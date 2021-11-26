Против алтайского депутата возбудили дело об изнасиловании школьницы

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело против депутата госсобрания Республики Алтай, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки: мужчина взят под стражу на два месяца, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей). По данным следствия, в конце 2019 года на территории Барнаула подозреваемый изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что депутат арестован на два месяца.

Источник в оперативных службах Республики Алтай сообщил ТАСС, что речь может идти о задержании депутата Александра Коршука. Он избрался в госсобрание республики в 2019 году от партии КПРФ. В ноябре того же года вышел из фракции КПРФ и перешел во фракцию к независимым депутатам. До этого был депутатом Майминского райсовета.

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