Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов рассказал о сорванных попытках наступления ВСУ

В районе Урожайного, Левадного и Пятихаток сорваны попытки вооруженных сил Украины вести наступательные действия, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

Чехов сообщил, что при поддержке артиллерии и авиации нанесено поражение противнику. В районе Урожайного уничтожены БТР, четыре бронеавтомобиля и живая сила ВСУ; в районе Левадного – два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы; в районе Пятихаток – более десятка танков, бронеавтомобили и украинские военные.

Российская ПВО сбила беспилотники «Валькирия» и «Лелека» ВСУ. Артиллерия уничтожила гаубицу М-777 ВСУ у Шахтерского, авиация – солдат и бронированные машины у Новодонецкого, передает ТАСС.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал о восьми ракетно-бомбовых ударах российской авиации «по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», передает РИА «Новости».

У населенного пункта Староверовка российские ракетные войска также нанесли удар по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Кроме того, артиллерия уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сорваны три попытки ротации ВСУ в районе Берестовое, Стельмаховка. У Кисловки по украинским войскам нанесли удары российские минометы «Сани» и танки Т-72Б3. «Общие потери противника составили до взвода живой силы, один БТР, грузовой автомобиль», – сообщил Зыбинский.

Напомним, всеобщая мобилизация добралась и до Западной Украины. Прежде на практике мобилизация касалась в основном восточных, то есть преимущественно русскоговорящих областей Украины. В экспертном сообществе полагают, что власти Украины просто вынуждены расширять зону мобилизации, так как стремительно сокращается мобилизационный ресурс.