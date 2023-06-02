Депутата на Алтае приговорили за изнасилование ребенка

Депутат на Алтае получил восемь с половиной лет за изнасилование ребенка

Суд приговорил депутата госсобрания Алтая к восьми с половиной годам заключения в колонии строгого режима за изнасилование 14-летней племянницы жены, сообщил региональный СК.

Имя депутата в релизе не указано, но осведомленный источник РИА «Новости» уточнил, что речь об Александре Коршуке.

По данным СК, в конце 2019 год в Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу супруги; девочка решилась рассказать взрослым о произошедшем только через два года. Согласно фабуле обвинения, он также совершал в отношении ребенка «развратные действия». В ходе предварительного следствия депутат от дачи показаний отказался.

По сообщению СК, следствием были собраны достаточные доказательства, суд принял их во внимание, назначив подсудимому наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима.

Напомним, в ноябре 2021 года следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело против ранее избиравшегося от КПРФ депутата госсобрания Республики Алтай, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Источник в оперативных службах сообщил , что речь может идти о задержании депутата Александра Коршука. Он избрался в госсобрание республики в 2019 году от партии КПРФ. В ноябре того же года вышел из фракции КПРФ и перешел во фракцию к независимым депутатам.