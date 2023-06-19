Названо число участников Фестиваля культуры донорства Российского Красного Креста

Свыше 4 тыс. человек приняли участие в Фестивале культуры донорства Российского Красного Креста

Свыше 4 тыс. человек приняли участие в Фестивале культуры донорства Российского Красного Креста (РКК) в Москве. В рамках него все желающие смогли сдать цельную кровь и кровь на HLA-типирование, пообщаться с экспертами, посетить лекции от врачей и почетных доноров.

Фестиваль был приурочен к Всемирному дню донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня, и стал частью всероссийской акции Российского Красного Креста, проходившей с 12 по 18 июня более чем в 70 регионах страны, говорится на сайте РКК.

«Популяризация безвозмездного донорства крови в России – одно из приоритетных направлений деятельности Российского Красного Креста, в рамках которого реализуется широкая информационная кампания по популяризации донорства. Целью нашего фестиваля стало информирование людей на тему донорства, развеивание мифов и привлечение новых доноров. Гости мероприятия смогли сдать не только цельную кровь, но и кровь на HLA-типирование и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Такой возможностью воспользовались 50 человек, и по меркам таких акций это очень хороший результат», – рассказал директор департамента медико-социальных программ Российского Красного Креста Игорь Ярлыков.

Забор крови на HLA-типирование был организован РНИМУ им. Н. И. Пирогова, а организация донорской акции по сбору цельной крови прошла при поддержке Центра крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

Кроме того, в рамках фестиваля Российский Красный Крест наградил лауреатов «Премии лучших донорских практик» – всего 36 организаций из 25 регионов Российской Федерации. Целью премии является поощрение лучших практик, достижений социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), представителей сообщества донорских организаций, а также региональных отделений Российского Красного Креста и волонтеров.

Также все участники Фестиваля культуры донорства смогли послушать подкаст «О системном донорстве» с начальником управления организации Службы крови Ольгой Эйхлер, лекцию «Все, что вы хотели знать о донорстве крови и костного мозга, но боялись спросить» и паблик-ток с почетными донорами «Почему мне нравится быть донором?»

Фестиваль включал в себя не только образовательный блок, но и творческий: все желающие могли принять участие в мастер-классе от уличных художников-граффитистов, квестах и концертной программе. Кроме того, на мероприятии была представлена выставка Российского Красного Креста об истории донорства в России с 1832 года до настоящего времени. В официальной группе Российского Красного Креста во «ВКонтакте» велась онлайн-трансляция фестиваля: порядка 6500 пользователей таким образом послушали лекции и подкасты от экспертов.

Всероссийская акция организована в рамках федерального проекта «Поддержка деятельности Российского Красного Креста» совместно с Министерством здравоохранения РФ и ФМБА России.