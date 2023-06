Кравцов рассказал об отсутствии планов менять ЕГЭ в 2024 году Министр Кравцов: Серьезных изменений в ЕГЭ в 2024 году не будет 17 июня 2023, 07:40 Текст: Вера Басилая

Серьезных изменений в технологии и содержании единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году не планируется, сообщил полях ПМЭФ министр просвещения России Сергей Кравцов. Министр успокоил выпускников следующего года, отметив, что серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет, поскольку в этом вопросе важна стабильность, передает ТАСС. Кравцов отметил, что об изменениях в ЕГЭ, если они будут, объявят до 1 сентября. Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ не изменится в ближайшие 10 лет. Путин заявил, что Россия ликвидировала пять комплексов Patriot под Киевом

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные уничтожили под украинской столицей пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. «Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал глава государства. Он пояснил, что российская сторона, в отличие от киевского режима, не делает таких поступков «по ряду соображений». Путин напомнил, что Украина предпринимала попытки атаки Кремля, проводила террористические атаки на Белгородскую область, но у России «нет такой необходимости». Президент пояснил, что киевский режим понимает – успех на линии фронта для него маловероятен, потому и провоцирует Россию на ответные жесткие действия, чтобы потом «ткнуть пальцем» и сказать: «Ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело». Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа». «У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский – не еврей. Это позор еврейского народа», – сказал Путин. Президент напомнил, что во время Холокоста евреев на Украине уничтожали прежде всего бандеровцы. «Холокост – это уничтожение 6 млн евреев, 1,5 млн евреев были уничтожены на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев», – сказал глава государства. Глава страны отметил, что Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Адольфа Гитлера, передает ТАСС. Владимир Зеленский своими действиями «прикрывает неонацистов», сказал глава РФ. Рогов: МАГАТЭ играет в разведчиков для ВСУ Рогов рассказал об итогах визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: IAEA/Reuters

Текст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси занимает проукраинскую позицию. Его не интересуют реальные факты, о которых пытается рассказать российская сторона. В результате сложившаяся ситуация позволяет ВСУ пойти в наступление на ЗАЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Визит Гросси не принесет положительных результатов. МАГАТЭ сложно назвать нейтральным актором. Напомню, что ротация инспекторов на АЭС должна была произойти еще в конце мая, но этот процесс саботировался как самой организацией, так и западными государствами. Фактически они сознательно создают условия для снижения уровня безопасности на ЗАЭС», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сам Гросси неоднократно прибегал к антироссийским высказываниям. В частности, за несколько дней до визита он заявил, что тяжелого оружия на станции обнаружено не было, однако это якобы не говорит о его полном отсутствии. Кроме того, ему предоставлялись доказательства обстрелов со стороны Украины. Тем не менее он упорно закрывает глаза на реальные факты», – подчеркивает эксперт. «Также во время визита сотрудники МАГАТЭ фотографировали наши фортификационные сооружения и блокпосты. Это военные объекты, представляющие интерес для ВСУ. Видимо, организация решила поиграть в разведчиков. До этого подобным занимались эксперты из ОБСЕ. Разумеется, представители ВС РФ попросили их удалить все полученные материалы», – акцентирует собеседник. «Между тем действия противника уже привели к обмелению Каховского водохранилища. Создается опасная ситуация, которая позволит украинским военным быстрее продвигаться в данном направлении. Площадь зеркала Днепра заметно сократилась. Там, где когда-то была вода, сегодня находится несколько сотен метров суши», – считает Рогов. «Хочу отметить, что на этой территории не будет болотистой местности. Южное солнце и степной ветер быстро высушивают поверхность. Фактически никаких естественных преград для противника не остается. Кроме того, раньше водный простор был достаточно хорошо заминирован, и у ВС РФ имелась четкая карта: что и где лежит», – отмечает собеседник. «Теперь же расположение мин изменилось. Для украинского десанта открывается множество относительно безопасных участков. Это требует новых инженерных работ с нашей стороны. Риски растут: Зеленскому необходимо показать США и ЕС уверенные победы в преддверии саммита НАТО, что может вынудить его пойти в атаку на ЗАЭС», – подчеркивает эксперт. «В целом обстановка на Запорожском направлении сложилась неспокойная. Не утихают столкновения на Времевском выступе. Бои носят характер высокой интенсивности. В частности, село Макаровка несколько раз за сутки переходило из рук в руки», – уточняет Рогов. «Противник вводит в конфликт новые подразделения. Делает это точечно, малыми группами. Подобная тактика призвана снизить эффективность авиаударов ВКС РФ. Задействовано большое количество техники. Отмечу, что личный состав ВСУ используют безжалостно: бросают людей по низинам, которые достаточно легко поражаются нашими военными», – акцентирует собеседник. «Поэтому потери со стороны Украины как в технике, так и в живой силе достаточно большие. Сражения ведутся без передышек. Фактически столкновения продолжаются на протяжении нескольких дней. Ситуация сложная, но ВС РФ продолжают держать ее под контролем», – резюмирует Рогов. Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Запорожскую АЭС. Во время визита ВСУ открыли огонь по делегации, когда та подъехала близко к контролируемой Украиной территории. Представитель организации пояснил, что стрельба была слышна несколько минут, но непосредственной опасности для кортежа не было. В ходе визита Гросси осмотрел «и брызгальные бассейны, и пруд-охладитель, и оба канала – и подпиточный, и сбросной, и удостоверился, что коллектив станции обеспечивает полную безопасность Запорожской атомной станции даже в условиях украинского удара по (Каховской) гидроэлектростанции», цитирует РИА «Новости» слова гендиректора Росатома Алексея Лихачева. Глава МАГАТЭ назвал достаточным уровень воды для охлаждения на Запорожской АЭС. Между тем Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование и перестало быть отдельным водоемом. Об этом ранее заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, теперь водохранилище является руслом реки Днепр с мелкими заливами. Также он отметил, что произошедшее стало причиной трагических последствий для растений и животных в пострадавшей зоне. На этом фоне военная обстановка в Запорожской области и соседних с ней районах ДНР останется напряженной. Как сообщает Минобороны, в течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях. «На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное ДНР, где в результате мужественных действий российских подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии отражены пять атак подразделений ВСУ», – говорится в докладе военного ведомства. «За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», – добавили в Минобороны. Ходаковский объяснил отсутствие радости от потерь ВСУ

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские потери «не вызывают радости», поскольку «Ивановых, Петровых, Сидоровых» становится меньше, заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский. Ходаковский в своем Telegram-канале указал, что у него двоякое отношение к происходящему, количество потерь ВСУ не может не удовлетворять, но радости эти потери «не вызывают». Он отметил, что сейчас странно было бы говорить про «триединство русских, украинцев и белорусов», поскольку сейчас русские и украинцы «не одна пара в сапоге». «Но мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, и мы понимаем, что Ивановых, Петровых, Сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит», – подчеркнул Ходаковский. Говоря об обстановке на линии боевого соприкосновения, он отметил, что противник в последние дни интенсивно работал артиллерией и разбрасывал дистанционные мины в неограниченном количестве. «Сегодня пошёл в атаку, но завяз на первых же позициях, и на конец дня задачу не выполнил. Не хочу принижать его «достоинства», но пока что наши порядком уставшие окопники умудряются сбивать лишнюю самоуверенность с наших «визави». А между тем контрнаступление длится уже не первый день», – заключил Ходаковский. Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что ВСУ ни на одном из участков не достигли успеха при контрнаступлении, они потеряли 186 танков и 418 бронемашин разного типа. Путин назвал число потерянных Украиной танков

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов, они несут большие потери, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. «По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. На сегодняшний день – 186 танков потеряно украинской армией. И 418 бронемашин различного класса», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления. И прямо в момент выступления на ПМЭФ украинской стороной предпринимается очередная попытка на Временском направлении. «По нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении [наступление ведется] при поддержке двух танков, а также нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени», – описал ситуацию президент. Он выразил мнение, что у ВСУ «шансов здесь нет». Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники

Фото: РИА Новости

Текст: Алина Власенко

С начала проведения спецоперации выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника получили более 10 тыс. российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Так, в 2022 году за личное уничтожение 11 тыс. 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 тыс. 64 российских военнослужащих. За первые пять месяцев 2023 года за лично уничтоженные 4 тыс. 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 тыс. 193 российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими единиц техники противника нет. В частности, военные летчики и операторы средств ПВО получили в 2023 году по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных 45 вертолетов и 71 самолета воздушных сил Украины. По 300 тыс. рублей также получили военнослужащие за уничтожение 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. По 200 тыс. рублей получили военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. По 100 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ. По 50 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение 1 тыс. 501 бронемашины, 203 самоходных артустановок и 85 установок РСЗО. Также по 50 тыс. рублей получили военнослужащие, осуществившие успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за уничтожение каждого из 1 тыс. 211 украинских дронов. В Минобороны добавили, что в настоящее время в ведомстве решают вопрос оформления выплат за уничтожение танков Leopard и бронемашин США и других стран НАТО. Ранее звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. В экспертной среде отметили полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно. Актриса из сериала «Беспринципные» задержана в Москве Актриса из сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина задержана в Москве за белый порошок

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Московские сотрудники ДПС в ходе проверки нашли в автомобиле актрисы Кристины Бабушкиной белый порошок неизвестного происхождения, артистка и ее супруг Андрей Гацунаев задержаны. Инспекторы ДПС остановили автомобиль с актрисой Кристиной Бабушкиной и ее мужем Андреем Гацунаевым на Коровьем валу в центре столицы, чтобы проверить документы, однако во время проверки у супругов нашли пакетик с белым порошком неизвестного происхождения.

Бабушкину и Гацунаева задержали, им предстоит пройти медосвидетельствование. Изъятое вещество отправили на экспертизу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал «112». Бабушкиной 45 лет. Она снималась в сериалах «Беспринципные», «13-я клиническая», фильмах «Звезда» и «Слушая тишину». Вассерман предложил запретить продажу в ЦУМе вещей дизайнера-русофоба Анатолий Вассерман предложил запретить продажу в ЦУМе одежды украинского дизайнера, оскорбляющего Россию

Фото: @tak.ori

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Антироссийски настроенный бизнес не должен иметь возможность зарабатывать деньги в России. И если граждане РФ выступят с инициативой, власти смогут заняться проработкой нормативно-правовой базы для запрета, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее в ЦУМе появилась новая коллекция оскорбляющего Россию украинского дизайнера Светланы Таккори. «Это далеко не первый случай, когда антироссийски настроенные бизнесмены зарабатывают деньги на гражданах РФ. Поэтому, на мой взгляд, стоит задуматься о том, чтобы пресечь такие возможности для тех, кто враждебно настроен по отношению к России», – пояснил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «К сожалению, у нас почти отсутствует законодательная база для таких решений. Именно это направление нам, вероятно, стоит развивать и усиливать. Но многое тут зависит от самих граждан. Конечно, они могут начать отказываться от вещей марки Tak.Ori. Но лучший способ в данном случае – отправлять обращения на сайте Госдумы», – отметил он. «Такие случаи кажутся мелкими и незначительными в масштабах всего российского общества и государства. Этим пользуются русофобы. И как раз сигналами депутатам рядовые граждане могут это исправить. Такие случаи подпадают под профиль как минимум комитетов по безопасности и предпринимательству. Они и будут совершенствовать законодательство, если такая работа запустится», – подчеркнул депутат. Ранее в московском ЦУМе заметили в продаже новую коллекцию марки Tak.Ori, созданную украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко). Она после начала СВО заняла жесткую антироссийскую позицию. Пользователи в соцсетях спрашивали Таккори, почему она продает свои вещи в столице нелюбимой страны. Та ответила, что продает не в Москве, а в Италии. Однако никакого желания остановить продажи своего бренда в России она не продемонстрировала. «Мои вещи покупают все, кто хотят. Я дважды из свободной страны: Украины и Италии», – заявила Таккори. Когда ее обвинили в том, что она «переобулась», дизайнер ответила: «Я, украинка, когда-то по-другому говорила?» Она заявила, что «никогда не была» русской (использовав при этом оскорбление в адрес русских) и лишь «зарабатывала деньги на болотах». В России одежда Tak.Ori продается 10 лет, а сама Таккори, уроженка украинского Кременчуга, позиционирует себя как «итальянский дизайнер русского происхождения» – она училась в России, а затем переехала в Италию. После начала СВО Таккори неоднократно оскорбляла Россию и ее граждан в соцсетях. Она упрекнула «болота» в том, что «никогда они не были свободными, казаками, гетманами, шляхтой». Когда ей заметили, что украинский президент продал страну НАТО, Таккори заявила: «Если бы продал нас в НАТО, это было бы счастье». В комментариях недовольные позицией Таккори обещали, что откажутся от бренда и «выкинут шапки». Хлопковая рубашка Tak.Ori на сайте ЦУМа стоит более 55 тыс. рублей, шелковая – почти 80 тыс., платья приближаются по цене к 90 тыс., а некоторые и к 100 тыс. рублей.



Стоит отметить, что в самом ЦУМе не ответили на запрос газеты ВЗГЛЯД по поводу того, почему сеть считает возможным предоставлять площадку для реализации бизнес-интересов человека с антироссийской и русофобской позицией.

В Киеве прогремела серия взрывов В Киеве прогремела серия взрывов, сработала система ПВО

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Серия взрывов прогремела в Киеве, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщают очевидцы. По их словам, звуки мощных взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11.20 мск, в данный момент система ПВО продолжает работу, передает ТАСС. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, взрыв произошел в Подольском районе. Накануне взрывы произошли в Одессе, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию «Страна.ua»: Военнообязанным в Ивано-Франковске приказали явиться в военкомат 16 июня 2023, 13:58 Текст: Алина Власенко

Глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. Так, всем военнообязанным мужчинам, проживающим на территории Ивано-Франковской территориальной общины следует явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти суток, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на приказ.

В документе также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная ответственность. Официально власти пока не комментировали эту информацию. «Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату в национальных валютах 17 июня 2023, 01:22 Текст: Вера Басилая

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщили в российской компании. Поставки нефти, объем которых в соответствии с действующими контрактами достигает 40 млн тонн в год, является одним из ключевых этапов сотрудничества, в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах, говорится в заявлении на сайте «Роснефти». Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин встретился с председателем CNPC Дай Хоуляном в рамках Петербургского экономического форума, где они обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере. Отмечается, что российская компания заключила с китайской CNPC долгосрочный контракт на поставку нефти в 2013 году, а в 2022 году продлила его до 2034 года. Согласно новому договору, транспортировка 10 млн тонн нефти ежегодно будет производиться по трубопроводу Атасу–Алашанькоу. В ДНР рассказали об обострении ситуации на нескольких участках фронта в Донбассе Депутат Бердичевский рассказал о военной обстановке в Марьинке и Угледаре

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

На Донецком направлении противник задействовал большое количество живой силы и техники, однако достигнуть существенных успехов ему до сих пор не удалось. Особое внимание сейчас сейчас уделяется Марьинке и Угледару. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. «На участках фронта в Донбассе ВСУ используют достаточно много техники и личного состава. Ведутся попытки перейти в контратаку, но в настоящий момент большого успеха противнику достигнуть не удалось. Украинские военные не сумели прорвать даже первую линию обороны ВС России», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. «В качестве побед офис Зеленского пытается продвигать взятие населенных пунктов, которые находятся в серой зоне. Данная ситуация характерна для Новобахмутовки. Напряженные бои ведутся под Марьинкой. Населенный пункт фактически уничтожен. Он находится в чистом поле, чем пользуются ВСУ: заходят в населенный пункт со всех сторон», – подчеркивает эксперт. «Мы пытаемся их выбивать. Думаю, в скором времени противник будет полностью отодвинут. Схожее положение дел наблюдается в Угледаре. ВСУ занимают высотки – организовывают там огневые точки. Соответственно, подойти к их позициям ВС РФ несколько проблематично», – считает собеседник. «На флангах Артемовска ВСУ пытаются зайти через посадки. Нам удается срывать их планы по продвижению. Украинские военные несут колоссальные потери в плане живой силы. В сутки на всей линии фронта гибнут около тысячи человек. С техникой у противника проблем нет: поставки из западных государств налажены, и они работают на возобновление потраченных ресурсов», – акцентирует эксперт. «Однако мы эффективно работаем по вооружениям ВСУ. Уничтожаем все немецкие, американские машины, которые попадаются в наше поле зрения. В общем, ситуация для ВСУ сложилась куда более сложная, чем ожидало командование противника. Тем не менее нам сейчас важно готовиться к нашему собственному продвижению вперед», – резюмирует Бердичевский. Ранее Минобороны РФ сообщило о военной обстановке на Донецком направлении. Действиями Южной группировки войск отражены пять атак противника под Первомайским, Петровским и Старомихайловкой ДНР. В боях ликвидированы порядка 215 военнослужащих, три бронемашины и две гаубицы Д-20, отчитались в ведомстве. Кроме того, около населенного пункта Новгородское был уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады теробороны Украины. На Донецком направлении ведутся активные боевые действия и на других участках фронта. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Он подчеркнул, что армия РФ предпринимает все меры, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы города. Под Новобахмутовкой украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления. Российская армия взяла в плен 17 солдат 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых отправили в атаку без должной поддержки со стороны артиллерии. В Марьинке, как сообщает военкор Евгений Поддубный, бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города. Он отмечает, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка. За прошедшие сутки ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Дон

Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Solomon Cook

Текст: Алексей Дегтярев

В случае если киевский режим получит американские F-16, российская сторона готова дать военно-технический ответ, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Конечно, будет <…> военно-технический ответ», – сказал Лавров в интервью RT, передает ТАСС. Он добавил, что Россия заявила «очень серьезный» демарш в СБ ООН в связи с возможной передачей американских истребителей Украине, поскольку они могут быть оснащены ядерным оружием. До этого президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard. Ранее Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16. Пушилин заявил об увеличении числа случаев сдачи украинских военных в плен

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Текст: Алексей Дегтярев

Бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на ПМЭФ. У ВСУ наблюдается тенденция к учащению сдачи в плен, это «абсолютно точно», сказал врио главы региона ТАСС. Это может быть связано с тем, что информация о гуманном обращении с украинскими военнопленными доходит до ВСУ, что подталкивает их к сдаче. Киевский режим долгое время работал над «расчеловечиванием» своего противника, пытаясь демонизировать российских военных. В плен же сдаются те военнослужащие ВСУ, которые «загнаны в угол», их командование отказывается эвакуировать раненых, запрещен отход назад, на разных участках фронта действуют заградотряды. В таких условиях украинские военные вынуждены сдаваться. Новости СМИ2 В «АвтоВАЗе» объяснили, почему глава Сбербанка не смог завести Lada Aurа Представитель «АвтоВАЗа» объяснил, почему глава Сбербанка Греф не смог с первого раза завести Lada для чиновников 16 июня 2023, 14:41 Текст: Александра Юдина

Глава Сбербанка Герман Греф не смог завести новый премиальный автомобиль Lada Aurа из-за того, что после прошлой поездки автомобиль был заглушен с включенной передачей, объяснил представитель «АвтоВАЗа». По его словам, в машине сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче, однако после перевода в режим «Паркинг» автомобиль сразу завелся, передает РБК. Отмечается, что министр финансов Антон Силуанов и глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов доехали на ней до площадки. Ранее во время посещения Петербургского международного экономического форума Силуанов назвал Lada Aura хорошей машиной.