Украина разрушила последнюю основу зерновой сделки

Подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса» ставит под вопрос целесообразность продления зерновой сделки

ВСУ не оставляют попыток нанести ущерб России. На этот раз диверсия была совершена на аммиакопроводе «Тольятти – Одесса». Примечательно, что сам по себе транзит аммиака является принципиально важным для Москвы вопросом в рамках зерновой сделки. Как диверсия скажется на судьбе соглашения и какие цели преследует офис Зеленского?

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило министерство обороны. Отмечается, что в результате случившегося среди мирных жителей имеются пострадавшие. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

В военном ведомстве добавили, что сейчас через поврежденные участки трубы идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Ранее глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов говорил о шести взрывах у насосной станции возле села Масютовка. По его словам, содержания опасного вещества «в воздухе не зафиксировано». Накануне он сообщал о разгерметизации аммиакопровода.

На очередную диверсию ВСУ отреагировали в МИД РФ. Так, официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что Украина своими действиями нанесла удар по усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах.

«Выведена из строя одна из насосных станций. Сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья», – подчеркнула она. По ее словам, по предварительным оценкам на ремонтно-восстановительные работы на аммиакопроводе потребуется примерно от одного до трех месяцев. «И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», – добавила Захарова. Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Москва приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства диверсии. «Уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, была Украина», – сказала она.

Отмечается, что российская часть аммиакопровода находится в исправном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Трансаммиак». «24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО «Трансаммиак», надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО «Трансаммиак», – сообщили в компании. При этом там отметили, что украинская часть трубопровода обслуживается украинским госпредприятием «Укрхимтрансаммиак».

Напомним, аммиакопровод «Тольятти – Одесса» протяженностью 2417 км был построен в конце 1970-х годов. Он соединяет расположенное в городе Тольятти Самарской области производство с портовым терминалом в порту Южный. На территории России его обслуживает ПАО «Трансаммиак». Со стороны Украины работы по эксплуатации вело УГП «Укрхимтрансаммиак».

До начала спецоперации по трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля 2022 года. Таким образом, РФ столкнулась с проблемой экспорта аммиака, что сделало вопрос о функционировании данного объекта инфраструктуры принципиально важным при обсуждении зерновой сделки, о чем газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала.

В экспертном сообществе отмечают – Украина давно и намеренно саботирует выполнение зерновой сделки. И чем дальше заходит администрация Зеленского, тем меньше шансов на продление договора, говорят эксперты. При этом больших потерь от случившегося Москва не понесет, ведь в скором времени у аммиакопровода «Тольятти – Одесса» появится равноценная замена.

«Сам по себе подрыв аммиакопровода не может поставить крест на зерновой сделке. Но учитывая все то, что этому предшествовало, диверсия – очередной гвоздь, который Украина вбила в крышку гроба соглашения. Россия пока окончательно не отказалась от сделки, но офис Зеленского решил сделать все, чтобы дальнейшие переговоры стали невозможными», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«В прошлом году вопрос, связанный с аммиаком, действительно был принципиально важным для России, так как «Тольяттиазот» в условиях ограничений оставался без возможности экспорта сырья. По трубе перекачивали около 2,5 млн тонн газа ежегодно. Это очень большой объем. И большим плюсом для нас являлся тот факт, что газ не подпадает под санкции, поскольку относится к категории удобрений», – отметил эксперт.

«Однако скоро вопрос с аммиаком будет практически полностью снят с повестки. В декабре планируется запуск экспортного терминала, который строит на Тамани «Уралхим». Его мощность позволит компенсировать потерю «Тольятти – Одесса». А непосредственно доставка газа на полуостров будет осуществляться по железной дороге, а не по трубе. Соответственно, даже если трубопровод будет утрачен, России нужно всего лишь «потерпеть» до конца года», – подчеркивает собеседник.

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«В администрации Зеленского исходят из иррациональной логики нанесения России максимального экономического вреда, даже в ущерб себе. Украина могла бы продолжать транзит ресурсов через свою территорию и получать от этого доход, но вместо этого они игнорируют собственную потенциальную выгоду. Однако рано или поздно линия фронта стабилизируется, а поддержка западных стран уменьшится. И тогда территория страны превратится в транспортно-логистический тупик», – акцентирует Лизан.

«Экспорт аммиака был важен РФ для поддержки отечественных компаний, специализирующихся на его производстве. Фактически они потеряли 63% внешних покупателей из-за санкций. Отрасль понесла колоссальные потери. В связи с этим наше правительство и заняло принципиальную позицию по данному вопросу при продлении зерновой сделки», – добавил экономист Антон Любич.

«Вместе с тем аммиак используется для производства азотных удобрений, что делает данное вещество особенно важным для развивающихся стран. Там поддержка урожайности напрямую связана с благополучием местного населения. Однако проблемы нуждающихся, видимо, не интересуют Украину от слова «совсем», – отмечает собеседник. «Вне всяких сомнений,

в скором времени зерновая сделка канет в небытие, но не столько из-за диверсии на аммиакопроводе, сколько из-за того, что Украина игнорирует любые договоренности»,

– полагает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Вопрос экспорта аммиака поднимался Москвой потому, что наша страна после начала СВО лишилась возможности транспортировать данный ресурс привычным способом – по трубопроводу. Между тем мы долгое время являлись одним из лидирующих поставщиков аммиака на международном рынке, и подобная «пробуксовка» позволила другим странам потеснить наши позиции», – подчеркивает эксперт.

«В связи с этим правительство решило создавать свою собственную инфраструктуру для экспорта ресурса. В частности, новые мощности были построены в Новороссийске для дальнейшей отправки аммиака за границу с помощью кораблей», – акцентирует собеседник.

«То есть Украина, как бы сильно ей этого ни хотелось, не нанесла России фатального экономического ущерба. Так что этот удар со стороны ВСУ я бы расценивал как проявление отчаяния. Ведь существенных успехов на фронте у ВСУ не наблюдается, а заполнять вакуум в информационном пространстве необходимо. Вот они и пытаются сделать хоть что-то», – резюмирует Ткаченко.