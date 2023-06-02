Спецназ «Ахмат» уничтожил более 50 украинских военнослужащих под Марьинкой в ДНР

На Донецком направлении наиболее активные действия Южной группировки войск велись в районе Авдеевки. Подразделения отряда спецназначения «Ахмат» продолжили наступление на Марьинском тактическом направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе боев уничтожены более 50 военнослужащих, четыре бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также американская самоходная артустановка Paladin, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Берестового и Масютовки Харьковской области.

Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

За последние сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Мста-Б», сообщил Конашенков.

Недалеко от Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Кузьмино ЛНР и Торским Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены 60 военнослужащих, два пикапа, две самоходные артустановки «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику у населенных пунктов Водяное, Павловка ДНР, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.

За минувшие сутки на этих направлениях уничтожено до 150 военнослужащих, польская самоходная артустановка Krab, гаубица Д-20, а также наземная станция управления БПЛА.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили более 30 военнослужащих, два пикапа, гаубица «Мста-Б», американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России поражены 96 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 73 районах, подытожили в оборонном ведомстве.