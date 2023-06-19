Берлин допустил ответственность Киева за подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

Bild сообщила, что минобороны Германии подозревает Украину в подрыве аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

Украинская сторона могла «участвовать в разрушении» аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в Харьковской области, говорится в докладе минобороны Германии.

Как утверждает Bild, доклад имеет гриф «Только для служебного пользования». В нем эксперты ведомства указывают, что украинцы проводят диверсии за линией соприкосновения. Отмечается, что нельзя исключать «участия украинской стороны» в подрыве аммиакопровода, который находится на территории, контролируемой украинскими войсками. Эксперты подчеркивают, что Россия больше всех заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода.

Также в докладе сказано, что, «скорее всего, проукраинские группы, прибегнув к диверсионной деятельности, нарушили основную железнодорожную линию» в Запорожской области, передает ТАСС.

Кроме того, в докладе сказано, что российская армия при отражении контрнаступления украинских войск все больше делает ставку на «воздушные, ракетные удары и атаки беспилотников». Также в докладе говорится, что в районе Артемовска российские войска остаются «по-прежнему под давлением».

Напомним, Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области.