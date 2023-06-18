Внук Троцкого умер в Мексике

В возрасте 97 лет в Мексике умер внук Троцкого Всеволод Волков

В Мехико в возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого Всеволод Волков (Эстебан Волков-Бронштейн), сообщило мексиканское Левое социалистическое движение.

Левое социалистическое движение заявило, что Волков был «самым преданным из людей в защите истории своего деда и его идей». Отмечается, что Волков сопровождал Троцкого «в последние годы его жизни», передает РИА «Новости».

Волков – сын старшей дочери Троцкого Зинаиды Волковой. Он вместе с дедом прибыл в Мексику в 1939 году, а в 1940 году стал свидетелем двух покушений на Троцкого.

Издание La Jornada называет его последним свидетелем удавшегося покушения на революционера в августе 1940 года, пишет «Коммерсант».

В Мексике Волков изучал химию и участвовал в местном социалистическом движении. В 1990 году в доме своего деда и бабушки в столичном районе Койоакан он открыл Дом-музей Троцкого.

Троцкий был убит в Мексике в 1940 году. Посланный НКВД Рамон Меркадер нанес ему по голове удар ледорубом.