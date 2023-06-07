Украина разрушила последнюю основу зерновой сделки

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7 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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Европа получила непредсказуемый рынок газа

Новая модель газового рынка дорого обходится Европе Стрингер/РИА Новости
Европейцы столкнулись с бешеными американскими гонками на газовом рынке. Цены на газ скачут туда-сюда не только в течение года, но и в течение нескольких месяцев, недель и даже за один день. На этой неделе случился очередной всплеск: цена за один день упала на 25%, а на следующий день подросла на 10%. Что происходит на европейском газовом рынке?  Подробности...
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Подрывом Каховской ГЭС Украина ввела запасной план контрнаступления

Уничтожение Каховской ГЭС было выгодно только одной Украине IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. По его словам, взорвать ГЭС извне нереально, поэтому она была заминирована. Однако объективные данные мониторинга и бахвальство украинских военных в интервью западным СМИ указывают на то, что ВСУ месяцами делали все для разрушения ГЭС. Какие еще доказательства указывают на это?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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Работу британского спецназа на Украине выдает его характерный почерк

Британские боевые пловцы играют важную роль в конфликте на Украине кадр из видео
Среди множества версий того, как Украина уничтожила плотину Каховской ГЭС, почти не обсуждается одна, но тоже весьма вероятная – работа бойцов британского военно-морского спецназа. Судя по целому ряду признаков, офицеры британских спецподразделений выполняют на Украине огромный объем задач – и не только консультируя ВСУ, но и прямо участвуя в боевых действиях. Каким именно образом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне. Подробности...

Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...
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Маск и Карлсон меняют мир

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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

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    ВСУ в попытке навредить России подорвали аммиакопровод «Тольятти – Одесса»
    		  
    7 июня 2023, 20:10
    Фото: Антон Оболенский/Wikipedia
    Текст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    ВСУ не оставляют попыток нанести ущерб России. На этот раз диверсия была совершена на аммиакопроводе «Тольятти – Одесса». Примечательно, что сам по себе транзит аммиака является принципиально важным для Москвы вопросом в рамках зерновой сделки. Как диверсия скажется на судьбе соглашения и какие цели преследует офис Зеленского?

    Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило министерство обороны. Отмечается, что в результате случившегося среди мирных жителей имеются пострадавшие. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

    В военном ведомстве добавили, что сейчас через поврежденные участки трубы идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Ранее глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов говорил о шести взрывах у насосной станции возле села Масютовка. По его словам, содержания опасного вещества «в воздухе не зафиксировано». Накануне он сообщал о разгерметизации аммиакопровода.

    На очередную диверсию ВСУ отреагировали в МИД РФ. Так, официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что Украина своими действиями нанесла удар по усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах.

    «Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», – подчеркнула она. По ее словам, по предварительным оценкам на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется примерно от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», – добавила Захарова. Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства диверсии. «Уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина», – сказала она.

    Отмечается, что российская часть аммиакопровода находится в исправном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Трансаммиак». «24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО «Трансаммиак», надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО «Трансаммиак», – сообщили в компании. При этом там отметили, что украинская часть трубопровода обслуживается украинским госпредприятием «Укрхимтрансаммиак».

    Напомним, аммиакопровод «Тольятти – Одесса» протяженностью 2417 км был построен в конце 1970-х годов. Он соединяет расположенное в городе Тольятти Самарской области производство с портовым терминалом в порту Южный. На территории России его обслуживает ПАО «Трансаммиак». Со стороны Украины работы по эксплуатации вело УГП «Укрхимтрансаммиак».

    До начала спецоперации по трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года. Таким образом, РФ столкнулась с проблемой экспорта аммиака, что сделало вопрос о функционировании данного объекта инфраструктуры принципиально важным при обсуждении зерновой сделки, о чем газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала.

    В экспертном сообществе отмечают – Украина давно и намеренно саботирует выполнение зерновой сделки. И чем дальше заходит администрация Зеленского, тем меньше шансов на продление договора, говорят эксперты. При этом больших потерь от случившегося Москва не понесет, ведь в скором времени у аммиакопровода «Тольятти – Одесса» появится равноценная замена.

    «Сам по себе подрыв аммиакопровода не может поставить крест на зерновой сделке. Но учитывая все то, что этому предшествовало, диверсия – очередной гвоздь, который Украина вбила в крышку гроба соглашения. Россия пока окончательно не отказалась от сделки, но офис Зеленского решил сделать все, чтобы дальнейшие переговоры стали невозможными», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «В прошлом году вопрос, связанный с аммиаком, действительно был принципиально важным для России, так как «Тольяттиазот» в условиях ограничений оставался без возможности экспорта сырья. По трубе перекачивали около 2,5 млн тонн газа ежегодно. Это очень большой объем. И большим плюсом для нас являлся тот факт, что газ не подпадает под санкции, поскольку относится к категории удобрений», – отметил эксперт.

    «Однако скоро вопрос с аммиаком будет практически полностью снят с повестки. В декабре планируется запуск экспортного терминала, который строит на Тамани «Уралхим». Его мощность позволит компенсировать потерю «Тольятти – Одесса». А непосредственно доставка газа на полуостров будет осуществляться по железной дороге, а не по трубе. Соответственно, даже если трубопровод будет утрачен, России нужно всего лишь «потерпеть» до конца года», – подчеркивает собеседник.

    «В администрации Зеленского исходят из иррациональной логики нанесения России максимального экономического вреда, даже в ущерб себе. Украина могла бы продолжать транзит ресурсов через свою территорию и получать от этого доход, но вместо этого они игнорируют собственную потенциальную выгоду. Однако рано или поздно линия фронта стабилизируется, а поддержка западных стран уменьшится. И тогда территория страны превратится в транспортно-логистический тупик», – акцентирует Лизан.

    «Экспорт аммиака был важен РФ для поддержки отечественных компаний, специализирующихся на его производстве. Фактически они потеряли 63% внешних покупателей из-за санкций. Отрасль понесла колоссальные потери. В связи с этим наше правительство и заняло принципиальную позицию по данному вопросу при продлении зерновой сделки», – добавил экономист Антон Любич.

    «Вместе с тем аммиак используется для производства азотных удобрений, что делает данное вещество особенно важным для развивающихся стран. Там поддержка урожайности напрямую связана с благополучием местного населения. Однако проблемы нуждающихся, видимо, не интересуют Украину от слова «совсем», – отмечает собеседник. «Вне всяких сомнений,

    в скором времени зерновая сделка канет в небытие, но не столько из-за диверсии на аммиакопроводе, сколько из-за того, что Украина игнорирует любые договоренности»,

    – полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Вопрос экспорта аммиака поднимался Москвой потому, что наша страна после начала СВО лишилась возможности транспортировать данный ресурс привычным способом – по трубопроводу. Между тем мы долгое время являлись одним из лидирующих поставщиков аммиака на международном рынке, и подобная «пробуксовка» позволила другим странам потеснить наши позиции», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим правительство решило создавать свою собственную инфраструктуру для экспорта ресурса. В частности, новые мощности были построены в Новороссийске для дальнейшей отправки аммиака за границу с помощью кораблей», – акцентирует собеседник.

    «То есть Украина, как бы сильно ей этого ни хотелось, не нанесла России фатального экономического ущерба. Так что этот удар со стороны ВСУ я бы расценивал как проявление отчаяния. Ведь существенных успехов на фронте у ВСУ не наблюдается, а заполнять вакуум в информационном пространстве необходимо. Вот они и пытаются сделать хоть что-то», – резюмирует Ткаченко.
     
     
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