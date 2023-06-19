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В СВР не исключили продолжения Киевом работы над «грязной ядерной бомбой»
В СВР не исключили, что Украина продолжает работу по созданию «грязной ядерной бомбы»
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Киев, согласно по данным российской разведки, может продолжить работу по созданию «грязной ядерной бомбы», сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.
«Появилась информация о возможном продолжении Киевом работ над созданием «грязной ядерной бомбы» – начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса», – заявили ТАСС в Службе внешней разведки со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.
Там также отметили, что российская сторона получила данные о решении Киева отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, содержащего большое количество высокорадиоактивных материалов. По данным СВР, топливо перемещено в двух специальных транспортировочных контейнерах на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. При этом об этих работах Киев не уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что киевский режим по-прежнему имеет возможность изготовить и применить «грязную бомбу».
Украинский журналист Гордон о контрнаступлении ВСУ: Рывка не получается
Украинский журналист Гордон пожаловался жене, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) в разговоре со своей женой – журналисткой Алесей Бацман – пожаловался на ход контрнаступления вооруженных сил Украины.
«Многим из нас и мне тоже казалось, что сейчас как рванем… Но не получается рвануть», – заявил Гордон на записи, которую выложила Бацман. По его словам, «рывка в обозримом будущем не предвидится».
Напомним, Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления. Глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
Военкоры показали подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Камера российского дрона сняла подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Опубликован снятый российским беспилотником кадр, на котором запечатлен танк Leopard вооруженных сил Украины с оторванной пушкой.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», пушки лишился Leopard 2A6.
Напомним, немецкая пресса сообщает, что танкисты ВСУ в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техники, чтобы «откосить» от наступления. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Путин: Российские оценки потерь ВСУ подтверждают на Украине между собой в разговорах
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Президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».
Фрагмент беседы опубликован в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», его выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Говоря об источниках информации, глава государства заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. И противник пользуется этими средствами связи. И мы. И они нас слушают, и мы. И очень многое стекается ко мне».
«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника – они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», – передает ТАСС слова Путина. Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией».
В целом президент отметил, что информация «стекается по большому количеству каналов», в том числе он сам «время от времени» разговаривает напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. «Причем я вот делаю это как? Докладывает мне высшее военное руководство: «Вот на этом участке проходило то-то и так-то». Я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады нужно переговорить?» – поделился Путин, добавив, что если командир оказывается в тот момент в бою, то беседа происходит, когда военнослужащий освободится. «Напрямую, понимаете? Это же напрямую поступает! И это далеко не все», – заключил президент.
Путин ранее заявлял, что потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим.
Британские СМИ не смогли найти подтверждений, что Буданов жив
Британское издание Daily Telegraph не смогло найти подтверждений, что глава ГУР МО Украины Буданов жив
Британские СМИ сообщили, что не смогли найти подтверждений информации о том, что руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов жив и здоров.
Как пишет The Daily Telegraph, представители и помощники Буданова стали опровергать сообщения о тяжелом ранении главы ГУР МО Украины, однако, отмечает издание, украинская сторона не опубликовала фото или видео в подтверждение своих утверждений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. При этом в ГУР заявили, что с Будановым «все в порядке», а президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что руководитель Главного управления разведки МО Украины якобы участвовал в заседании военного кабинета.
Президент Чехии заявил об одном шансе ВСУ на контрнаступление
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В этом году у ВСУ есть только один шанс провести контрнаступление, считает президент Чехии, отставной генерал армии ВС республики и в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в программе «Партия Терезы Томанкове» телеканала CNN prima news.
Он уточнил, что у ВСУ есть лишь один шанс, поскольку, если бы контрнаступление было неуспешным, то подготовить второе, принципиальное для исхода конфликта, по объективным причинам не получится, передает ТАСС.
Павел допустил, что по итогам действий ВСУ могут начаться переговоры о прекращении конфликта или он перейдет в стадию заморозки.
Кроме того, он отметил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока происходит военный конфликт. Павел добавил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии необходимо воспринимать серьезно.
Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели.
До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.
Штурмовой отряд морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев
Штурмовой отряд из 23 морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев у Новодонецкого
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В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины, сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Курбанов сообщил, что ВСУ пять часов удерживали Новодонецкое. В результате трехчасового боя 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады уничтожены. По словам Курбанова, предпринявший очередную попытку контрнаступления противник был разбит встречным ударом штурмового отряда, передает ТАСС.
И. о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» сообщил, что подбит французский танк АМХ-10, при этом ВСУ бросили раненого бойца – помощь ему оказывали российские военные.
По словам Курбанова, рядом с французским танком нашли подробную инструкцию по эксплуатации. Он заявил, что «у всей техники, оставленной в Новодонецком, проблемы с электроникой».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении «при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия». Он сообщил, что у Новодонецкого сорваны две атаки ВСУ, «уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы». Отбиты атаки ВСУ в направлении Равнополя, уничтожены бронетехника и живая сила противника, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении в районе Чаривного ВСУ предприняли разведку боем, но украинские военные попали под удар гаубичной артиллерии. Южнее Новоданиловки и Малой Токмачки ВСУ атаковали «силами до батальона при поддержке тяжелой техники», но потеряли «танки, БМП, боевые бронированные машины», также была уничтожена «живая сила националистов». Нанесены авиаудары по скоплениям украинских войск у Малой Токмачки и Макаровки. У Степногорска уничтожена гаубица ВСУ.
Чехов рассказал, что на Запорожском направлении раненые минометчики продолжали бой, уничтожив огневую точку противника и внеся значительный вклад в срыв наступления. В расчет входят младший сержант Александр Гаврилюк, младший сержант Максим Ефимов и ефрейтор Николай Ефремов. Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, Ефремов – осколочное ранение ног. Ефимов оказал им первую доврачебую помощь.
Напомним, Минобороны России накануне сообщило, что на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 130 украинских военных. На Донецком направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военных. На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье и Херсоне
В Одессе прогремели взрывы, также взрывы были слышны в Запорожье и Херсоне, которые удерживаются вооруженными силами Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога звучала в Сумской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также на той части Запорожской области, которую удерживают украинские войска, передает РИА «Новости».
Позднее сирены прозвучали в Харьковской области. В 03.17 мск предупреждения были отменены, передает ТАСС.
Накануне мощные взрывы прозвучали в Кривом Роге. Военный аналитик Михаил Онуфриенко указывал, что Россия систематически наносит прицельные удары по складам с боеприпасами и техникой противника.
Песков предупредил о наказании за заявления властей Украины о желании «убивать русских»
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Украинское руководство неоднократно заявляло о желании «убивать как можно больше русских», Россия будет за это наказывать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, заявил, что подобные призывы звучат со стороны врагов России, с которыми наша страна должна воевать. Русским, подчеркнул представитель Кремля, нельзя угрожать убийством. «Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что в плане таких заявлений глава офиса президента Украины Михаил Подоляк не является пионером. Он напомнил, что о желании убивать как можно больше русских говорили также глава военной разведки Украины и члены Совета безопасности этой страны.
Песков добавил, что хотелось бы услышать хотя бы какую-то оценку подобных заявлений из-за рубежа, поскольку парламентарии западных стран должны понимать, кому оказывают поддержку. «Они отправляют помощь вот таким вот де-факто убийцам, людям, которые декларируют свое намерение убивать», – заключил Песков.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян.
Москва обращала внимание, что в Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться об адекватности руководителей Украины.
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ российской артиллерией
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российской артиллерией украинской бронетехники.
В Telegram-канале МО РФ опубликовано видео, снятое разведывательным дроном над районом перемещения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
В сообщении военного ведомства сказано, что огнем артиллеристов уничтожены танки, БМП и бронетранспортеры. Операторы БПЛА корректировали огонь.
Ранее Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».
Москва заявила о попытках войск Украины прощупать границу с Белоруссией
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Значительные контингенты Вооруженных сил Украины размещены вдоль границы с Белоруссией, периодически они пытаются прощупать обороноспособность Союзного государства, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Украинская армия разместила значительные контингенты у белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать … обороноспособность Союзного государства», – сказал Полищук, передает ТАСС.
Он напомнил, что на этом фоне в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск, которые минимизируют риски проникновения диверсантов.
Полищук также выразил надежду, что Киеву и его западным кураторам «хватит здравого смысла» не идти на военные авантюры, последствия которых могут оказаться очень серьезными.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, однако их не пускают заградотряды.
Украина решила привлечь Бразилию на свою сторону с помощью звезд
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о намерении Киева использовать звезд из Латинской Америки
Киев хочет «выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия», у которых сохраняются дружеские отношения с Россией, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак сообщил, что для этого планируется в том числе «организовать визиты в Киев знаменитостей из Латинской Америки по образцу наплыва звезд Запада». В частности, речь идет о колумбийском певце Малуме, у которого десятки миллионов подписчиков в соцсетях. «Я не знаю, этого певца. Его музыка не в моем вкусе. Но он нам нужен», – сказал Ермак.
В 2017 году Малуму привлекали к написанию официального гимна чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, Киев заручился поддержкой целого ряда голливудских актеров, СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский получил «почти легендарный статус в Голливуде». Так, Шон Пенн передал Зеленскому статуэтку «Оскар».
В Киеве захотели рассчитаться по госдолгу Украины арестованными российскими активами
Украина погасит часть своего госдолга за счет арестованных российских активов, а также тем, что «отберут у России», считает советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
Он напомнил, что Украина сейчас не платит по займам, в то время как у России арестовано 350 млрд долларов золотовалютных резервов и 150 млрд долларов денег номенклатуры, а долгов у Киева в разы меньше, передает РИА «Новости».
Устенко считает, что часть активов можно использовать. По его словам, после окончания конфликта на Украине будет «так называема конференция кредиторская», где и будет решаться, что будет дальше с госдолгом страны.
Ранее страны – члены Евросоюза сообщили ЕК об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России.
Российские артиллеристы уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной
Марочко: Артиллеристы России уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной в ЛНР
Артиллерийским ударом уничтожено шесть машин и около 20 солдат ВСУ в районе Кременной в Луганской народной республике, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что колонна противника была уничтожена на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Координаты движущейся техники и солдат ВСУ выявили средства объективного контроля России, после чего был нанесен удар, в результате которого безвозвратные потери в личном составе составили около 20 боевиков, передает ТАСС.
Ранее Минобороны России сообщило о ходе боевых действий в районах ЛНР. В частности, на Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР.
Берлин допустил ответственность Киева за подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
Bild сообщила, что минобороны Германии подозревает Украину в подрыве аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
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Украинская сторона могла «участвовать в разрушении» аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в Харьковской области, говорится в докладе минобороны Германии.
Как утверждает Bild, доклад имеет гриф «Только для служебного пользования». В нем эксперты ведомства указывают, что украинцы проводят диверсии за линией соприкосновения. Отмечается, что нельзя исключать «участия украинской стороны» в подрыве аммиакопровода, который находится на территории, контролируемой украинскими войсками. Эксперты подчеркивают, что Россия больше всех заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода.
Также в докладе сказано, что, «скорее всего, проукраинские группы, прибегнув к диверсионной деятельности, нарушили основную железнодорожную линию» в Запорожской области, передает ТАСС.
Кроме того, в докладе сказано, что российская армия при отражении контрнаступления украинских войск все больше делает ставку на «воздушные, ракетные удары и атаки беспилотников». Также в докладе говорится, что в районе Артемовска российские войска остаются «по-прежнему под давлением».
Напомним, Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области.
Военкоры показали трофейную технику НАТО после боя на Времевском выступе
Военкоры показали оставленную ВСУ трофейную технику НАТО после боя на Времевском выступе
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«Военкоры Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта.
«Еще одной очень горячей точкой на стыке ДНР и Запорожской области является поселок Новодонецкое. Здесь бойцы ОБТФ «Каскад» и морпехи отражают атаки больших сил врага на натовской технике, включая французские колесные танки», – сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Авторы канала опубликовали кадры того, как после боя российские военные осматривают трофеи на окраинах Новодонецкого. В частности, в руки российских сил попали более 50 единиц вражеской техники, преимущественно Североатлантического альянса. Кроме того, рядом с некоторой техникой обнаружена подробная инструкция по эксплуатации боевых машин.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.