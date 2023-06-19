ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 150 снарядов

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 150 прилетов со стороны Украины

Вооруженные силы Украины в воскресенье выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 150 различных боеприпасов, пострадавших среди мирных жителей не зафиксировано, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в Шебекинском городском округе 11 минометных снарядов выпущено по поселку Ленинский, восемь минометных снарядов – по селу Терезовка, пять – по МАПП «Шебекино», три – по Белянке. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между Графовкой и Безлюдовкой. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков в Telegram.



Кроме того, по селу Солнцевка было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Бочковка – пять артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – два. В Борисовском районе пять минометных снарядов выпущено по окраине села Казачье-Рудченское. Также в Валуйском округе обстреляны села Вериговка и Новопетровка.

В Волоконовском районе за сутки зафиксировано 55 прилетов, в Грайворонском округе по селу Козинка выпущено 15 минометных снарядов, из гранатомета обстреляно село Сподарюшино – зафиксировано десять выстрелов. В Краснояружском районе из миномета обстреляны окраины сел Графовка и Демидовка.

Тем временем число мирных жителей, получивших ранения при обстреле со стороны украинских военных в Валуйках в понедельник, увеличилось до восьми. Ранее сообщалось о семи пострадавших.