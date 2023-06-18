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Российские войска сорвали попытки наступления ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов рассказал о сорванных попытках наступления ВСУ
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В районе Урожайного, Левадного и Пятихаток сорваны попытки вооруженных сил Украины вести наступательные действия, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что при поддержке артиллерии и авиации нанесено поражение противнику. В районе Урожайного уничтожены БТР, четыре бронеавтомобиля и живая сила ВСУ; в районе Левадного – два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы; в районе Пятихаток – более десятка танков, бронеавтомобили и украинские военные.
Российская ПВО сбила беспилотники «Валькирия» и «Лелека» ВСУ. Артиллерия уничтожила гаубицу М-777 ВСУ у Шахтерского, авиация – солдат и бронированные машины у Новодонецкого, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал о восьми ракетно-бомбовых ударах российской авиации «по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», передает РИА «Новости».
У населенного пункта Староверовка российские ракетные войска также нанесли удар по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Кроме того, артиллерия уничтожила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сорваны три попытки ротации ВСУ в районе Берестовое, Стельмаховка. У Кисловки по украинским войскам нанесли удары российские минометы «Сани» и танки Т-72Б3. «Общие потери противника составили до взвода живой силы, один БТР, грузовой автомобиль», – сообщил Зыбинский.
Напомним, всеобщая мобилизация добралась и до Западной Украины. Прежде на практике мобилизация касалась в основном восточных, то есть преимущественно русскоговорящих областей Украины. В экспертном сообществе полагают, что власти Украины просто вынуждены расширять зону мобилизации, так как стремительно сокращается мобилизационный ресурс.
Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Минобороны: Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
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Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.
Близ Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Левадное Запорожской области – уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.
Тем временем на Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное.
В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин.
Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.
На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, а также Новокалиново, Первомайское и Марьинка ДНР.
Близ населенных пунктов Марьинка и Новгородское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. На данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
Около населенного пункта Новоселовское ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Близ населенного пункта Кузьмино ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года
В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.
При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.
«Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим артистам
Режиссер Богомолов: Уехавшим деятелям культуры надо разрешить вернуться в Россию и работать
Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись, заявил театральный режиссер Константин Богомолов в рамках ПМЭФ.
Богомолов считает непримиримость – свойством слабости, нельзя в такой подростковой обиде говорить «да и не нужны». Режиссер предложил дать возможность уехавшим деятелям культуры вернуться и работать на благо страны, в том случае, если люди этого хотят и поняли, что ошиблись, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что не может отвечать за тех, кто уехал или захотел вернуться, поскольку каждый человек сам выбирает, как ему поступать.
Ранее Богомолов написал статью, в которой указал на наличие в России касты «особых русских», исповедующих демократические ценности, но презирающих свой народ и страну.
СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году
Forbes.ua: Украине необходимы 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы
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Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для реализации программы восстановления Киев хочет запросить 400 млрд долларов.
Издание отмечает, что производство электричества на Украине вырастет в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз, в случае, если в энергетику Украины будет инвестировано более 400 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Forbes.ua.
Также отмечается, что киевские власти планируют локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Однако угольные теплоэлектростанции планируют при этом «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.
Кроме того, украинские власти намерены построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до 10 ГВт.
Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, эти цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.
Глава Африканского союза Ассумани: Объединение желает выслушать голос русского народа
Делегация из Африки намеревается побудить российскую сторону вступить в переговоры с украинской, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Коморских Островов Азали Ассумани.
Представители африканских стран приехали в Россию, чтобы выслушать «голос русского народа», они хотели бы побудить страну «вступить в переговоры с Украиной», сказал Ассумани Путину, передает ТАСС.
Между тем президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка хочет стать посредником в поиске мира между Россией и Украиной, и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Он подчеркнул, что африканская мирная инициатива не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами.
В ходе встречи с представителями Африки Путин отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
Пленный украинский моряк рассказал, что вместо разрешения на плавание за границу получил повестку
Военнопленный из Украины и гражданский моряк Эдуард рассказал, как вместо документов для плавания за границу, которые в стране выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.
По его словам, на Украине действует указ президента Владимира Зеленского, согласно которому, моряков можно выпускать за границу при условии получения разрешения в военкомате, куда Эдуард и обратился в апреле, передает РИА «Новости».
Мужчина рассказал, что получил повестку, прошел медкомиссию. Позднее Эдуарда вызвали в Винницкую область в учебный центр, однако, по его словам, это оказалась «не учебка, а тренировочный лагерь», где находился батальон мобилизованных, которым объясняли, «что такое автомат, как с ним обращаться».
Моряк вспоминает, что спустя месяц он уже оказался на передовой в Донбассе на Авдеевском направлении.
«Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену», – рассказал он.
Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления
Американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
Киев должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса, сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны военного блока согласны, что Украина должна стать членом организации. При этом Киев должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать его членство в альянсе в принципе.
Песков заявил о переходе СВО в «войну между Москвой и коллективным Западом»
Песков заявил, что СВО продолжается как «война между Москвой и коллективным Западом»
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Специальная военная операция для защиты Донбасса начиналась против киевского режима, но сейчас «продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков счел суверенитет Украины «весьма абстрактным понятием» и заявил, что «у Украины нет суверенитета», как нет «воли, желания, возможности заявлять какую-то суверенную позицию». По его словам, Вашингтон указывает Киеву «что надо делать», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Как заявил пресс-секретарь президента России, вмешательство НАТО осложнило ситуацию и сделало ее «непредсказуемее», но «на общий исход событий» не повлияет – Россия добьется поставленных целей, передает ТАСС.
Комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, Песков заявил, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», сказал он.
У России «есть политическая воля» для диалога с Украиной, но «диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», сказал Песков. Он подчеркнул, что «режим Зеленского, то есть, вернее, сам президент Зеленский, подписал указ, который запрещает президентам Украины вести переговоры с российской стороной». Кроме того, Песков указал, что Россия разделяет заявления канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости сохранять каналы общения.
Напомним, в рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.
Израиль отказался поставлять Украине летальное оружие
В разговоре с главой Пентагона Остином министр обороны Израиля Галант отказался поставлять Украине летальное оружие
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Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие, сообщил израильский чиновник.
Галант и Остин встретились на полях саммита министров обороны стран НАТО. Остин попросил Галанта увеличить помощь Украине, а также позвонить министру обороны Украины Алексею Резникову, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
По данным Axios, Галант согласился на разговор с Резниковым. При этом он заявил Остину, что Израиль не станет поставлять Украине летальное оружие. Как сообщил источник издания, Израиль «ясно дал понять Остину, как далеко может зайти», израильская поддержка Украины не будет выходить за пределы гуманитарных и оборонительных возможностей. По словам чиновника, в Белом доме «понимают это».
«Едиот ахронот» сообщала, что Израиль планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран после помощи Украине, передает РИА «Новости».
Глава отдела оборонного экспорта минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас заявил Calcalist, что министерство и политическое руководство страны придерживаются «четкой и взвешенной» политики, которая «запрещает» поставки вооружений на Украину.
Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми высказывал предположение, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.
Песков заявил об отсутствии шансов на продление зерновой сделки
У зерновой сделки, исходя из сегодняшнего статуса, нет шансов на продление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью.
«Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно только констатировать, что если судить де-факто по тому статусу, который мы имеем, то шансов у этой сделки нет, потому что сделка подразумевает дело», – сказал Песков «Известиям».
Он пояснил, что часть этого дела была исполнена, но та часть, которую должна была выполнить заключившая с Россией договор сторона, не была сделана.
Москва несколько раз проявляла добрую волю, шла на уступки и продлевала сделку не раз, но то, что было обещано, ни разу не было исполнено.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки отмечал, что продовольствие в рамках зерновой сделки не направлялось в нуждающиеся страны, это обман со стороны западных стран.
Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной»
Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной» в связи с потерей Киевом собственных вооружений
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Фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена, так как Украина использует «все меньше и меньше своего оружия», «и все больше и больше» – поставляемых Западом систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что перед началом специальной военной операции Украина «была сильно милитаризована», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Поставки западного оружия Киеву, по словам Пескова, делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом.
Песков подчеркнул, что Запад, НАТО под руководством США «все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», превращаясь в одну из его сторон. «Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени», – сказал он.
Как заявил Песков, Россия готова к обсуждению мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине и высоко ценит усилия государств, которые предпринимают попытки содействовать этому, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что «Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне». По его словам, «так много не навоюешь».
В Общественной палате указали на нарушение США и Украиной протокола о запрете химоружия
Член ОП Григорьев: Запад игнорирует Женевский протокол о запрещении химоружия
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США всячески игнорируют все нормы Женевского протокола. И в первую очередь это касается действий ВСУ на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении на войне химического и биологического оружия.
«США до сих пор не уничтожили свое химоружие в нарушение взятых на себя обязательств. Более того – они продолжают модифицировать и разрабатывать новое бактериологическое оружие, в том числе на территории Украины и других стран СНГ. Это прямое нарушение соответствующего Женевского протокола», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, автор книги: «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации».
«Неудивительно, что США закрывают глаза на использование боевиками ВСУ химоружия в ходе конфликта на Украине. В Вашингтоне игнорируют и публикации в Сети украинских роликов с гибелью российских солдат от отравляющих веществ. А организация, которая должна бороться с этим – Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) – находится под контролем американских властей. И это многое объясняет», – указал он.
«Вместе с тем, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин проводит очень активную работу, постоянно подчеркивая позицию Москвы. Мы четко говорим о том, что нарушение международного права, особенно в части запрещения химоружия может ввергнуть мир в абсолютный хаос. Это настоящая угроза. Поэтому Россия на всех площадках выступает против фальсификаций и провокаций с применением химоружия», – подчеркнул он.
Напомним, 17 июня исполняется 98 лет со дня подписания Женевского протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Действие этого документа не ограничено во времени. Участниками протокола сейчас являются 138 государств.
При этом, как позывает практика, ряд государств игнорируют протокол. Так, минэнергетики США выделило 105 млн долларов на исследование эпидемического распространения особо опасных заболеваний. Об этом заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Кроме того, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий, об этом сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество против российских бойцов, в результате чего один военнослужащий получил химический ожог.
Чемпион по футболу СССР Кавазашвили оценил слова украинского футболиста Зинченко о нежелании жать руку россиянам
Не следует обращать внимание на слова украинского футболиста английского «Арсенала Александра Зинченко о нежелании жать руку россиянам, заявил двукратный чемпион СССР по футболу Анзор Кавазашвили.
Кавазашвили в беседе с РИА «Новости», говоря о словах Зинченко, вспомнил поговорку «На больных людей не обижаются».
Он предположил, что никто из россиян сам не захочет жать этому украинскому футболисту руку, и выразил мнение, что Зинченко никому не нужен.
«Подумаешь, сыграл несколько матчей в зарубежных клубах», – добавил чемпион СССР.
По его словам, таких людей вообще не надо замечать, о них не следует говорить и не давать им возможность бравировать.
Напомним, Зинченко в интервью британским СМИ заявил, что никогда не пожмет руку человеку из России, и даже слышать не хочет об этой стране.
В 2015—2016 годах выступал за команду Российской премьер-лиги «Уфа».
Организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе ликвидирован под Артемовском
Военный эксперт Рожин сообщил о ликвидации под Артемовском одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе
Под Артемовском ликвидирован один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Роман Черномаз, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad рассказал, что этот «ярый бандеровец» был снайпером в нацбате четвертой бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Уточняется, что Роман Черномаз – «сын известного украинского националиста Богдана Черномаза».
Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
ВКС России уничтожили украинский Ми-24 рядом с Краматорском
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Российские Воздушно-космические силы сбили украинский боевой вертолет Ми-24 в Донецкой народной республике, сообщили в субботу в Минобороны России.
Вертолет сбит в районе города Краматорск истребительной авиацией ВКС, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Возле поселка Дачное в ДНР уничтожен радиолокатор обнаружения и наведения целей ЗРК С-300. У поселков Новопавловка (ДНР) и Томарино (Херсонская область) поражены две РЛС обнаружения воздушных целей П-18.
ПВО за сутки перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
Возле поселков Жовтневое, Берестовое (Харьковская область), Молодежное, Лозовое, Опытное (ДНР), Николаевка (ЛНР), Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое (Запорожская область) уничтожено 16 украинских беспилотников.
Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 97 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 103 районах.
С начала СВО уничтожено 444 самолета, 239 вертолетов, 4668 беспилотников, 426 ЗРК, 10047 танков и других боевых бронированных машин, 1124 машины РСЗО, 5141 орудие полевой артиллерии и минометов.
Ранее на этой неделе российские истребители и ПВО сбили два украинских истребителя Су-27 в ДНР.