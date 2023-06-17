Российские зенитчики сбили «Байрактар ТБ-2» из ЗРК «Бук-М3» в Днепропетровской области

Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

Координатор подполья Николаева рассказал о помощи ВС России в уничтожении 81 единицы техники ВСУ

Российские военные уничтожили состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении которого предупредили из Николаева, заявил координатор движения Сергей Лебедев.

Подпольщик рассказал, что Киев перебрасывает машины через Одессу железнодорожными путями. На одном из фото, сделанном в Одесской области, видно бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья, передает РИА «Новости».

По словам Лебедева, жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе происходит дооснащение активной броней танков Leopard, после чего те отправляются на фронт. При этом вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах.

Ранее стало известно, как экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.