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Сечин: Раздутый госдолг США навис угрозой над странами АТР
Глава «Роснефти» Сечин: Раздутый госдолг США навис угрозой над странами АТР
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Раздутый госдолг США навис угрозой над его основными держателями –странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин.
По его словам, в течение последних 30 лет американский госдолг подскочил в 10 раз с 3 трлн до 32 трлн долларов, что само по себе вдвое опережает экономический рост, передает РИА «Новости».
Глава «Роснефти» добавил, что расходы на обслуживание госдолга могут достичь 1 трлн долларов в год, что является «пятой частью бюджета, и эта цифра растет».
Сечин подчеркнул, что основным держателем американского долга и является ряд стран АТР, именно над ними нависла основная угроза.
Ранее стало известно, что объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 трлн долларов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что США подрывают доверие к своей валюте собственными политически недружественными действиями.
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ЮАР сообщила о доставке оружия на российском судне Lady R в декабре
Глава минобороны ЮАР Модисе сообщила о доставке судном Lady R в декабре оружия в страну
Российское судно Lady R, которое в декабре пришвартовывалось в Южно-Африканской Республике, не забирало, а доставило в ЮАР оружие, сообщила глава минобороны ЮАР Танди Модисе.
Модисе заявила, что ЮАР «не сделала ничего плохого», лишь «заказала и получила партию» оружия. По ее словам, речь об оружии, которое страна заказала еще в 2018 году. В ЮАР не грузили оружие на борт Lady R, сказала министр. Как заявила Модисе, проводить расследование нет необходимости, передает РИА «Новости».
Напомним, Lady R находилось на военной базе ЮАР с 6 по 8 декабря. В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети расценил присутствие Lady R в ЮАР как свидетельство поставок вооружений из Южно-Африканской Республики в Россию. Власти ЮАР опровергли его заявление. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место. Как сообщил МИД ЮАР, американский дипломат признал, что перешел черту, и извинился.
В США объяснили активностью России отправку на Ближний Восток истребителей F-22
США отправили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22 из-за активности в регионе ВВС России, сообщило Центральное командование Пентагона.
Уточняется, что F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности Центрального командования, передает РИА «Новости».
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.
Россиянина арестовали по обвинению в кибератаках в США
Российского гражданина Руслана Астамирова арестовали в штате Аризона, его считают причастным к кибератакам с применением вирусов-вымогателей, сообщила прокуратура штата Нью-Джерси, где, по мнению правоохранителей, были совершены преступления.
Россиянину предъявили обвинения в распространении многочисленных вирусов-вымогателей LockBit и других кибератаках, сообщили в прокуратуре, передает ТАСС.
Эти атаки якобы проводились на компьютерные системы в США, Азии, Европе и Африке. Астамирова арестовали в Аризоне, теперь он предстать перед судом этого штата.
Ранее арестованный в Швейцарии россиянин Владислав Клюшин отказался от сделки со следствием в США. Его считают причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании.
В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».
Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.
Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Пентагон признался в нескорых поставках F-16 Киеву
Глава комитета начальников штабов США Милли заявил о нескорых поставках F-16 Киеву
Страны Запада далеки от реализации проекта по поставкам киевскому режиму американских истребителей F-16, заявил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
Многие страны находятся на ранней стадии планирования программы поставок самолетов Киеву, заявил Милли, передает ТАСС.
Нидерланды и Дания намерены взять на себя ведущую роль в планировании этой работы, но называть конкретную дату пока преждевременно, сказал генерал.
До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что ждет от стран Европы «мощное» количество истребителей F-16, но инфраструктуры на Украине для них пока нет.
Путин назвал процессы, которые станут «началом конца для доллара»
Российская сторона не ставит себе целью дедолларизацию собственной экономики, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики, и никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики», – сказал он.
«Влияние той или другой валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты», – добавил Путин.
Резервы стран мира в долларах при этом сокращаются каждый год, как и расчеты, сказал глава государства, передает ТАСС.
США подрывают свое собственное могущество в сфере мировых финансов, используя доллар как «инструмент вооруженной борьбы», подчеркнул он.
Если расчеты за нефть и газ в мире будут проводиться не в американской валюте, это станет «началом конца для доллара», отметил президент России.
Политолог: Экономика России приобрела дополнительную устойчивость к внешнему давлению
Политолог Мартынов: Путин в выступлении на ПМЭФ подтвердил конец неоколониальной системы Запада
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Россия продемонстрировала готовность ответить на действия Запада. Благодаря политике президента, страна смогла не только выйти на рекордные показатели в ряде секторов экономики, но и увеличить внешнеторговый оборот с рядом стран. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
«В выступлении Путина на пленарном заседании ПМЭФ особо важным было отражение корректировки российской экономической политики в связи с условиями, в которых оказался мир. Так, президент РФ отметил переход нашей страны на качественно новый уровень развития – к суверенной экономике, которая не просто реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос», – пояснил Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.
«Глава государства также подтвердил конец неоколониальной системы Запада. Он определил эти глобальные изменения уже как свершившийся факт. По сути, он указал, что западный антироссийский блок уже находится в эндшпиле. Недаром Россия вышла на рекордные показатели в ряде секторов экономики и в разы увеличила внешнеторговый оборот с некоторыми странами, ставшими нашими приоритетными партнерами», – сказал собеседник.
«Нынешнее положение дел в мире США и их сателлиты модерировали сами. Путин с настойчивостью университетского профессора предупреждал Запад о негативных последствиях запущенных ими процессов. Об этом президент говорит еще со времен своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году», – напомнил аналитик.
«События последнего года поспособствовали ускоренному переходу к полной суверенности и дополнительной устойчивости России по отношению к внешнему давлению. Это был ответ Москвы на политику Запада. В итоге мы стали быстрее осваивать передовые технологии, развивать новые современные индустриальные мощности. Все это ведет к экономическому росту, который является инструментом повышения благосостояния наших граждан», – подчеркнул эксперт.
«Залогом успеха является тот факт, что в России ведется ответственная, сбалансированная бюджетная и денежно-кредитная политика, наращиваются производительные силы и сфера услуг, укрепляется инфраструктурная сеть, осваиваются передовые технологии, создаются целые отрасли. При этом мы адресно помогаем наиболее нуждающимся слоям общества и занимаемся другими социальными активностями», – добавил политолог.
Президент России Владимир Путин выступил в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он сказал что, его речь будет посвящена развитию России и планам страны по самым разным направлениям. Она оказалась рекордной по продолжительности за последние десять лет – около 1 часа и 20 минут.
Большая часть выступления касалась экономики – президент говорил о том, как экономическая система России выстояла под давлением санкций, о поддержке бизнеса, возможности возврата ушедших мировых брендов, изменениях во внешней торговле и рассказал, какой в целом должна быть новая экономика России.
Глава государства указал: на международных рынках у России есть недоброжелатели, не желающие конкуренции, они сдерживают новые центры развития. Но этим только «отменяют собственную деловую репутацию». Расширяются расчеты в национальных валютах, в приоритете для Москвы – государства БРИКС и ШОС. С Китаем уже наладили платежи как в рублях, так и в юанях.
Государство, по словам главы государства, также нарастило финансовые возможности для выполнения социальных обязательств. Уязвимым категориям оказывается адресная поддержка, с прошлого года 1,7 млн человек вышли из-за черты бедности. Индексируются социальные выплаты.
Бывший эксперт Пентагона не увидел причин для США и НАТО враждовать с Россией
Бывший эксперт Пентагона Пайн заявил об отсутствии у США и НАТО причин враждовать с Россией
У США и НАТО нет причин продолжать вражду с Россией, Москва не вынашивает наступательных планов по отношению к Европе, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.
Пайн считает, что нынешний конфликт на Украине вызван действиями НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.
Сейчас Пайн является советником кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами. В начале июня Пайн анонсировал план, который предполагает закрепление территориальных изменений, которые произошли за время конфликта на Украине.
Пайн считает, что США нужно заявить Украине, «что план принят и его реализация запущена». Кроме того, он указал на необходимость «прекратить оказывать киевскому режиму военную помощь». Лишившись поддержки, Киев не сможет продолжать противостояние с Россией и будет вынужден согласиться на новые границы, сохранив 82% от изначальной территории, заявил Пайн.
Напомним, Рамасвами заявил, что Вашингтону придется заставить Киев пойти на серьезные уступки Москве, это позволит США закончить украинский конфликт и переключиться на ситуацию в Китае. Кроме того, Рамасвами заявил, что США не должны допускать вступления Украины в Североатлантический альянс.
Захарова заявила об угрозах Запада разным странам для отказа от участия в ПМЭФ
Представитель МИД Захарова: Россия знает об угрозах Запада разным странам для отказа от участия в ПМЭФ
Запад давил буквально на каждую страну и угрожал для отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат рассказала, что США писали письма странам, угрожали в ходе встреч для отказа от посещения ими ПМЭФ, передает ТАСС.
По ее словам, во время так называемых «бесед» внушались идеи, что ехать на форум нельзя, угрожали последствиями, говоря об очередном пакете санкций, чтобы все подумали хорошенько, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление Путина на ПМЭФ услышат на Западе.
Вашингтон заявил о готовности работать с Москвой в рамках соглашений по ДСНВ
Госдеп: США готовы работать с Россией в конструктивном ключе в рамках соглашений по ДСНВ
США готовы проводить консультации и работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил представитель Госдепартамента.
Дипломат отметил, что США не раз подчеркивали, что готовы к консультациям и работе с Россией, когда Москва будет готова обсуждать договоренности, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном по контролю над вооружениями, но ждет конкретных предложений от США по дипломатическим каналам.
Между тем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ. Посольство России заявило, что «объявленные США контрмеры» будут учтены, но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы.
Набиуллина: Ослабление курса рубля будет переноситься в цены
Недавнее ослабление курса российской валюты будет переноситься в цены, Банк России мониторит ситуацию, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Она пояснила, что сроки и масштабы переноса в цены могут отличаться от привычных, поскольку идет структурная перестройка экономики, относительные цены меняются и т. д., передает ТАСС.
«Будем мониторить перенос и учитывать при принятии решения по ключевой ставке», – сказала Набиуллина.
Срок переноса в цены может быть длиннее, чем ранее.
Напомним, в среду рубль приближается к 90 и 100 за доллар и евро.
Минобороны сообщило о провокациях ВС США в Сирии
Минобороны: Провокации со стороны ВС США зафиксированы в сирийской Ракке
Вооруженные силы США совершили провокационные действия в провинции Ракка в Сирии, Россия заявила протест международной коалиции, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
По его словам, были замечены две автомобильных колонны патрулей международной антитеррористической коалиции по не деконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара, в связи с чем Россия выразила протест коалиции, передает ТАСС.
Гуринов отметил, что нарушение правил со стороны США угрожают хрупкому балансу сил в Сирии, который достигнут благодаря России. Кроме того, американские провокации деструктивно влияют на развитие обстановки.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.
Рубль подешевел к доллару
Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и стабилен к евро
В начале торгов рубль слабеет к доллару и юаню, но стабилен к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» вырос до 84,56 рубля (плюс 39 копеек), юаня – до 11,76 рубля (плюс 2 копейки). Курс евро остается на уровне 91,35 рубля, передает РИА «Новости».
Антонов встретился с послом США в Вашингтоне
Посол России в США Антонов встретился с главой американского диппредставительства Трейси в США
Российский посол в США Анатолий Антонов и руководитель американского диппредставительства в Москве Линн Трейси провели в пятницу встречу в Вашингтоне, сообщили в посольстве России.
В сообщении диппредставительства отмечается, что встреча посла России в США Антонова и посла США в России Трейси прошла 16 июня, где обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, передает ТАСС.
Ранее Антонов заявил, что Россия находится на правильной стороне истории, время расставит все по своим местам.
Депутат Госдумы объяснил, как США приближают закат эры доллара
Депутат Госдумы Аксаков заверил, что США делают все для неминуемого заката эры доллара
В Соединенных Штатах подрывают доверие к своей валюте собственными политически недружественными действиями, заявил на полях ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, руководитель Минфина США Джанет Йеллен в конгрессе сама подтвердила, что интерес к доллару резко сократился, и она сама сказала, что это связано, в том числе с политическим фактором, передает РИА «Новости».
Аксаков подчеркнул, что сокращение доли доллара в международных расчетах станет ударом по экономике США и по их финансовой системе, так как они не смогут платить по долгам.
«Триллионы долларов, которые Америка заняла за рубежом, могут оказаться фантиками, пустышками. И это большой риск», – добавил депутат.
Ранее стало известно, что объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 трлн долларов.
Напомним, 1 июня Палата представителей поддержала повышение потолка госдолга США. Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти объявили, что окончательно договорились о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов до 2025 года.
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