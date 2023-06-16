Эксперт назвала главные черты избирательной системы России

Исполнительный директор НОМ Булгакова назвала главные черты избирательной системы России

Главными составляющими избирательной системы России стали технологичность, повсеместный общественный контроль и адаптивность к вызовам времени и запросу общества, заявила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова на научно-практической конференции в Ставрополе.

«Мы понимаем, что предстоящие выборы в сентябре простыми не будут. Масштаб кампаний, которые пройдут и в новых регионах России, накладывают дополнительную ответственность на систему общественного контроля. Регионы России при поддержке НОМ и ОП РФ уже проводят обучающие семинары для будущих наблюдателей. Мы считаем важным, начинать эту работу заранее», – приводятся слова Булгаковой на сайте НОМ.

Также в ходе мероприятия прошли обсуждения по вопросам избирательного законодательства и общественного контроля за выборами на площадках тематических сессий.



Одним из значимых событий на полях форума стало открытие на площадке Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России Экспертно-консультативного центра повышения правовой культуры избирателей, подготовки наблюдателей и иных участников избирательного процесса.

«Деятельность по правовому просвещению избирателей в вопросах выборов – это наша прямая задача. Мы видим, как уже не первый год против нашей страны и народа ведется информационная война. Совместно с российским обществом «Знание» мы считаем очень значимым рассказывать о современных инструментах верификации данных в Сети, разъяснять особенности правовых статусов и проводить предупредительную работу», – сообщил глава Ставропольского реготделения Ассоциации юристов России Николай Кашурин.

Глава ассоциации НОМ, член СПЧ Александр Брод отметил: конференция подтверждает, что гражданская активность, политическая жизнь и экспертная деятельность в регионе находятся на высоком уровне.

«Выборы в Ставропольском крае всегда проходят динамично. Разнохарактерное поведение отдельных политических сил – это нормально, главное – соблюдение закона и конструктивный диалог. Мы призываем обучать и направлять наблюдателей на все уровни выборов, в том числе и на муниципальные. Экспертам в общественном штабе в свою очередь необходимо быть с ними в постоянном контакте, помогая в случае необходимости с профессиональной юридической оценкой происходящего», – обратился к участникам конференции Брод.

По словам ответственного секретаря СПЧ Александра Точенова, межпартийный форум и Экспертно-консультативный центр – во многом уникальные практики, которые стоит внедрять и в другие регионы России.

«Возможность участия в выборах – одно из самых серьезных политических прав. Я всегда выступал за то, что нарушения на выборах должны расцениваться как государственные преступления. Чтобы предотвращать нарушения, необходимо налаживать диалог между всеми участниками процесса. Площадка конференции создает для этого большие возможности», – отметил Точенов.