подошли вплотную к городу Купянску.
Блинкен предупредил об опасности «потемкинского мира» на Украине
Госсекретарь США Блинкен предупредил об опасности «потемкинского мира» в случае заморозки конфликта на Украине
|
|
Прекращение огня на Украине и заморозка боевых действий принесут не прочный мир, а «потемкинский», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, прекращение огня приведет к укреплению России на новых территориях, а также к перевооружению ее армии. «Это потемкинский мир. Он легитимирует захват Россией территории, вознаградит агрессора и накажет жертву», – передает ТАСС слова Блинкена.
Он отметил, что если Москва «захочет работать над установлением настоящего мира», то США вместе с союзниками и Украиной «дадут ответ». Состоится более широкая дискуссия о европейской безопасности.
Блинкен добавил, что справедливый и прочный мир должен поддерживать положения Устава ООН, принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости. «Справедливый и прочный мир должен поддерживать восстановление Украины, причем Россия должна заплатить свою долю», – считает госсекретарь.
Ранее в Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров с Киевом.
ВСУ ударили по больничному городку в Запорожской области
Рогов: ВСУ нанесли удар по больничному городку в поселке Розовка Запорожской области
Украинские националисты обстреляли больничный городок в поселке Розовка Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов написал в своем Telegram-канале, что удар в пгт Розовка Куйбышевского района нанесен ВСУ около 11.00.
Ранее в пятницу Рогов сообщил, что российская авиация нанесла удары ФАБами по местам скопления боевиков вооруженных сил Украины и сосредоточения тяжелой техники ВСУ в Запорожье, которое сейчас находится под контролем украинских войск.
Блинкен: СВО России не ослабит ответ США в случае возникновения угроз в АТР
Российская спецоперация не ослабила внимание Соединенных Штатов к Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заверил, что Вашингтон, наоборот, стал уделять этому региону более пристальное внимание. Он подчеркнул, что поддержка Украины не ослабила возможности США по ответу на «потенциальные угрозы со стороны Китая или кого-либо еще», передает ТАСС.
Также госсекретарь США заявил, что Вашингтон приветствует любую инициативу по Украине, которая приведет Россию за стол переговоров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что США поддержат инициативу Китая, Бразилии или другой страны, если это позволит найти путь к «справедливому миру на Украине».
Ранее в пятницу спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил, что Пекин готов создать условия для деэскалации украинского конфликта и начала переговоров Москвы и Киева.